Adele aiheutti bikinikuvallaan valtavan kohun – laulajakollega teki tilanteesta tymäkän huomion

Jamaikalaislaulaja puhui kohusta BBC:n radiolähetyksessä.

Musiikin supertähti Adele, 32, julkaisi maanantaina Instagram-tilillään kuvan, joka keräsi hetkessä osakseen valtavaa mediahuomiota. Maailman kuuluisimpiin laulajiin lukeutuvan artistin kuvaa, sen vaikutuksia ja korrektiutta on vatvottu niin perinteisessä mediassa kuin somekanavissa ympäri maailman.

Vauhdikkaassa tilannekuvassa laulaja poseeraa karnevaaliasussa Jamaikan lipuin koristeltu bikiniyläosa yllään. Laulajan hiukset taasen oltiin kietaistu afrikkalaisesta kulttuurista tutuille bantu-nutturoille.

Tähti kertoi julkaisun yhteydessä pukeutuneensa asuun Lontoossa järjestettävän Notting Hill -karnevaalin teeman mukaisesti, joka jouduttiin perumaan koronapandemian vuoksi. Keskustelu kääntyi kuitenkin laajalti siihen, onko halventaako valkoihoisen laulajan asu mustaihoisten kulttuuria kohtaan.

Monet myös muistuttivat, että Adele on kasvanut Lontoon Tottenhamin kaupunginosassa, jossa mustien kulttuurilla on merkittävä vaikutus.

Jamaikalaissyntyinen laulaja Alexandra Burke puolusti BBC:n Radio 1Xtra toteutumattoman karnevaalin juhlalähetyksessä yhdessä lähetyksen vetäjän, DJ Acen kanssa.

– Näin kuvan ja mielestäni hän näyttää kuumalta. Hän on selvästi treenannut, ja minusta se on hienoa. Hän näyttää mahtavalta, Burke pohti lähetyksessä.

– Jamaikalaisena tyttönä tiedän, että hän on kasvanut mustien kulttuurissa. Ihmiset unohtavat, että hän on Tottenhamista. Hän varmaan syö kanaa koko ajan kuten me kaikki, hän jatkoi.

Alexandra Burke puolusti Adelea radiolähetyksessä.­

Burke huomautti, että Adele pukeutui asuun kunnioittaakseen jamaikalaista kulttuuria, ei halventaakseen sitä.

– Jopa Popcaan (jamaikalainen DJ) tukee häntä kommenteissa! Hän pukeutuu lippuun ja hän pukeutuu siihen hyvin. Antakaa hänen elää elämäänsä ja jättäkää hänet rauhaan. Rakastamme Adelea, laulaja totesi.

Myös lukuisat julkisuuden henkilöt nousivat heti puolustamaan Adelea. Muun muassa huippumalli Naomi Campbell kommentoi kuvaan sydämiä ja Jamaikan lippuja. Campbellin äiti on niin ikään jamaikalainen.