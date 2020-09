Saara Aalto jätti Warner Musicin ja perusti oman levy-yhtiön – julkaisee uuden biisin brittitähden kanssa

Laulaja Saara Aalto on perustanut oman levy-yhtiön. Aalto julkaisee uuden kappaleen englantilaisen drag queenin kanssa perjantaina.

Laulaja Saara Aalto julkaisee perjantaina 11. syyskuuta uuden kappaleen yhdessä englantilaisen drag queenin Baga Chipzin kanssa. Aalto toivoo When The Sun Goes Down -nimisen popbiisin tuovan ihmisille iloa ja tanssifiilistä.

Kappaleen on tehnyt Red Triangle -tuottajatiimi, joka on aiemmin tehnyt kappaleita muun muassa David Guettalle ja One Directionille. Popbiisi julkaistaan Saara Aallon omalla No Fear Music -levymerkillä.

Aalto kertoo IS:lle perustaneensa oman levy-yhtiön loppuvuodesta 2019. Hän kertoo tahtoneensa kuunnella sydäntään, minkä vuoksi tiet Warner Music -levy-yhtiön kanssa erosivat tänä keväänä. Aalto ehti olla Warner Musicin artisti vuodesta 2017 ja julkaista levy-yhtiön kautta kaksi albumia. Keväällä 2018 albumin Wild Wild Wonderland ja loppuvuodesta 2019 albumin Fairytale: Joulun Taikaa.

– Ilmoitin Warnerille, että minä teen musiikkia tästä lähtien omalla levymerkilläni. Sovimme asiasta tämän kevään aikana ja ei siinä ollut mitään dramaattista. Minulla oli vain sellainen fiilis, että kiitos näistä kahdesta edellisestä levystä, että tämä aika oli mahtavaa, Aalto kertoo ja jatkaa:

– Olen sellainen tyyppi, joka haluaa aina kasvaa ja kehittyä. Minulla oli sellainen fiilis, että nyt on sellainen hetki. Luulen, että korona-aika vaikutti myös päätökseeni, sillä yhtäkkiä minulla oli aikaa pysähtyä ja miettiä, mitä oikeasti haluan.

Ennen Warnerin kanssa solmittua sopimusta Aalto oli julkaissut viisi albumia hänen ja Teemu Roivaisen yhteisen levy-yhtiön Yume Recordsin kautta.

– Lähdin tähän bisnekseen oman levymerkin kanssa ja sisälläni on hirveän syvällä yrittäjyys. Rakastan sitä, että saan itse suunnitella asioita. Tahdoin palata takaisin siihen, mistä olen lähtenyt. Silloin kun sydämeni sanoo minulle, että minun pitää tehdä jotain, minä teen sen, vaikka muut ihmiset ajattelisivat minun olevan hullu, Aalto naurahtaa.

Saara ja Meri Aalto tahtovat keskittyä No Fear -brändin laajentamiseen. Kuvassa pariskunta toukokuussa yökerho Herculeksessa.­

Aalto suunnittelee, että jonain päivänä hänen levy-yhtiössään olisi myös muita artisteja hänen itsensä lisäksi. Suunnitelmissa on myös kasvattaa hänelle ja manageripuoliso Meri Aallolle tärkeää No Fear -brändiä. Saara ja Meri Aalto ovat muun muassa julkaisseet No Fear -nimistä podcastia. Lisäksi Aallolla on No Fear School -niminen laulukoulu, jonka kautta hän myy laulutuntejaan.

– Minua inspiroi se, että saisin oman kokemukseni kautta auttaa aloittelevia artisteja. Minulle tulee heti inspiroitunut olo, kun mietin, miten auttaa ihmisiä, jotka tavoittelevat omia unelmiaan.

Uudesta When The Sun Goes Down -biisistään Aalto on innoissaan. Ensi viikolla hän lentää Lontooseen kuvaamaan kappaleen musiikkivideota yhdessä Baga Chipzin kanssa. Musiikkivideon kuvauksia jouduttiin siirtämään useamman kerran koronakriisin vuoksi, mutta nyt siirtäminen ei Aallon mukaan enää ollut mahdollista.

Musiikkivideo julkaistaan syyskuussa ja kaksikko suunnittelee parhaillaan yhteistä In Bed with Saara & Baga -nimistä kiertuetta vuodelle 2021.

– Aina kun julkaisen uutta musiikkia, tahdon tehdä jotain rajoja rikkovaa ja uutta. Mietin, että miksi ottaisin drag queeneja patsastelemaan videolleni, sillä voisin antaa heille samalla myös äänen. Baga on loistava laulaja.

Aalto kertoo, että Baga Chipzin mukaan pyytäminen oli hänen managerinsa idea. Baga Chipz on yksi Britannian tunnetuimmista drag queeneista. Baga Chipz nähtiin hiljattain suositun RuPaul’s Drag Race UK -ohjelman finalistina. Baga Chipz on nähty myös useassa muussa tv-ohjelmassa, lisäksi hän on The Frock Destroyers -bändin jäsen ja hänellä on Instagramissa yli 400 000 seuraajaa.

Aalto kertoo, että hänen brittimanagerinsa patisti häntä lähettämään Baga Chipzille viestiä Twitterissä.

– Minua ujostutti lähettää hänelle viesti, sillä ajattelin, että miksi hän nyt suostuisi tällaisen suomalaisen tytön biisille laulamaan, Aalto muistelee nauraen.

– Mutta hän vastasikin heti sanomalla, että ”oh my god, Saara, olen niin suuri fanisi ja lähden mielelläni mukaan.” Mietin vaan, että miten tämä olikin niin helppoa. Olin luullut, että minun pitää todella paljon mainostaa itseäni, Aalto naurahtaa.