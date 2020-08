Ed Sheeranista tulee isä! Puolison laskettu aika on jo muutaman viikon kuluttua – näin he pitivät raskauden salassa viimemetreille saakka

Salaisuus pysyi turvassa, koska pariskunta vietti aikansa koronaeristyksessä.

Matalaa profiilia pitävät Ed Sheeran, 29, ja hänen vaimonsa Cherry Seaborn, 27, saavat ensimmäisen lapsensa. Laskettu aika on vain parin viikon päässä, The Daily Mail ja The Sun raportoivat.

Seabornin raskaus on pysynyt täydellisenä salaisuutena koronaeristyksen keskellä, mutta nyt lähteet ovat vuotaneet asian julkisuuteen:

– Synnytys lähestyy ja jännitys lisääntyy, joten pari on kertonut asiasta perheelleen ja ystävilleen, Sheeranin lähipiiristä vinkataan.

– He ovat aivan fiiliksissä tulevasta vauvasta. Heitä jännittää, mutta he ovat silti pitäneet matalaa profiilia.

– Koronaeristys oli täydellinen tekosyy, sillä heidän ei tarvinnut näyttäytyä ulkona.

Lähteiden mukaan valmistelut uutta tulokasta varten ovat kovaa vauhtia käynnissä.

– Vauvan pitäisi syntyä loppukesästä.

Ed ja Cherry vuonna 2017.

Vauvan tuloa saattoi uumoilla Sheeranin ilmoitus viime vuoden lopussa, jolloin muusikko kertoi pitävänsä pidennetyn tauon soittohommista ja keskittyvänsä matkusteluun ja siviilielämään.

Sheeran ja Seaborn ovat olleet yhdessä viisi vuotta. Naimisiin pari meni pienimuotoisessa tilaisuudessa tammikuussa 2019.