Ensinäyttö: Ilkka Vainio paljastaa herkemmän puolensa uudella musiikki­videollaan – The End on rakkaus­laulu ja anteeksi­pyyntö naisille ja luonnolle

– Ole rohkea. Elä tai kuole. Hyvää ei voi estää, kaiken se kestää, Vainio runoilee.

Rallien rokonarpinen ruhtinas Ilkka Vainio paljastaa herkemmän puolensa uudella biisillään The End ja siitä kuvatulla musiikkivideolla.

– The End on herkkä ja rehellinen rakkauslaulu – anteeksipyyntö naisille ja luonnolle. Siksi naisille, koska en ole aina ollut parhaimmillani. Luonnolle, koska me hukutaan lopulta veteen ja helvettiin täältä.

– Toivoa pelastumiseesta on vielä, niin kuin Ilkka Vainion elämämässä aina, kansantaiteilija viestittää.

Vainion sanoin: hyvää ei voi estää, sillä kaiken se kestää.

Lokauussa 1960 syntynyt laulaja-lauluntekijä viettää juhlavuottaan. Vuosi alkoi rajulla syövällä, josta mies kertoo pelastuneensa kirurgien, sairaanhoitajien, verenluovuttajien, ystävien ja hyvän hengen voimalla.

Sitten korona vei tilatut keikat ja konsertit.

– Ei ollut vielä the end. Matka jatkuu entistä vahvempana ja luovempana kuin koskaan.

– Ne salit eivät katoa sieltä mihinkään. Vielä ehtii esiintymään koronan jälkeen ja ennen vedenpaisumusta. Lopulta rakkaus voittaa ja elämä jatkuu.

Vainio painottaa, että hänellä on elämän operaatiot vielä pahasti kesken.

– Vanhin artisti, joka teki comebackin oli Veikko Lavi 80-vuotiaana. Mulla on aikaa vielä kehittyä, eikä enää tarvitse polttaa maksalla viinaa, vaan poltan pontikkaa harrastuksena ystäville, Vainio nauraa.

– Ei elämä ole turhan vakavaa, totista ja pelokasta. Mutta jos emme pidä toisistamme ja luonnosta huolta, kuljemme kohti tuhoa. The End on herkkä laulu ja näytän rohkeasti nyt herkemmän puoleni. Tein sen laulun kun luulin kuolevani syöpään.

– Pidä luonnosta huolta, koska se pitää sinusta huolta. Se tarkoittaa, että myös itsestä pitää huolehtia.

The Endin on tuottanut Ilkka Vainion kanssa 40-vuotta yhteistyötä tehnyt Risto Hemmi ja sävellyksen on tehnyt Vainion luottokitaristi Luumu Kaikkonen.

Videon on ohjannut Kim Nordström ja sillä esiintyy Kristiina Rebane Virosta.

Jos video ei näy, katso se täältä.

Vainio on tuottanut noin 200 kulta- tai platinalevyä ja hänen sanoituksiaan on levytetty noin 900.

Hän on tehnyt useita sanoituksia eri artisteille, kuten muun muassa Nylon Beatille, Kari Tapiolle, Jope Ruonansuulle ja Eino Grönille sekä toiminut tuottajana eri levyillä.