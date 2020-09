Finnhits mullisti Suomi-iskelmän – mikä oli sinun suosikkisi?

1970-luku oli suomirockin vuosikymmen. Se ei tarkoita, että iskelmällä olisi ollut jotakin hätää.

Päin vastoin, sekin uudistui ja otti vaikutteita maailmalta. Perinteiset tangot ja hitaat saivat väistyä hiukan rajumman menon tieltä. Lavoillakaan ei enää tanssittu vain paritansseja. Äänitemyynti kasvoi valtavasti c-kasetin tulon myötä. Nyt musiikki liikkui kätevästi mukana.

Ajan iskelmä tuli tutuiksi valtavan suosituilla Finnhits-levyillä. Niiden tähtiä olivat Fredi, Frederik, Katri Helena ja Tapani Kansa muiden mukana. Usein ajan iskelmät olivat käännöskappaleita, mikä juuri toi sovituksiin ja kokoonpanoihin uusia tuulia. Rockin, countryn ja soulin vaikutteet tulivat näin vaivihkaa suomalaisen tanssikansan korviin. Diskoa edustivat Frederikin Kung Fu Taistelee eli Carl Douglasin Kung Fu Fighting ja Einin Yes, Sir Alkaa Polttaa eli Baccaran Yes Sir, I Can Boogie.

Laadukkaita kappaleita tekivät esittäjät myös itse, kuten Jukka Kuoppamäen Sininen ja valkoinen. Finnhitsien kokoajat eivät pitäneet tiukkaa rajaa rockiin, vaan mukaan pääsivät esimerkiksi Maaritin Jäätelökesä, Kontran Jerry Cotton ja jopa Tuomari Nurmion Valoa yössä.

Mutta perinteinen iskelmäkään ei ollut henkitoreissa. Sen todistaa Erkki Junkkarisen valtava menestys. Junkkarinen oli aloittanut uransa jo 1940-luvulla. 1960-luvulla hän ei kuitenkaan paljoa levyttänyt. Vuonna 1975 hänen versionsa kappaleesta Ruusuja hopeamaljassa sai kuitenkin jättisuosion. Junkkarinen oli keski-ikäinen ja ikäisensä näköinen mies.

Hän edusti vastavoimaa ja perinnettä aikana, jolloin nuoruus oli muuten valttia.

