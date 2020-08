Ozzy Osbourne katkaisi hiljaiselon – antoi erikoishaastattelun ja naureskelee Jack-poikansa julkaisemassa harvinaisessa perhepotretissa

Ozzy Osbourne on pitänyt matalaa profiilia siitä lähtien, kun kertoi sairastuneensa Parkinsonin tautiin.

Mirror-lehti on saanut erikoishaastattelun Pimeyden prinssiltä.

Ozzy, 71, ilmoittaa lehdelle, että eläköityminen on hänelle edelleen kirosana, vaikka Parkinsonin tauti runteleekin laulajan kroppaa.

Parkinsonin tauti on hitaasti etenevä liikehäiriösairaus, johon liittyy vapinan, yleisen liikkumisen hidastumisen ja lihasjäykkyyden lisäksi lukuisia muitakin oireita.

– Tiedätkö, koska jään eläkkeelle? Silloin kun kuulen arkkuni kantta naulattavan umpeen. Ja silloinkin minä – helvetti soikoon – vetäisen vielä encoren. Minähän olen Pimeyden prinssi, Ozzy julistaa.

Ozzy on ollut koronakaranteenissa maaliskuusta lähtien. Pandemiasta huolimatta Ozzy aikoo saattaa kesken jääneen kiertueensa loppuun, heti kun se on mahdollista.

– Kun näet ja tunnet yleisön hyppivän ylös ja alas, niin… se on parempi tunne kuin orgasmi. Keikat ovat elämäni mittainen rakkaussuhde. On suuri kunnia, että ihmiset haluavat edelleen nähdä minut.

– Voisi olla pahempiakin asioita kuin olla Ozzy Osbourne. Voisin olla Sting.

Ozzy kertoi viime tammikuussa julkisesti sairastuneensa Parkinsonin tautiin.

– Kysyin heti, että onko tämä tappava tauti? Lääkäri vastasi, että ei ole, mutta elämä on. Parkinson on vain yksi asia lisää, jonka kanssa joudun tulemaan toimeen. En ole lainkaan huolissani siitä. Minulla ei ole enää salaisuuksia. Mutta olihan se diagnoosi sokki. Kukaan ei tiedä, mikä helvetti se tauti edes on. Minäkään en tiedä siitä muuta kuin nimen.

Myös Ozzyn vaimo Sharon pääsi ääneen haastattelussa.

– Miksi sen sairauden pitäisi olla likainen pieni salaisuus? Sharon ihmetteli.

– Ozzy on aina kävellyt hassusti, joten paskat. Päätimme, ettei tehdä mitään toisin. Ei Ozzy tarvitse sääliä. Hän tarvitsee esiintymislavan. Ozzy ei pysty enää juoksentelemaan lavalla kuten ennen, mutta kyse onkin lopulta hänen äänestään – ja onhan Ozzy hauska paskiainen. Hänen äänensä on legenda. Hänet tunnistaa yhdestä nuotista.

Ozzy on keikkaillut yli 50 vuotta. Tänä vuonna mieheltä ilmestyi uusi albumi Ordinary Man.

– Sen levyn tekeminen pelasti minut. Olen todella onnekas, että olen edelleen täällä. Elämä jatkuu. Tässä ja nyt, tänään. Voin ihan helvetin hyvin. En ole todellakaan lopussa. Minulla on vielä paljon annettavaa.