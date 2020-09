The Temptationsin Bruce Williamson on kuollut koronavirukseen 49 vuotiaana

Williamson menehtyi koronaviruksen komplikaatioihin kotonaan 49-vuotiaana.

Laulaja Bruce Williamson on kuollut. Williamson oli kuollessaan 49-vuotias. Muun muassa TMZ, People ja Daily Mail uutisoivat Williamsonin menehtyneen koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin kotonaan Las Vegasissa.

Williamsonin poika Bruce Williamson Jr. kertoi suru-uutiset maanantaina Facebook-tilillään.

– Sanat eivät riitä kertomaan, miltä minusta tuntuu juuri nyt. Rakastan sinua, isä. Kiitos, että olit paras, rakastavin ja juuri sellainen kuin olit. Tapaamme jälleen, Williamson Jr. kirjoitti päivityksessään.

Bruce Williamson tuli tunnetuksi parhaiten amerikkalaisen RnB-yhtye The Temptationsin laulajana. Hän liittyi yhtyeeseen vuonna 2007 tenori G.C. Cameronin lähdön jälkeen.

Williamson oli osa The Temptationsia vuoteen 2015 asti, jolloin hän itse lähti yhtyeestä. The Temptationsin jälkeen Williamson siirtyi laulamaan soulmusiikkia.

– En koskaan lakannut olemasta yksi Temptationeista. Mutta en halunnut vain imitoida tai kopioida edeltäjiäni. Halusin olla oma itseni, hän avasi lähtönsä syitä vuonna 2016.

Yli 60 vuotta sitten perustetun The Temptationsin kokoonpano on vaihtunut tiuhaan vuosien varrella. Kultavuotensa yhtye näki 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin se levytti myös tunnetuimmat hittinsä. Niihin lukeutuvat muun muassa My Girl, Papa Was a Rollin’ Stone ja Ain’t Too Proud to Beg.