Samu Haberin puhelin alkoi piipata kesken mökkimatkan – uskomaton myyntitemppu yllätti artistin

Samu Haberin elämäkerta on jo noussut Saksassa Amazonin myydyimmäksi kirjaksi.

Sunrise Avenuen keulahahmon Samu Haberin tarina on pistetty yksiin kansiin. Kirjasta tuli myyntimenestys Keski-Euroopassa jo ennen julkaisua.

14. lokakuuta suomeksi, saksaksi ja englanniksi julkaistava Samu Haberin elämäkerta Forever Yours (Otava, 2020) nousi maanantaina Saksan Amazonin myydyimmäksi kirjaksi, vaikka sen ilmestymisestä ei oltu Keski-Euroopassa vielä edes tiedotettu.

Haberin manageri Mikko Saukkonen kuvailee tilannetta poikkeukselliseksi.

– Emme ole tiedottaneet asiasta Keski-Euroopassa medialle lainkaan, vaan tieto kirjasta on levinnyt some-kanavien kautta. Tieto levisi fanien ja seuraajayhteisöjen kautta sen jälkeen, kun Samu teki asiasta ulostulon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. ”Word of mouth” osoittautui todella tehokkaaksi keinoksi. Sosiaalista mediaa ei voi vähätellä.

Amazonin lisäksi Forever Yours nousi Sveitsin kauppapaikkojen bestseller-listan kärkeen ja saksalaisen Thalia-verkkokirjakaupan kakkoseksi.

– Thalia on iso ketju Saksassa ja Itävallassa. Sveitsin paikallisen kirjakappaketjun ykköstilan lisäksi kirja meni Itävallassa kolmoseksi.

IS tavoitti Haberin, jolle ennakkomyynti tuli myös yllätyksenä, toivottuna sellaisena.

– Olin ajelemassa mökille, kun alkoi tulla viestiä Sveitsistä ja Itävallasta. Kustantamo ei taida enää pitää mitään kiirettä kirjan tiedottamisen kanssa, kun he näkivät kuinka se lähti vetämään, mies myhäilee.

Haber on toki puhunut kirjan tekemisestä etukäteen ja kun korona vei keikat, sai elämäkerta kunnolla aikaa osakseen.

– Odotin paljon kirjan kirjoittajalta (Tuomas Nyholm), mutta hän teki kyllä sellaisen duunin, että en voisi olla ylpeämpi. Eräs kirjaa lukenut totesi, että sen ote on niin keveä. Silti viimeisiä muutoksia tehtiin vielä eilen.

Ozzy Osbourne kertoi omien muistelmiensa alussa, että hän ei muista mitään. Kuinka sinä muistit kaiken?

– No, mun elämä on ollut vähemmän sekavaa kuin Ozzyn, Haber nauraa.

– Mä tein aluksi Tuomakselle aikajanan, jonne listasin 50 tapahtumaa elämästäni. Sitten listasin 5-7 merkittävintä tapahtumahetkeä. Sen jälkeen aloimme juttelemaan ihan yleisesti. Lähdetiin ihan lapsuudesta. Meillä oli jotain 50 kolmen tunnin sessiota. Tuomas jututti tietysti muitakin, ja kun heidän kanssaan tuli ilmi uusia asioita, niihin palattiin, Haber kuvailee kirjan työmetodia.

Nyholmin työtä helpotti, että Haber on ollut vuosien varrella ahkera blogikirjoittaja.

– Blogeja on 15 vuodelta ja niissä on siinä hetkessä koettuja tunnelmia. Silti savu nousi välillä korvista. Ei sitä normaaliarjessa muistele, että sellaista se elämä oli kahdeksan vuotta sitten.

Kirjaprojekti vei muusikon tarinoiden alkulähteille – paikkoihin, joissa hän kirjoitti biisejä, unelmoi, suunnitteli tulevaisuuttaan, eli elämäänsä.

– Muistan monta sessioita, jolloin otin fillarin alle, nappiluurit korviin ja menin kuuntelemaan biisejä sinne, missä ne on tehty. Kävin paikoissa, missä on erottu, missä rakastuttu. Yritin katsella uteliaana omaa tarinaani. Siinä on mukana mokat, sählingit ja omat heikkoudet, kovasti ketään muuta loukkaamatta, Haber lupaa.

Laulaja myöntää, että joutui monen tapahtuman kohdalla miettimään, mitä tai miten sen kertoo.

– Rajanveto oli välillä hankalaa. Aluksi ajattelin, etten puhu yksityiselämästäni mitään. Sitten kelasin, että onhan tämä vähän tylyä, että jos on ollut jonkun kanssa kimpassa seitsemän vuotta, niin en voi ohittaa asiaa kokonaan. Jotain pitää laittaa. Joku voi tulkita sen niin, etten kerro kaikkea, joku taas ihmettelee, että miksi tällä yksityiskohdalla herkutellaan.

Korona vei keikat, mutta jotain hyvääkin pandemiasta on seurannut: Samu Haber on saanut treenamiselle.

Kirjan rehellinen ote oli lopulta Haberille tärkeämpi asia, kuin kauniisti kimmeltävä kuva menestyneestä rokkitähdestä. Mutta samalla kun hän puhuu omasta elämästään, hän joutuu varomaan, ettei loukkaa muita asianosaisia. Tarinoista on aina yhtä monta tulkintaa, kuin on tulkkejakin.

Haber pyrkii treenaamaan joka päivä.

– Kirjassa on frendit ja vanhemmat. Omat toilailut. Kyllä mutsi ja faijakin on joskus kelanneet, että mitä tuosta vielä tulee. Että joutuuko se vielä linnaan? Koin jossain kohtaa, että kun annan itselleni kuraa, voin antaa sitä vähän muuallekin. Voi olla, että kirjassa on joku levypomo, joka ei tule enää mun synttäreille. En silti rupea kehumaan ihmisiä, jotka eivät sitä ansaitse.

– Virheet ovat osa matkaa, jotka tuovat tähän päivään.