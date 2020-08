90-luvun legendaarinen Juustopäät-yhtye tekee paluun – Suosio poltti loppuun: ”Siinä tuli täydellinen romahdus”

Juustopäät on täällä taas.

Juustopäät juhlii tänä vuonna 25-vuotista uraansa ja palaa parrasvaloihin. Yhtye julkaisi uuden singlen ja videon Lääkkeitä ja viinii (mua ahdistaa). Lokakuussa on vuorossa debyyttialbumin uudelleenjulkaisu vinyylinä ja numeroituna erikoispainoksena, sekä synttärikeikka Helsingissä. Helmikuussa 2021 ilmestyy yhtyeen kuudes pitkäsoitto.

– Juhlakeikka on 9. lokakuuta Helsingissä Kuudes Linja -ravintolassa, bändin rumpali Jansku tarkistaa kalenterista.

– Vinyyli tulee ulos samana päivänä.

Pelkkää perusarkea miehet eivät ole välivuosina viettäneet. Jokainen on tehnyt musiikkia omalla tahollaan.

Tauko teki bändille silti hyvää, sillä suosio poltti kaverit loppuun.

– Siinä tuli täydellinen romahdus. En voinut edes ajatella musaa, Jansku tunnustaa.

– Oltiin esillä koko ajan ja meidät tunnistettiin joka paikassa. Se henkinen droppi oli aika kova. En pystynyt menemään edes kauppaan. Ärsytti kun kaikki tunnisti. Se muistutti mua musiikista. Onneksi ihmiset unohtivat aika pian.

Juustopäät vuonna 1997.

Yhtye teki 1990-luvulla satoja keikkoja, julkaisi neljä albumia ja myi kultaa. Juustopäiden tunnetuimpia hittejä ovat Voit sä lopettaa?, Kun tyttö rakastui punkkariin ja Joki. Yhtye teki paluun vuonna 2014 ja julkaisi viidennen albuminsa Jäljet seuraavana vuonna.

– Silloin ysärillä se homma alkoi heti täysillä. Meillä oli vasta yksi sinkku takana ja oltiin soitettu pari keikkaa jossain koulujen juhlasaleissa. Seuraavat keikat olivatkin sitten Olympiastadionilla. Siinä oli espoolaispoika hetken aivan haavi auki, Jansku nauraa.

– Mutta toisaalta, sitähän me toivottiin.

Debyyttialbumin uudelleenjulkaisua varten bändi on saanut levy-yhtiöltään kaikki vanhat arkistot käyttöönsä.

– Siellä oli valokuvia, joita en edes muista otetun. Kyllä niissä silti näyttää siltä, että homma on ollut erittäin jees.

Juustopäiden nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Hade (laulu ja basso), Jansku (rummut ja laulu) ja uusi jäsen Keke (kitara ja laulu), joka on soittanut muun muassa yhtyeissä Frederic's Fault, Los Culitos ja Wasted Eggs.

– Viime vuosina on tullut tehtyä taas enemmän musiikkia ja se tuntuu erityisen hyvältä. Perustin pari vuotta sitten Love Is Punk-nimisen levy-yhtiön ja olen sitä kautta päässyt tuottamaan uusia nuoria tulokkaita, kuten muun muassa Mikko Merimaan luotsaamaa MMSP-yhtyettä. Näiltä nuorilta saa hyvää positiivista energiaa myös omaan tekemiseen, Jansku toteaa.

Tulevat keikat on sovittu, mutta koronatilanne huolettaa soittajia.

– Meillä on uusi kokoonpano, niin me treenataan eniweis. Tehdään töitä sillä ajatuksella, että treenataan ja keikat tulevat sitten joskus. Mitä olen musiikkikollegatutuilta kuullut, niin keikkoja on peruttu tosi paljon. Merkit ovat samanlaiset kuin alkukeväästä. Ei auta kuin toivoa.