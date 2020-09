Laura Voutilaisen uusi musiikkivideo on täynnä tunteita – katso ensiesitys IS:n sivuilta!

Laura Voutilaiselle koronan aiheuttama keikkatauko on ollut rauhoittumisen paikka, mutta nyt laulaja kaipaa takaisin tien päälle.

Suomen menestyneimpiin naisartisteihin lukeutuva Laura Voutilainen hemmottelee tänään perjantaina fanejaan uudella singlellä ja musiikkivideolla Kesäkuun 4.

– Uuden musiikin julkaisu jännittää aina, mutta kappaleesta on tullut jo niin paljon hyvää palautetta ennakkoon, niin nyt ei pelota niin paljon, hän naurahtaa.

Vilma Alinan, Minna Koiviston ja Neea Riverin kirjoittama kappale kertoo entisen rakkauden naimisiinmenon aiheuttamista tunteista ja uuden elämänvaiheen alusta.

– Kappale on sellaisen ihmisen tarina, joka haluaa tietoisesti päästää irti katkeruudesta ja menneisyydestä. On helpompi elää, kun pyrkii siihen, että päästää irti menneestä ja toivoo toiselle hyvää, laulaja kuvailee kappaleen teemaa.

Viime vuosina Voutilainen on tullut tutuksi monista radiossa tiuhaan soineista vauhdikkaista hiteistä, kuten Koska mä voin ja Janottaa. Uusi single Kesäkuun 4. näyttää yleisölle jälleen artistista herkemmän puolen.

– Olen tarinankertoja ja elämän eri puolet näkyvät kappaleissani. Koen, että kaikki sävyt ovat tärkeitä keikoillakin. On tärkeä saada kertoa kaikenlaisista tunteista ja elämän vaiheista, hän sanoo.

Voutilainen sanoo nauttivansa siitä, että kappaleet herättävät kuulijoissa tunteita ja ajatuksia.

– Siihenhän se musiikin voima perustuu, että se osuu johonkin tiettyyn kohtaan sisimmässä ja puhuttelee. Esimerkiksi Kesäkuun 4. -kappaleessa käsitellään eroa ja se jos jokin on sellainen aihe, joka varmasti on tuttu monille.

Tältä näyttää Laura Voutilaisen Kesäkuun 4. -musiikkivideo:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

Uusi albumi tekeillä

Voutilainen sanoo olevansa innoissaan päästessään jälleen yleisön eteen keikkalavoille pitkän tauon jälkeen. Muiden musiikkimaailman tähtien tavoin keväällä puhjennut koronavirusepidemia tyhjensi laulajan keikkakalenterin.

– Totta kai se oli dramaattista, kun kaikki loppui kuin seinää. Uutta syntyy ja se valaa uskoa tulevaan. Musiikin tekeminen pitää henkisesti elossa, Voutilainen sanoo.

Hän sanoo uskovansa vakaasti, että musiikkialallakin päästään palaamaan töihin pikkuhiljaa ja yleisö löytää tiensä jälleen keikoille.

– Nyt kun keikoille vähitellen palataan, niin se jännittää, että millä tavoin. Ollaan valmiita tekemään uudentyyppisiä ratkaisuja, että ihmiset pääsevät livemusiikin äärelle. Luotan siihen, että voidaan mukautua uudenlaiseen tilanteeseen. Ala ei kestä enää sitä, jos kaikki suljetaan.

Korona siirsi myös laulajan vuoden kaksi suurta työprojektia hamaan tulevaisuuteen. Hän toimii kapteenina Nelosen All Together Now -musiikkiohjelmassa ja esittää yhden päärooleista We Will Rock You -suurmusikaalissa. Molempien oli tarkoitus saada ensiesityksensä keväällä.

– Olen melkein sivullisena katsonut kun kaikki kaatuu. Siinä ei oikein ole muu auttanut kuin hengitellä ja sopeutua tilanteeseen, hän sanoo.

All Together Now nähdään viimein tv-ruuduissa lokakuussa, We Will Rock You -musikaali saa puolestaan ensi-iltansa ensi keväänä.

Laura Voutilainen toimii All Together Now -ohjelmassa satapäisen tuomariston kapteenina.­

Laulaja sanoo löytäneensä myös jotain hyvää poikkeuksellisesta tilanteesta, sillä se on antanut hänelle mahdollisuuden rauhoittua ja keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin, kuten musiikkiin, ystäviin ja perheeseen.

– Itse olen sellainen elohiiri, että kaikki ulkomaailmassa kiinnostaa, mutta nyt se ei ole ollut mahdollista, niin on joutunut rauhoittumaan. Olen koettanut tehdä hyviä asioita itseni ja ystävieni kanssa.

– Tulee paljon mietiskeltyä sitä, mikä elämässä on tärkeää. Kun kaikki ulkoinen karsitaan, niin minulle se tarkoittaa sitä, että kysyy itseltään mitä tahtoo elämältä. Uskon, että loppupeleissä koronan aiheuttama tauko tekee itsestäni paremman taiteilijan.

Loppuvuodesta Voutilainen suuntaa konserttisalikiertueelle, jos maailmantilanne sen vain sallii.

– Todella toivon, että se onnistuu. Mulla on aivan tykki uusi bändi ja meillä on kova tahto lähteä tien päälle. Uuden albumin tiimoilta ollaan käyty biisinkirjoitusleireillä ja tarkoitus olisi, että levy julkaistaisi myös loppuvuodesta, hän hymyilee.