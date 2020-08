Se jokin sinulla on -hitin esittäjä kuoli auto-onnettomuudessa vain 25-vuotiaana – Ronnya kutsuttiin Suomen Paul Ankaksi

Ronny and the Loafters levytti singlen 1964.

Se jokin sinulla on -kappaleen tulkitsijan Ronnyn eli Aatos Bollströmin elämä päättyi vain 25-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Huippulahjakasta laulajaa kutsuttiin Suomen Paul Ankaksikin.

Sokea sotainvalidi veteli haitarilla Muistoja Pohjolasta. Veteen pudotettujen tyttöjen kiljahdukset kaikuivat vedenneitoteltasta.

Haminan maankuuluilla syysmarkkinoilla oli tungosta ja tunnelmaa torstaina 10. lokakuuta 1963. Tivolin yhteyteen pystytetyllä tanssilavalla soitti karhulalainen the Freedoms ajan kuuminta nuorisomusiikkia: rautalankaa.

Freedoms oli komppikitaristi Osmo ”Lusu” Ahlqvistin bändi. Hän tuli myöhemmin tunnetuksi suomalaisen alamaailman yhtenä johtomiehenä. Jari Kolivaara ampui Ahlqvistin tämän kotiin Kotkan Tavastilassa huhtikuussa 1995.

Freedomsilla oli myös laulusolisti, 17-vuotias romaninuorukainen Ronny alias Aatos Bollström. Freedomsin jälkeen soittanut Suomen Tivolin vakiobändi the Loafers kuunteli hänen lauluaan herkällä korvalla.

Ronny oli elementissään yleisön edessä. Bändikavereiden mukaan tytöt pakkautuivat lavan eteen ja kuuntelivat vedet silmissä etenkin tulkintoja Paul Ankan ja Olavi Virran kappaleista.

Lahtelaiset olivat joutuneet tulemaan Etelä-Kymenlaaksoon ilman vakituista laulusolistia. Haminalaiset tytöt olivat vinkanneet, että Lusun bändissä on mainio solisti.

– Me kuuntelimme, että jätkä laulaa hyvin mutta bändi soittaa huonosti, Loafersin soolokitaristi Paavo Määttänen, 76, muistelee.

Loafers pestasi Bollströmin saman tien, ja tyylisuunnat tangosta rokkiin hallinnut karhulalainen lauloi yhtyeen solistina jo samana iltana.

– Kun kuulimme Ronnyn äänen, sanoimme että sinä olet meidän miehiä. Hän osasi laulaa englanniksikin hirveän hyvin, vaikka ei taitanut kieltä, basisti Eero Rinteelä, 76, kertoo.

Bändin nimeksi tuli Ronny and the Loafers. Poppoo onnistui saamaan levytyssopimuksen PSO:n eli Pohjoismainen Sähkö Oy:n kanssa.

Single levytettiin tammikuussa 1964. A-puolelle tuli Diggity Doggety ja b-puolelle suositun liverpoolilais­yhtyeen Gerry and the Pacemakersin tuntemattomampaan tuotantoon kuuluva You’ve got what I like.

Juha ”Junnu” Vainio suomensi kappaleet, ja b-puolen biisi sai nimekseen Se jokin sinulla on.

”Sun läsnäolosi vain tärkein on, sä toisten mielestä oot mahdoton. Mutta vaikket ole mallikelpoisin, se jokin sinulla on. Saat hymylläsi aikaan kaiken sen, sä himmentää voit loisteen tähtien...”

Legendaarisen Ronnie Kranckin kahdesta otosta kasaamasta kappaleesta tuli pienistä kämmeistä huolimatta tyylisuunnan suomalainen kulmakivi.

Ronny and the Loafters: Paavo Määttänen (vas.), Raine Seppänen, Ronny, Jouko Kuitunen ja Eero Rinteelä.

Ronny and the Loafers -bändin soittajat Jouko Kuitunen (vas.), Paavo Määttänen ja Eero Rinteelä muistelevat lämmöllä laulusolistiaan Aatos Bollströmiä.

Se jokin sinulla on soi vieläkin usein radiokanavilla ja kuuluu lähes kaikkien tanssibändien perusohjelmistoon.

Monet laulajat ja bändit ovat myös levyttäneet kappaleen, mutta kukaan ei ole yltänyt yhtä tunteelliseen tulkintaan kuin Aatos Bollström.

Ronny and the Loafers teki noin vuoden aikana huiman määrän keikkoja tivolikiertueilla.

Paavo Määttänen kiittelee Ronnyn pelastaneen hänen henkensä tivolivaunussa.

– Olimme tissutelleet ja käyneet maate. Vaunun takaosassa oli kahdessa kerroksessa pedit. Ronny oli alapetillä ja minä yläpetillä. Oli aika kylmää ja kaasuhella oli päällä.

– Ronny pelkäsi hirveästi kaasua eikä uskaltanut oikein nukkua. Luojan kiitos ei uskaltanut. Se sammui se vehje. Ronny repi minut lattialle.

Ronny and the Loafers hajosi lokakuussa 1964 useamman soittajan lähdettyä armeijaan.

Ronny jatkoi Kari Raution yhtyeen solistina.

– Se oli jokailtainen asia, että varsinkin tytöt tulivat lavanreunalle tiiviisti kuuntelemaan, kyynelehtimään ja tunnelmoimaan Aatoksen esiintymistä. Varsinkin Paul Ankan biisit tehosivat yleisöön, mutta myös Olavi Virran kappaleet sykähdyttivät kuulijat, lahtelainen Rautio mainitsee.

Aatos Bollströmin tytär, kotkalainen Sonja Bollström kertoo nähneensä vanhoja Suosikki-lehden numeroita, joissa hänen isäänsä kutsutaan Suomen Paul Ankaksi.

Aatos Bollström oli kiinnostunut myös näyttelemisestä, kertovat sukulaiset.

Aatos Bollström pääsi myöhemmin Kari Fallin orkesterin solistiksi. Bändi jäi hänen viimeisekseen.

Vain muutamaa kuukautta aikaisemmin ajokortin saanut Aatos oli 10. helmikuuta 1971 serkkunsa Matti Bollströmin ison jenkkiraudan, Ford Cougarin, ratissa Seiskatiellä Pyhtään Heinlahdessa.

Rengas puhkesi, ja 25-vuotias Aatos menetti farmariauton hallinnan. Hän putosi serkkunsa Allan Bollströmin kanssa kyydistä.

Molemmat jäivät painavan auton alle ja saivat surmansa. Autossa pysynyt Allanin veli Matti loukkaantui vakavasti.

– Olin Mikkelissä, kun minulle soitettiin, että pojat ovat ajaneet kolarin. Sanoivat ensin, että minun kolme veljeäni on kuollut. Minä ajattelin, että Allan, Matti ja Aarne. Mutta sitten selvisi, että autossa olivat olleet Allan, Matti ja Aatos. Olihan se hurja uutinen, Aatoksen serkku, kotkalainen Seppo Bollström tilittää.

Allan Bollström (vas.) menetti Pyhtään tuhoissa auto-onnettomuudessa isänsä ja Allanin setä Seppo Bollström veljensä. Aatos Bollström oli hänen serkkunsa.

Aatos Bollströmin tytär Sonja Bollström ei oikein muista isäänsä, sillä hän oli vain kolmevuotias isän menehdyttyä auto-onnettomuudessa.

Aatos oli joutunut seitsemänvuotiaana Koivulan lastenkotiin Karhulassa. Lähellä asunut Seppo oli paljon hänen kanssaan lastenkotiaikana. Sepon isä lupasi sitten ottaa 16-vuotiaan Aatoksen asumaan perheeseen ja sai näin nuorukaisen pois lastenkodista.

– Aatos karkasi lastenkodista ensimmäisiin iskelmälaulukilpailuihin Karhulan Sammolle ja voitti. Olisiko hän ollut 14- tai 15-vuotias.

– Hän oli ujo niin kauan kunnes sai mikin käteensä. Ujous loppui siihen paikkaan, Seppo Bollström kuvailee.

Suomalaisen popin ensimmäisen romanitähden hautajaistilaisuuskin pidettiin Karhulan Sammolla.

– Siellä oli varmaan 500 ihmistä. Sukulaisia tuli Ruotsista ja joka paikasta, Seppo Bollström muistelee.