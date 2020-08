Adele paljasti muodonmuutoksensa bikinikuvalla, jollaista megatähdestä ei olla ennen nähty – otoksesta leimahti heti kiivas rähäkkä

Hurjan muodonmuutoksen tehnyt laulajatähti joutui uusimmalla kuvallaan myrskyn silmään.

Laulajatähti Adele on joutunut keskelle kiivasta väittelyä kuvalla, jonka tähti julkaisi itsestään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kuvapalvelu Instagramissa.

32-vuotias poptähti on viettänyt hiljaiseloa musiikkirintamalla, mutta on hämmästyttänyt fanejaan merkittävällä muodonmuutoksellaan. Adelen kerrotaan laihtuneen noin 20 kiloa tiukan dieetin ja kunto-ohjelman seurauksena.

– Iloinen siitä, mikä olisi ollut Notting Hill -karnevaalissa rakkaassa Lontoossani, Adele selittää varsin erikoista otosta kuvatekstissä.

Tilannekuvassa trikoisiin ja pelkkään bikinitoppiin pukeutunut laulaja korjaa yläosansa asentoa pieni hymy kasvoillaan. Karnevaaliteeman mukaisesti Adelen asussa on myös keltaisia höyheniä ja näyttäviä koruja.

Erityisesti seuraajat kiinnittivät huomiota tähden hiuksiin, jotka oli kiedottu afrikkalaisesta kulttuurista tutuille bantu-nutturoille.

Kuva on kerännyt muutamassa tunnissa yli 5 miljoonaa tykkäystä. Samalla se on herättänyt paitsi kansainvälistä huomiota, myös runsaasti kritiikkiä.

Notting Hill Carneval on monipäiväinen karnevaali, joka on järjestetty Notting Hillin alueella Lontoossa jo vuodesta 1966. Tapahtumassa on perinteisesti juhlittu karibialaisia perinteitä ja kulttuuria alueelta 1940-luvulla muuttaneen väestön kunniaksi.

Mustien kohtaama syrjintä ja rasismi ovat nousseet viime aikoina esiin räjähdysmäisesti Black Lives Matter -kampanjan myötä. Kommenttiosiossa leimahtikin pian kiivas väittely siitä, onko laulajan asu halventava kulttuuria kohtaan.

– Tämä on hämmentävin kommenttiosio, johon olen koskaan törmännyt. Vaaleaihoisten ei tulisi koskaan pitää bantu-nutturoita missään yhteydessä. Piste. Jos et ole jamaikalainen tai afrikkalainen, minua ei kiinnosta mielipiteesi paskaakaan, koska et tiedä asiasta mitään. Ei tämä ole niin vaikeaa ymmärtää.

– Tämä on rasistista.

Kommentoijat huomioivat myös, että laulajalla on merkittävää vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä asioihin.

– Miksi mustat eivät saisi olla vihaisia tästä? Miksi heidän syitään ja näkökulmiaan ei huomioitaisi? Tämä on kulttuurista omimista ja valkoisena naisena minua hävettää, että jälleen joku kaltaiseni pukeutuu niin kuin heidän ei pitäisi. Adele, olet etuoikeutettu ja sinulla on koko maailmalle kantava ääni. Käytä sitä viisaasti.

Monet myös puolustivat teeman mukaisesti pukeutunutta artistia.

– Miksi tämän pitäisi haitata minua? Vahingoittaako hän mustia jollain tavalla? Pitäkää huoli omista asioistanne.

– On hämmentävää huomata, kuinka ihmiset eivät tiedä, mitä kulttuurinen omiminen on. Paneutukaa asioihin, ennen kuin käytätte näitä termejä näin huolimattomasti. On eri asia, että joku ei halua teidän pitävän hiustyyliänne kuin se, että joku arvostaa sitä.

– Rikoit juuri internetin, muru.

Adele ponnahti raketin lailla julkisuuteen hädin tuskin täysi-ikäisenä julkaistuaan ensimmäisen albuminsa 19 jo vuonna 2008. Todellinen läpimurto tapahtui toisella studioalbumilla vuonna 2011, joka piti sisällään muun muassa hitit Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain sekä Someone Like You.

Laulaja on kokenut merkittävän muodonmuutoksen. Kuvassa Adele vuonna 2013.

Adele voitti 2010-luvulla peräti 15 Grammy-palkintoa, ja hänen jättihittinsä Hello, Rolling In Deep ja Skyfall soivat kaikkialla. James Bond -elokuvassa kuultu Skyfall toi laulajalle myös Oscar-palkinnon.

Vuonna 2017 Adele jäi määrittelemättömän pituiselle tauolle ja vetäytyi julkisuudesta. Tänä keväänä hän on hiljalleen näyttänyt merkkejä paluusta.