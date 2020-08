Torille! Mystinen suomalaisohjaaja voitti MTV Video Music Awards -gaalan himotuimman palkinnon – kaikki alkoi kosteasta yöstä Hollywoodissa

Suomalaisohjaaja Anton Tammi ohjasi maailman parhaaksi valitun The Weekndin musiikkivideon.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä päästiin gaalatunnelmaan ensi kertaa pitkään aikaan MTV Video Music Awards -gaalan myötä. Yhdysvaltain New Yorkissa järjestetyssä gaalassa palkittiin vuoden parhaita musiikkivideoita, kappaleita ja niiden tekijöitä.

Gaalan pääpalkinnon eli Vuoden videon voitti The Weekndin Blinding Lights. The Weekend, oikealta nimeltään Abel Tesfaye saapui gaalaan videolta tutussa, varsin kohauttavassa tyylissä pahoinpidellyn näköiseksi maskeerattuna.

Vuoden parhaan musiikkivideon on ohjannut suomalainen Anton Tammi, joka on ohjannut myös kaikki muut The Weekndin keväällä julkaiseman After Hours -albumin kappaleiden musiikkivideot.

The Weeknd piti gaalassa hyvin vähäeleisen ja -sanaisen puheen, jossa kiitti videosta Tammea ja La Mar Tayloria.

– Kiitos MTV ja VMA-gaala. Haluan kiittää La Mar Tayloria ja Anton Tammea videosta, hän sanoi, jonka jälkeen hän penäsi oikeutta poliisiväkivallan urheiksi joutuneille mustille amerikkalaisille Black Lives Matter -kampanjan hengessä.

– Minun on todella vaikeaa juhlia juuri nyt, joten aion vain nauttia tästä hetkestä. Oikeutta Jacob Blakelle ja Breonna Taylorille, hän jatkoi ja poistui lavalta.

Tammi jakoi videon Instagramin tarinoissaan maanantaiaamuna.

Tammi jakoi Weekndin kiitospuheen Instagramin tarinoissaan.

Tammi on maailmanlaajuisesti tällä hetkellä valtavassa nosteessa oleva ohjaaja, vaikka on kotimaassaan varsin tuntematon nimi. Tammi kertoi toukokuussa Helsingin Sanomille, kuinka päätyi onnekkaan sattuman kautta tekemään musiikkivideota The Weekdnille, yhdelle maailman suosituimmista artisteista.

Tammi kertoi lehdelle olleensa ollut helmikuussa 2019 ohjaamassa mainosvideota. Samaan aikaan Hollywoodissa järjestettiin Grammy-gaala, ja Tammi oli lähtenyt ystäviensä kanssa juhlimaan. Juhlissa ohjaaja törmäsi musiikkialan vaikuttaja La Mar Tayloriin, minkä jälkeen tie tähtiin aukesi.

Tammi on ohjannut maailmantähtien musiikkivideoita aiemminkin. Ohjaaja on työskennellyt muun muassa Lykke Lin, Yung Leanin ja Halseyn kanssa.

Kappaletta on katsottu videopalvelu YouTubessa satoja miljoonia kertoja. Musiikin suoratoistopalvelu Spotifyssä kappaleella on huimat 1,3 miljardia toistoa. Luvuillaan keväällä After Hours -menestysalbuminsa julkaissut The Weeknd on tällä hetkellä palvelun kuunnelluin artisti koko maailmassa.

The Weeknd esitti kappaleen myös palkintogaalassa. Voit katsoa esityksen alla olevasta videoikkunasta.