Suomalainen kapellimestari joutui keskelle Britanniaa kuohuttavaa Proms-konserttien kohua – sometilit täyttyivät uhkauksista

Perinteisistä kappaleista kuullaan todennäköisesti vain instrumentaaliversiot.

Proms-festivaali on vuosittainen, kahdeksan viikkoa kestävä klassisen musiikin konserttien sarja, joka järjestetään Lontoossa. Tapahtumalla on pitkät perinteet. Jo vuonna 1895 aloitettu tapahtuma käsittää tätä nykyä yli 70 konserttia Royal Albert Hallissa, Cadogan Hallissa sekä lukuisissa puistoissa ympäri Britanniaa.

Monien ihmisten mielestä festivaalin keskeisin tapahtuma on Last Night of the Proms -konsertti, koska se televisioidaan ja kuullaan myös radiossa. Konsertin ohjelmisto on perinteisesti ollut hieman ”kevyempi”. Tapahtumassa on kuultu kuuluisia klassisia sävellyksiä ja isänmaalliset kappaleet Rule, Britannia! ja Land of Hope and Glory.

Konsertista nousi poru viime viikonloppuna, kun The Sunday Times uutisoi, että BBC miettii kyseisten kappaleiden poistamista ohjelmistosta.

BBC:n kerrotaan harkinneen muutoksia konserttiin, koska kokee kyseisten kappaleiden assosioituvan kolonialismiin ja orjuuteen.

Yleisradioyhtiö muutti myöhemmin kantaansa ja totesi, että laulut esitetään, mutta niistä kuullaan vain instrumentaaliversiot.

Päätöksen teki BBC, mutta muutoksesta aiheutunut kohu kosketti myös tapahtuman kapellimestaria Dalia Stasevskaa.

Stasevska on suomalainen kapellimestari, joka on johtanut useita orkestereita ja toiminut Kamarikesä-festivaalin taiteellisena johtajana. Hänet nimitettiin BBC:n sinfoniaorkesterin päävierailijaksi vuonna 2019.

Stasevska totesi tänään antamassaan tiedotteessaan, ettei hänellä ole osaa eikä arpaa laulujen muuttamiseen.

– Minulla ei ole minkäänlaista roolia tässä päätöksessä, jossa muutetaan ohjelman perinteisiä elementtejä. Minusta kappaleet ovat tärkeä osa tapahtumaa, kapellimestari kertoo.

– Minusta on tehty täysin väärin perustein ihminen, joka yrittää vaikuttaa poliittiseen keskusteluun. Tämä ei ole totta. Olen taiteilija. Haluan puhua vain työni kautta ja tuoda ihmisiä yhteen ja rakentaa keskinäistä solidaarisuutta.

The Telgraph kertoo puolestaan, että Stasevska on joutunut muuttamaan sosiaalisen median tilinsä yksityisiksi, sillä tieto kappaleiden poisjättämisestä tai muuttamisesta instrumentaaleiksi aiheutti valtavan vihapuheryöpyn kapellimestaria kohtaan.

– Dalia on saanut viestejä, jotka ovat pelottavia ja erittäin epämiellyttäviä, eräs lähde kertoi lehdelle.

– Ei kapellimestarilla ole edes valtuuksia sanoa, että nyt tehdäänkin näin, lähde jatkoi.

Last Night of the Proms -konsertti järjestetään 12. syyskuuta.