Evelina tuntee kritiikin, sillä on uransa aikana hukkunut siihen – mutta kun ruma kommentti osuu tarpeeksi arkaan paikkaan, poptähti ei voi vaieta

Eveliina Tammenlaakso, 25, on raivannut tiensä menestykseen hartiavoimin. Jatkuvaa vähättelyä osakseen saanut laulaja-lauluntekijä jaksaa silti puuttua asioihin, joista tähdet tavallisesti vaikenevat.

Tuottaja odotti jo Los Angelesissa, mutta Eveliina Tammenlaakso ei voinut astua lentokoneeseen. Matkustuskielto oli sulkenut rajat, eikä artistin uutta albumia päästäisi viimeistelemään Kalifornian auringon alla.

Muutamissa päivissä koko kesä oli peruttu. Tammenlaakso, artistinimeltään Evelina katsoi kotonaan Netflixiä ja mietti, miksi koko sosiaalinen media oli kriisin myötä pakkautunut täyteen erilaisia vinkkejä itsensä kehittämiseen. Kyseessä oli kuitenkin kriisi.

Poikkeuksellinen kevät. Evelina hymähtää. Historiallisen poikkeustilan myötä 25-vuotias laulaja-lauluntekijä on ensi kertaa aikuisiällään päässyt kokemaan, millaista olisi viettää tavallista ja kiireetöntä kesää Suomen suvessa.

– On ollut aikaa tehdä kaikkea randomia, hän maalailee.

– Hengailla puistossa, laittaa ruokaa ja tehdä roadtrippejä kavereiden kanssa. Se on ollut mulle aika uutta. Tai siis, en mä ole hirveästi tehnyt mitään tuollaisia normaaleja kesäjuttuja.

Nyt hän istuu levy-yhtiön pienehkössä kulmahuoneessa ja repii suklaapatukalta kääreen. Aika palata töihin.

Alkujärkytyksen jälkeen valmiiksi saatiin myös kolmas albumi. Sen sinkku Mä en haluu tietää julkaistaan 24.7.

Kappaleessa itsessään Evelina laulaa kepeään sävyyn kumppanin valkoisista valheista, salailusta ja suhdetta hiertävistä asioista, jotka lakaistaan maton alle. Tietämättömyyden valitsemisesta totuuden sijaan.

– Se on aiheena aika raskas ja vakava, mutta kappale ei ole yhtään synkkä. Päinvastoin. Se on biisi, minkä tahtiin voi bailata ja tanssia. Mutta jos on käynyt niin, niin se voi auttaa päästämään irti tai edes keskittymään muuhun.

Ajatus kappaleesta syntyi vuosi sitten. Sen enempää Evelina ei sen teemaa halua avata.

– Idea saattaa muhia päässä kauankin, ennen kuin keksin, mitä sille pitää tehdä. Se on kai sellainen prosessi.

Voit katsoa kappaleen musiikkivideon alla olevasta soittimesta.

Rivien välistä paljastuu, että Evelina tekee paljon itse. Hän kirjoittaa kappaleidensa sanoitukset ja laulumelodiat sekä stailaa itsensä lisäksi myös tanssijansa. Myös tuoreen sinkun musiikkivideo on hänen itsensä suunnittelema ja käsikirjoittama.

Silti häntä tituleerataan usein vain laulajaksi.

– Samaa ikäluokkaa olevista artisteista puhutaan usein laulaja-lauluntekijöinä. Se on vähän hassua, koska kyllä mäkin teen tämän kaiken itse.

Evelina toteaa ajatuksen johtuvan sitkeästä myytistä, jonka mukaan nuoret naisartistit olisivat poikkeuksetta levy-yhtiön koneiston tuotteita.

– Että nyt laitat nämä vaatteet päälle, laulat tällaisen singlen siellä studiossa ja olet kiltisti, hän latelee sarkastiseen sävyyn.

Evelina pitää pienen tauon ja vilkaisee ulos kulmahuoneen ikkunasta.

– Usein oletetaan, että toi on päässyt tosi helpolla ja sille on tehty varmaan kaikki valmiiksi. En tiedä, johtuuko se siitä, että on nuori nainen tällä alalla, hän jatkaa ponnekkaasti.

– Voin sanoa, että se on päinvastoin. Mun on pitänyt tehdä kahta kauheammin duunia, että ihmiset tietäisivät, kuinka paljon itse teen. Mutta maailma muuttuu, toivottavasti tässäkin asiassa.

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Evelina ottaa usein sosiaalisen median tileillään kantaa niin naisten oikeuksiin, ilmastonmuutokseen kuin epärealistisiin kauneusihanteisiin. Hän on puhunut julkisuudessa myös kokemastaan rankasta koulukiusaamisesta.

– En koskaan ajattele, uskallanko sanoa näin. Kunhan se ajatus tulee jostain aidosta paikasta, niin silloin haluan antaa sille väylän, hän toteaa.

Väylällä on merkitystä, sillä pelkästään Instagramissa Evelinaa seuraa yli 160 000 käyttäjää. Se on Suomen mittakaavassa paljon.

Hän ei silti pidä itseään esikuvana tai koe velvollisuutta toimia äänitorvena itse tärkeinä pitämilleen arvoille. Niin sanotut avautumiset ovat enemmänkin impulsseja häntä itseään pitkään häirinneistä teemoista.

– Sen tunteen saattaa laukaista jokin ihan pieni asia. Jokin artikkeli tai kommentti, josta tulee sellainen impulssi, että nyt riittää. Pakko sanoa jotain.

Evelina huomauttaa, että kaikki – myös julkisuuden henkilöt – ovat eri vaiheissa itselle haastavien teemojen kanssa. Julkisen kannanoton myötä hän joutuu aina myös käsittelemään siitä seuraavan jälkipyykin. Tällaiseen tilanteeseen hän joutui muun muassa alkuvuodesta, kun kesken keikan huutelija yleisöstä vaati artistia ottamaan paitansa pois.

Laulaja vastasi huuteluun pysäyttämällä keikkansa todetakseen, ettei kenenkään ei tarvitse kuunnella vastaavia huutoja.

– Ja usein reaktio tällaiseen on se, että no kyllä pitää kestää. Mitä pitää kestää? Seksuaalista ahdisteluako? Ehdotteluja, joille en ole antanut mitään hyväksyntää. Jos sä huudat jollekin, että ”ota paita pois”, niin et voi ikinä tietää, mitä ydintraumaa sä sillä tökit. Sitä ei tarvitse eikä pidä hyväksyä, Evelina sanoo painokkaasti.

– En pidä itseäni rohkeana, jos puutun asioihin. Sen sijaan olisi rohkeutta tarkastella omaa toimintaansa ja miettiä, miksi se oma läppä ei ollut toisesta hauska, hän jatkaa enemmänkin turhautuneena.

Haastattelun edetessä Evelina rentoutuu. Hän eläytyy kertomaansa, huudahtelee ja katsoo paljon silmiin. Mielikuva varautuneesta ja ujosta tähdestä sulaa ilmeilyn ja spontaanien heittojen tieltä.

– Veikkaan, että Vain elämää on vaikuttanut siihen mielikuvaan. Sain silloin paljon viestejä, että ”olet niin söpö kun olet niin ujo” ja olin, että hyh. Ensinnäkin, en ole, hän nyrpistää.

– Mulla kävi vain introvertin klassiset. Ajattelin, että mitäköhän sanoisin ja missä välissä ja sillä välillä aihekin on jo ehtinyt vaihtua. Että no, vittu. En mä voi enää sanoa, että mulla ois ollut tähän väliin yksi onelineri, hän jatkaa huvittuneena.

Hän pitää itseään enemmänkin tilan antajana.

– Sitten kun mulla on oikeasti sanottavaa, niin sanon sen.

Evelina on saavuttanut urallaan varsin lyhyessä ajassa paljon. Hän teki esikoisalbumillaan 24K suomalaista musiikkihistoriaa myyden platinaa jo ennen julkaisuaan vuonna 2016. Vuonna 2018 hänet valittiin Emma-gaalassa vuoden naissolistiksi. Tämän lisäksi Evelina on yksi Suomen striimatuimmista artisteista, jonka singlet nousevat lähes poikkeuksetta Spotifyn hittilistojen kärkeen.

Suosiota ja tunnettuuttaan sen sijaan Evelinan on vaikea käsitellä. Hän kokee olleensa lähinnä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

– Sen tupladuunin lisäksi, tietty, hän lisää.

Nopea nousu suosioon on tehnyt Evelinasta myös yhden Suomen puhutuimmista artisteista, joka on joutunut puolustautumaan niin plagiointisyytöksiä, perättömiä juoruja kuin nettikiusaamista vastaan.

Nuori artisti on saanut osakseen urallaan myös poikkeuksellisen julmaa ja henkilökohtaista kritiikkiä. Viimeisimpänä, kun artisti nousi lavalle kesäkuussa Suvilahdessa pitkän koronakevään jälkeen.

Evelina on yksi Suomen striimatuimmista artisteista. –Usein oletetaan, että toi on päässyt tosi helpolla ja sille on tehty varmaan kaikki valmiiksi. Voin sanoa että se on päinvastoin.

”Kuin yrittäisi juoda itsensä sammuksiin ykköskaljalla”, Helsingin Sanomissa kuvailtiin show’ta.

– Mä olen tosi itsekriittinen. En todellakaan ole usein keikan jälkeen silleen, että nyt meni hyvin, mutta silloin meni kaikkien mielestä oikeasti hyvin, hän sanoo jämäkästi ja jatkaa.

– En usko, että saisin tällaista määrää kritiikkiä, jos mä oisin mies. En todella.

Evelina pyörittelee jälleen sanojaan ja vaihtaa asentoa. Ajan kuluessa kritiikkiä on vihapuheen ohella helpompaa käsitellä analyyttisemmin.

– Mutta totta kai jos kirjoitetaan rumasti, niin totta kai se tuntuu rumalta. Mitä rumempi ja henkilökohtaisempi kommentti, niin sitä pahemmin se jää kaikumaan. Silloin yritän keskittyä siihen muuhun 99 prosenttiin.

Kuten ystävien, läheisten ja fanien tukeen.

– Nämä jutut ovat vaatineet opettelua. Joskus tuntuu pahemmalta, joskus taas ei niinkään. Siinä onnistuu vaihtelevasti, hän myöntää.

Evelina vetää ylleen vaivihkaa nahkatakin. Vielä toistaiseksi keikat ovat jäissä, mutta ulkona odottaa lämpenevä kesäpäivä.

– Ollaan roadtrippailtu jo muun muassa Suonenjoelle ja Hämeenlinnaan. Seuraavaksi ollaan menossa Puuhamaahan, hän virnistää.

– Mutta olisi kiva päästä jo sinne keikoille. Tässä on pyöritetty peukaloita ihan tarpeeksi kauan.