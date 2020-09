Arttu Wiskari laittoi korkin kiinni kesällä, kun saunakaljoja tuli otettua turhan usein – nyt artisti kertoo avoimesti elämänsä isoista asioista

Toisia Arttu Wiskarin kansanomainen musiikki ihastuttaa, toisia ärsyttää. Laulaja valottaa nyt seikkaperäisesti, mistä hänen musiikissaan on oikein kyse.

Kymmenen vuotta sitten Arttu Wiskari julkaisi läpimurtohittinsä Mökkitie. Nostalgisia intohimoja tyydyttänyt kappale puri yllättäen suomalaiseen mielenmaisemaan kuin häkään ja poiki 25-vuotiaalle rautakauppiaalle kolmen albumin levytyssopimuksen. Hänen unelmansa toteutui.

Nyt 35-vuotias Arttu Wiskari on suositumpi kuin koskaan. Hän julkaisi viime viikolla viidennen albuminsa Suomen muotoisen pilven alla, jonka kappaleisiin on eritoten vaikuttanut lauluntekijä Janne Rintala.

Levyn tyyli on varsin wiskarimaista. Laulaja toimii tälläkin kertaa taviskansan tunteiden tulkkina ja pyrkii vetoamaan kansan syviin riveihin.

Wiskarin tyylissä on jotain hyvin omaperäistä, mikä on artistimaailmassa aina pitkäkestoisen menestyksen ehto. Tyyli myös jakaa voimakkaasti kuulijoiden mielipiteet: monia sinivalkoisuutta kuvaavat sanoitukset rentouttavat, jotkut toiset eivät taas koe ymmärtävänsä niitä lainkaan.

IS pyysi artistia kertomaan syvällisesti teemoista, jotka hänen uudella albumillaan esiintyvät. Mitä ne merkitsevät hänen omalle imagolleen?

Suomalaisuus

Uudella albumilla Danny esittelee Wiskarin kansantaiteilijana. Ei kovin vaatimatonta.

Espoolainen lätkäfani Arttu Wiskari on kymmenen vuoden aikana kylläkin ottanut haltuunsa kansanmiehen imagon. Wiskari aloitti uransa maalaamalla maisemaa, jossa ajettiin vanhaa mökkitietä ja isoisä muisteli jatkosotaa.

Harva tietää, että Wiskarin artistinimen piti olla aluksi Jalmaritähti, siis yhden tähden Jallu. Jaloviina-viittaus ei kuitenkaan mennyt levy-yhtiössä läpi.

Perisuomalainen maisema heijastuu myös uudelta albumilta: on Nokiaa, Leijonia, viinaa ja Visulahden Vahakabinettia.

– Albumi on enemmän sitä kumisaapas- ja grillimakkaraosastoa kuin uutta ja urbaania. Uusien asioiden haltuun ottaminen on minulle vieraista. Tukeudun mieluummin teksti-tv:seen kuin vaikeaan http-osoitteeseen. Se on minulle helpompaa, mutta samalla kirous. Maailmaa muuttuu, ja siellä mä laahaan perässä itselleni muistutellen, että asiat olivat ennen paremmin. Uskoisin kuitenkin, että enemmistö kuuntelijoistani on niitä, joiden mielestä autot olivat parempia ennen ajotietokoneita, ja että ruoassa pitää olla voita. Ehkä vanhaan palaaminen on uutta modernia, Wiskari pohtii.

– En ole kuitenkaan niin juro kuin osa ihmisistä luulee.

Nostalgia on toden totta vedonnut kuulijoihin. Suomen muotoisen pilven alla oli vuoden 2019 soitetuin radiobiisi Suomessa. Leavings-Orkesterin kanssa tehty single Tässäkö tää oli? ei kalpene edeltäjänsä rinnalla, sillä Wiskarin ennätykseksi Suomen Spotifyn top 50 -listan ykköseksi.

Arttu Wiskari keikalla vuonna 2011.­

Osa on väittänyt Wiskarin tekemistä pitkälti laskelmoivaksi. Suomen muotoisen pilven alla onkin pelkistetty listaus sysisuomalaisista asioista, ja sen myöntää artisti itsekin. Mutta onko Wiskarin tuotannossa pyritty tarkoituksellisesti laskelmointiin?

– Laskelmointi on mahdotonta. Kyseistä kappaletta varten mietittiin suomalaisia asioita, mutta jos tietäisin, millä rytmeillä, tavuilla ja melodioilla luodaan hittejä, olisin tehnyt sitä alusta asti. Jos joku osaa tehdä laskelmoituja hittejä, voi ottaa yhteyttä, niin lupaan tarjota työpaikan, Wiskari näpäyttää.

– Laskelmoinnista voi siltä osin syyttää, että kaikki musiikki on lainattua jostakin, myös meillä. Vaikutteita on monesta suunnasta: Anssi Kelan Nummela-albumi on lempialbumini, pikkupoikana mökillä kuuntelin salaa isojen poikien lauluja Juha Vainiolta, josta tulee se huumori musiikkiini, hän listaa.

Wiskari on aina herättänyt mielipiteitä suuntaan jos toiseen, mitä hän pitää vahvuutenaan.

– Musiikkini voimana ovat lastenlaulunomaiset melodiat, ennalta arvattava riimit ja joskus jopa tönköt aiheet. Voin laulaa jogurttipurkista, ja joku vihaa sitä. Niin se on aina mennyt, hän tietää.

Addiktio

Rakkausbiisiltä kuulostava Mun ois pakko jättää sut on Wiskarin mukaan laulu päihderiippuvuudesta – tai ”miksikä kukin sen haluaa tulkita”. Wiskarille teema on tuttu.

– Elämäni on yhtä addiktiota, Wiskari heittää ja jatkaa:

– Jos johonkin asiaan tarraan, jään siihen superisti kiinni. NHL on suuri addiktioni, ja heräsin tänäänkin niin aikaisin, että ehdin katsoa puolitoista erää matsia. Kesällä jäin koukkuun frisbeegolfiin. Olen myös kamppailut vuosikaudet nikotiiniriippuvuudesta. Välillä vedän itselleni linjauksia, että nyt elän terveellisempää elämää, Wiskari pohjustaa.

Wiskari päätti kesällä aloittaa tipattoman. Laulajalla ei ollut alkoholiongelmaa, mutta se toimi rentoutuksena miehen mukaan turhankin usein. Kun korona tyhjensi kalenterin, oli aikaa siemailla mökkilaiturilla olutta saunan jälkeen.

– Koko heinäkuun ajan tuli vedettyä täysillä, kun oli kerrankin lomaa ja aikaa käydä kaikkialla. Nyt en ole juonut viinaa kahteen kuukauteen, Wiskari lausuu.

– Tämä ammatti on sellainen, että jos koko ajan törpöttelee, biisien sanat alkavat unohtua ja hommat loppuvat lyhyeen. Nykyäänhän artistit eivät juuri enää ryyppää, Wiskari muistuttaa.

Tänä kesänä Arttu Wiskarin ensimmäisen singlen Mökkitien julkaisusta tuli kuluneeksi kymmenen vuotta. Lopullisesti hän lauloi tiensä suomalaisten sydämiin vuotta myöhemmin ilmestyneellä esikoisalbumillaan Arttu Wiskari.­

Musiikkialalla alkoholinkäyttö keikoilla on tunnetusti vähentynyt. Wiskari myöntää, että hänen joukkonsa kuuluu niin sanotusti vanhaan koulukuntaan, joka toisinaan keikan jälkeen rentoutuu muutamilla. Nyt kesän keikoilla Wiskari heräsi bändinsä kanssa kuitenkin aikaisin ja suuntasi usein täysissä ruumiin ja sielun voimissa frisbeegolf-radalle ennen keikkaa.

– Suomipop-risteilyllä laivan toisessa kerroksessa oli artistien yhteinen bäkkäri. Kävelin kiiltävien pyöreiden pöytien ohitse ja lueskelin muiden raidereita. Niihin oli listattu lehtikaalismoothieita, sokeroimattomia Redbulleja, hedelmiä ja proteiinipatukoita. Meidän raiderissa luki kolme koria bisseä ja sipsejä, Wiskari kertoo.

– Arvostan sitä, että artistit pitävät nykyään huolta itsestään. Ei se ole koskaan kiva katsoa bändiä, joka on pelti kiinni lavalla.

Tasa-arvo

Wiskarin albumin kenties yllättävin kipale on nimeltään Camilla, joka kertoo sukupuolensa korjanneesta tai transsukupuolisesta luokkakaverista. Wiskari halusi nostaa tasa-arvo-teeman tapetille.

– Siinä taistellaan ahdasmielisyyttä vastaan. Biisi on puhdas kannanotto minulta: kannatan suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, eli ihmisten tulee saada olla sellaisia kuin ovat, Wiskari painottaa.

– Olen itsekin vahvasti sitä mitä minä olen. Jos erilaisuutta ei hyväksy, voi viedä ahdasmielisyytensä muualle.

Laulajan mukaan hänen musiikissaan on kyse hyvien puolella olemisesta.­

Kuolema

Melankolia ja huumori yhdistyvät Wiskarin tuotannossa. Albumin avausbiisissä juodaan kahvit kuolleiden kanssa. Kuolemasta keskustelu vetää miehen mietteliääksi.

– Kuolema on aina framilla. Jos se ei ole välittömästi läsnä, se on ainakin tulossa. Olen menettänyt isovanhempani jo pienenä, mutta omat vanhempani ovat kohta 70-vuotiaita, joten kyllä tässä asioita miettii. Mietin myös omaa elämääni, kun omat lapseni kasvavat. Sitä kun olen niin sanotusti seuraavana lankulla, Wiskari pohtii.

– Kuolema on kuitenkin väärä fokus. Ei se elämä pelkkää kuolemaa ole. Jos miettii vaan kuolemaa, ei ehdi elää. Biiseissäkin on myös vastakohtana huumori vahvasti esillä, hän huomauttaa.

Perhe

Arttu Wiskari on paitsi muusikko ja yrittäjä, myös ennen kaikkea isä ja aviomies. Hänellä on vaimonsa Pauliinan kanssa 4- ja 6-vuotiaat lapset.

– Perhe on minulle äärettömän tärkeä. Kotijoukkoja arvostaa vuosi vuodelta enemmän, kun tätä työtä tekee. Työni on jatkuvaa henkistä kamppailua. Olet julkisuudesta tuttu henkilö, mutta kotona ei ole etuoikeuksia tai valmista pöytää, hän muistuttaa.

Albumin viimeisin kappale Tyhmä kuin saapas kertoo parisuhteesta ja sen valta-asetelmasta. Wiskarille parisuhde on ennen kaikkea kumppanuutta ja toisen tukemista.

– Vaimoni laittaa minut koko ajan koville, mikä on hemmetin hyvä asia. Hän ruoskii tekemään asioita ja pitää minut ruodussa. Keskustelemme paljon työstäni. Sitä kun miettii usein, että mitä ne muut nyt ajattelevat, vaikka oikeastihan he eivät ajattele mitään, kun siellä on sata muutakin artistia keitä ajatella. Pauliinalta saan perspektiiviä, Wiskari kiittelee.

Artistin levyllä puidaan teemoja laidasta laitaan.­

Vaikuttaa siltä, että Wiskarin uudella albumilla on mukana vähän kaikkea. Punaista lankaa ei tietoisesti ole, koska Wiskarin mukaan kyseessä ei ole albumikokonaisuus vaan hän on tiiminsä kanssa valinnut mielestään parhaat biisit mukaan.

Wiskari summaa albuminsa ja koko tuotantonsa tyhjentävästi:

– Albumi on yhtä sekaisin kuin edellisetkin. Kosketellaan moderneja arvoja ja joskus ollaan jopa juntteja. Jos jotain, niin aina ollaan pienten puolella. Siitä on Arttu Wiskarin musiikissa kyse.