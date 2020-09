Eini sai kaksi keskenmenoa ennen poikansa syntymää – 12 tuntia myöhemmin laulaja sai tiedon, jonka käsittelyyn meni yli 20 vuotta

60 vuotta täyttävä ikinuori Eini puhuu kansihaastattelussa elämänsä käännekohdista.

– Kyllä ihmisen on itse analysoitava käymänsä karikot ja opittava niistä. Loppujen lopuksi olet oma vahvuutesi. Toki apua voi pyytää, mutta vastuun tekemisistä voit kantaa vain sinä itse, koko kansan suosikki, laulaja Eini sanoo.

Syyskuun lopulla 60 vuotta täyttävä Eini on kulkenut pitkän matkan niin maamme musiikkitaivaalla kuin omassa elämässään. Hän myöntää, ettei eletty elämä ole missään nimessä ollut pumpulia, ja hyvä niin. Eini ei myöskään harmittele sitä, että on oppinut elämässään paljon asioita kantapään kautta.

– Ollessani laulajaurani alussa Tapani Kansan kiertueella (1978) pyysin häntä opettamaan, miten alalla toimitaan. Hän sanoi, että katso minua niin opit, Eini muistelee uransa alkua.

Jo 14-vuotiaana veljensä kanssa esiintynyt ja 17-vuotiaana Helsinkiin säveltäjä Toivo Kärjen kutsumana muuttaneen Einin ensimmäisestä kappaleesta Yes sir, alkaa polttaa, tuli heti hitti. Laulajan ura alkoi, ja hammashoitajan työ jäi.

Eini vuonna 1994.­

– Ihmisen on elämässään ja urallaan askeleensa itse käveltävä, niin hyvässä kuin pahassa. Nuo askeleet muodostavat elämän kuvan ja kaaren. Samoin on mielestäni lasten kasvatuksessa; ei heidän polkujaan voi liikaa silotella, Eini miettii.

Tavallaan Eini sivuaa näistä aiheista uudella Vihdoin valmis -levyllään. Levyltä lohkaisusta Valitsen sut -laulusta on tullut jo omanlaisensa hitti. Tilkkutäkki-biisissä on mielenkiintoiset sanat: Eini laulaa oppivansa useilta seurustelukumppaneilta eri asioita ja elämänsä rakkaudestakin tulee traaginen kokemus.

Kuulijatkin voivat ehkä peilata sanoitusta elämäänsä, kuten Einikin on tehnyt.

Laulaja huomauttaa laulun tärkeimmän oivalluksen olevan siinä, ettei anna epäonnisten ihmissuhteiden katkeroittaa omaa elämää, vaan on mentävä eteenpäin tulevaan luottaen.

– Kuten laulussa sanotaan ”neulon uuden tilkun täkkiin äkkii, ettei mee elämä hukkaan”, Eini siteeraa Tilkkutäkkiä.

– Olen näiden vuosikymmenten aikana itsekin eri kokemusteni kautta oppinut, etten katkeroidu elämälle vaan jatkan eteenpäin. En haikaile tai muistele menneen perään vaan ajattelen positiivisesti siten, että olen jälleen jotakin oppinut, hän huomauttaa.

Kuusikymppinen Eini kokee olevansa sinut itsensä kanssa.­

Einin puhuu varmalla ja iloisella äänellä. Hän on löytänyt itsensä, oppinut senkin, ettei elämässä tarvitse kaikkea hyväksyä, eikä ihmisten edessä tarvitse nöyristellä.

– Terve nöyryys on hyväksi, mutta nöyristeleminen ja koppavuus eivät, hän miettii.

Yleisö rakastaa Einiä ja hänen musiikkiaan, ja häntä on helppo lähestyä. Eini puolestaan heittää pallon takaisin ja sanoo rakastavansa ihmisiä.

– Haluan olla ihmisten lähellä. Rakastan sitä, kun saan katsoa kuulijaa silmiin ja päästää hänet lähelleni. Nyt se ei ole koronan takia mahdollista, loppukesällä viikonloppuisin keikkaillut Eini kertoo.

Koronan vuoksi Einin koko kevään ja alkukesän keikat peruuntuivat, ja syksynkin yllä leijuu tummia pilviä. Alkusyksyn esiintymiset peruuntuivat. Taudin leviämisen takia tulevaisuus tuntuu hänestä pelottavan epävarmalta.

– Aluksi kevään keikkojen peruminen oli kauhea tunne, jopa shokki. Sitten seurasi rauhoittuminen ja tykkäsinkin puuhastella kotosalla kaikenlaista, hän sanoo.

– Kyllähän sitä pitäisi päästä jo elämään, mutta nyt mennään maskit kasvoilla ja hanskat kädessä, riskiryhmään astmansa takia lukeutuva Eini ymmärtää.

Eini kertoo suvussa olleen astmaa, mutta hän sai sen itse vasta perheen asuessa aikoinaan hometalossa Etelä-Pohjanmaalla.

– Siitä tuli sitten lopun elämän vaiva, hän sanoo.

­

Keikkojen perumisen sittenkin rauhallisesti ottanut Eini uskoo tyynen suhtautumisensa johtuneen siitä, että hän on sinut elämän ja itsensä kanssa.

Hän paljastaa olleensa nuorena sairaalloisen ujo ja arka sekä halunneensa aina miellyttää kaikkia. Esiintyjän työnsä kautta Eini pääsi eroon ujoudestaan ja miellyttämisen tarpeesta.

– Opin aikuisiällä rakastamaan tätä luovaa työtäni ja osaan arvostaa sitä, että saan tehdä työtäni. Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä näin kauan rakastamaani ammattiani, aina tasaisen suosion säilyttänyt Eini kiittää.

Hän myöntää löytäneensä itsensä vasta nelikymppisenä.

– Puhkesin nelikymppisenä naiseksi ja aloin uskaltaa elää sekä näyttää tunteeni. Opin myös sanomaan ei sekä olemaan rohkeasti nainen. Ymmärsin, että olen mikä olen, eikä minun tarvitse kaikkia miellyttää, hän naurahtaa.

Aviomies Lars Pajumäki ei suorapuheisena pohjalaisena ollut moksiskaan vaimonsa ”uudestisyntymisestä”.

– Hän on iloinen, kun saa minusta vastusta. Kuka sitä helppoa naista elämäänsä haluaa, Eini vitsailee.

–Olemme mieheni Larsin (Pajumäki) kanssa hyvä pari. Kun tapasimme, se oli molemmin puolin järisyttävä tunne. Pian olimmekin kihloissa ja naimisissa. Yli 30 vuotta on mennyt hyvin, Eini kertoo. Kuvassa pari Metsäjätti-elokuvan ensi-illassa syyskuussa.­

Vakavammin puhuttuna Einin henkiseen kasvuun naiseksi vaikuttivat myös muutamat traagiset tapahtumat. Vilnassa nykyään lääkäriksi opiskelevan tyttären syntymän jälkeen Eini sai kaksi keskenmenoa, kunnes 21 vuotta sitten perheeseen syntyi vihdoin toinen lapsi, poika. Vain 12 tuntia pojan syntymästä Einin jo teho-osastolle joutunut äiti kuoli.

– Koska arkea piti kuitenkin jatkaa, kuljin kuukausien ajan kuin usvassa. En osannut edes surra, ei tullut itkua. Isän kuollessa kuusi vuotta myöhemmin itkin hillittömästi, äitiäkin. Ymmärsin vasta myöhemmin menneeni aikoinaan tunteissani ihan lukkoon, hän muistelee.

Viime vuonna Eini osallistui Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan ja tanssi siinä lukkonsa pois.

– Se oli minulle järisyttävä kokemus. Samalla minulle avautui sekin, etten muista vauvani ensimmäisistä kolmesta kuukaudesta yhtään mitään. Eli minun lukkoni oli siellä, Eini sanoo ja huomauttaa nyt olotilan olevan valoisa.

Hän pudistaa päätään miettiessään, että sisäisen lukon avaamiseen meni 20 vuotta. Eini kannustaakin ihmisiä terapiaan, jos omaa mieltä painaa.

– Minun terapiani oli TTK-ohjelma, hän tunnustaa.

Eini sai Tanssii tähtien kanssa -kisasta paljon.­

Yksi tärkeä voimavara esiintyvälle taiteilijalle on se, että kotona asiat ovat kunnossa. Eini kiittää miestään tämän ainaisesta tuesta. Aviomies jätti aikoinaan ravintola-alan työnsä ja ryhtyi ensin Einin keikkamyyjäksi ja nyt hän työskentelee Sony Livessä myyden muidenkin artistien keikkoja.

– Ensimmäisen lapsen syntyessä suurena apuna olivat myös isovanhemmat, Eini sanoo.

Pojan synnyttyä pienokainen reissasi äidin mukana keikoilla ja aviomies toimi autokuskina.

– Arkemme ei ole aina ollut helppoa, mutta ei ole tullut mieleenkään luovuttaa, hän painottaa.

Nyt jo aikuistuneet lapset asuvat omillaan ja pariskunta muutti uuteen kotiin viime kesänä.

– Elämme liitossamme uutta vaihetta, kun ollaan ihan kaksistaan. Sitten kun on taas mahdollista, aiomme matkustaa paljon. Yhdessäolomme rikkaus on ollut se, että löydämme arjesta omanlaisia pieniä juhlahetkiä, Eini kertoo.

– Lapsemme saavat nyt kulkea omaa tietään ja rakentaa elämäänsä. Olemme aina tukena ja turvana, mutta itse heidän on löydettävä se, millaisen elämän itselleen haluavat tehdä.

Eini vitsailee, ettei tarvitse enää kantaa edes niin paljon ruokaa kotiin kuin aiemmin.

– Nyt he vain käväisevät kotona. Siitä pidämme kuitenkin kiinni, että suuret juhlapyhät vietetään yhdessä. Perinteet kunniaan, Eini painottaa.

Eini sanoo, ettei tunne olevansa kuusikymppinen.

– Joku viisas on minulle joskus sanonut, että jos mieli on nuori, ei ihminen oikeasti vanhene koskaan. Sen haluan uskoa. Tunnen, että sisälläni on edelleen hyvin innokkaasti elämään ja uusiin asioihin tarttuva ihminen.

– Kunnioitan kuitenkin tätä ikää. Saan olla terve ja minulla on ympärilläni paljon ihania ihmisiä. Juhlia en nyt pääse järjestämään, mutta ehkä vuoden sisällä.