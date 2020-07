One Direction 10 vuotta! Aikansa suosituin poikabändi teki jäsenistään supertähtiä, jotka päätyivät shokeeraavaan ratkaisuun – näin heillä menee nyt

Maailman suosituimpiin yhtyeisiin lukeutuva One Direction sai alkunsa vuonna 2010. Viisi vuotta myöhemmin yhtye jäi määrittelemättömän mittaiselle tauolle, joka on jatkunut tähän päivään saakka.

Kymmenen vuotta sitten Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson sekä Harry Styles ottivat kukin tahollaan osaa Britannian X-Factor-kilpailuun. Viisikon matka ohjelmassa sai pian yllättävän käänteen, kun tuomaristossa istunut Simon Cowell päätti muodostaa sooloartisteina kilpailuun osallistuneista nuorista yhtyeen. Se sai nimekseen One Direction.

One Direction sijoittui lopulta kilpailussa kolmanneksi. Vaikka voitto meni viisikolta sivu suun, nosti X Factor heidät välittömästi musiikkitaivaan kirkkaimpien tähtien joukkoon. Kun yhtyeen esikoiskappale What Makes You Beautiful näki päivänvalon vajaa vuosi myöhemmin, ei kenellekään ollut enää epäselvää, että One Direction tulisi olemaan oman aikansa ilmiö.

One Direction perustettiin vuonna 2010, mutta vasta vuonna 2011 julkaistu esikoissingle teki viisikosta maailmanlaajuisia supertähtiä.

Seuraavien viiden vuoden aikana yhtye tehtaili lukuisia listaykkösiä, kuten Best Song Ever, Steal My Girl sekä Drag Me Down. One Direction nautti suurta maailmanlaajuista suosiota, josta maistiaisen saivat myös suomalaisfanit, kun yhtye esiintyi loppuunmyydyllä Helsingin Olympiastadionilla kesäkuussa 2015. Tähän päivään mennessä One Directionin albumeita on myyty maailmanlaajuisesti yli 46 miljoonaa kappaletta.

Elokuussa 2015 One Direction ilmoitti monien fanien järkytykseksi jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle, joka on jatkunut aina tähän päivään saakka, eikä merkkejä yhtyeen paluusta ole kuluneiden viiden vuoden aikana ollut ilmassa juuri lainkaan. Mutta mitä maailman suosituimman poikabändin jäsenet tekevät nyt, viisi vuotta shokkipäätöksensä jälkeen?

Zayn Malik

Jos One Direction jonakin päivänä tekee paluun, on epäselvää, nähdäänkö mukana myös Zayn Malik. Yhtyeen alkuperäiskokoonpanoon kuulunut Malik, 27, nimittäin yllätti sekä bänditoverinsa että yhtyeen fanit pahemman kerran maaliskuussa 2015, kun hän ilmoitti jättävänsä One Directionin. Malik perusteli tuolloin päätöstään sillä, että hän halusi elää tavallista parikymppisen miehen elämää, eikä hän näin ollen halunnut olla enää osa bändiä, jonka ympärillä vallitsi maailmanlaajuinen hurmos.

Malikin perusteluilta katosi kuitenkin pohja muutamaa kuukautta myöhemmin, kun hän kertoi julkaisevansa tulevaisuudessa uutta musiikkia sooloartistina. Malik allekirjoitti levytyssopimuksen RCA Recordsin kanssa, ja tammikuussa 2016 hän julkaisi ensimmäisen singlensä Pillowtalk. Kappale nousi välittömästi listaykköseksi sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa, kuten myös hänen esikoisalbuminsa Mind of Mine. Ennen Malikia kukaan britannialainen miesartisti ei ollut kyennyt samaan.

Zayn Malik ja huippumalli Gigi Hadid odottavat parhaillaan esikoistaan. Pari on seurustellut vuodesta 2015.

Tähän päivään mennessä Malik on julkaissut kaksi studioalbumia. Sooloartistina Malikin suurimpia hittejä ovat Dusk Till Dawn sekä Fifty Shades of Grey -elokuvaa varten sävelletty I Don’t Wanna Live Forever, jossa hän laulaa yhdessä supertähti Taylor Swiftin kanssa. Viime aikoina Malik on kuitenkin ollut otsikoissa erityisesti yksityiselämänsä käänteiden ansiosta, sillä Malik seurustelee huippumalli Gigi Hadidin kanssa, joka odottaa parhaillaan pariskunnan esikoista.

Malik ei tiettävästi ole kuluneiden viiden vuoden aikana ollut juuri lainkaan yhteydessä entisiin bänditovereihinsa. Liam Payne totesi hiljattain antamassaan haastattelussa epäilevänsä, että Malikia tuskin tultaisiin enää näkemään osana One Directionia, vaikka yhtye tekisikin paluun joskus tulevaisuudessa.

Liam Payne

Kun One Direction muodostettiin kymmenen vuotta sitten, oli Liam Payne jo tunnettu nimi Isossa-Britanniassa. Hän nimittäin oli osallistunut X Factoriin jo kaksi vuotta aiemmin, mutta putosi ohjelmasta juuri ennen suoria lähetyksiä. Vuonna 2010 Payne päätti koettaa onneaan kilpailussa uudelleen sooloartistina, mutta päätyikin osaksi sittemmin suureen suosioon noussutta One Directionia.

Kun yhtye ilmoitti jäävänsä tauolle vuonna 2015, toteutti myös Payne unelmansa urasta sooloartistina. Hän julkaisi esikoissinglensä Strip That Down toukokuussa 2017. Kappale ylsi parhaimmillaan listakolmoseksi Isossa-Britanniassa ja rikkoi platinarajan myös Yhdysvalloissa. Malikin tavoin myös Payne on ollut mukana tekemässä musiikkia Fifty Shades of Grey -elokuvasarjaan. Rita Oran kanssa levytetty For You lukeutuukin Paynen suurimpiin hitteihin.

Liam Payne on tehnyt läpimurtoaan sooloartistina. Rita Oran kanssa levytetty For You on yksi hänen suurimpia hittejään.

Payne on julkaissut toistaiseksi vain yhden studioalbumin sooloartistina. Sen sijaan Paynen yksityiselämässä on tapahtunut ehtinyt tapahtua paljon. Vuonna 2016 viihdemaailma kohahti, kun tuolloin 22-vuotiaan Paynen kerrottiin tapailevan kymmenen vuotta vanhempaa Cheryl Colea.

Suhteesta erikoisen teki erityisesti se, että Cheryl oli yksi X Factorin tuomareista teini-ikäisen Paynen osallistuessa ohjelmaan. Pariskunta ei kuitenkaan välittänyt ikäerostaan ja maaliskuussa 2017 he toivottivat tervetulleeksi Bear-poikansa. Suhde päättyi lopulta eroon vuotta myöhemmin, ja Payne on kertonut seurustelevansa nykyään huippumalli Maya Henryn kanssa.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinsonin, 28, elämässä on tapahtunut lukuisia merkittäviä käänteitä sen jälkeen, kun One Direction jättäytyi pois parrasvaloista vuonna 2015. Tammikuussa 2016 Tomlinsonista tuli isä, kun hän ja Briana Jungwrith toivottivat tervetulleeksi Freddie-pojan. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Maaliskuussa 2016 Tomlinson puolestaan kohtasi suuren surun, kun hänen äitinsä Johannah Deakin menehtyi leukemiaan 43-vuotiaana. Tomlinsonin esikoissingle Just Hold On julkaistiin vain kolme päivää myöhemmin ja samana iltana Tomlinson esitti kappaleensa X Factorin suorassa lähetyksessä yhdessä Steve Aokin kanssa. Just Hold On nousi myöhemmin Britanniassa listakakkoseksi. Maaliskuussa 2019 Tomlinsonin perhettä ravisteli jälleen uusi tragedia, kun artistin 18-vuotias pikkusisar Félicité menehtyi yllättäen kokaiinin ja lääkkeiden yliannostukseen.

Louis Tomlinson on kohdannut musertavia vastoinkäymisiä yksityiselämässään sen jälkeen, kun One Direction jättäytyi tauolle.

Vaikka myös Tomlinson suuntasi katseensa soolo­uraan välittömästi One Directionin jäätyä tauolle, antoi artistin esikoisalbumi odottaa itseään viisi vuotta. Tammikuussa 2020 ilmestyi kuitenkin vihdoin Walls-nimeä kantava debyyttialbumi. Kuluneiden vuosien aikana Tomlinson on nähty myös televisiossa, kun hän palasi juurilleen kesällä 2018 ja liittyi Britannian X Factorin tuomarikaartiin.

Niall Horan

Niall Horan on viime vuosien aikana jopa hieman yllättäen noussut yhdeksi yhtyeen menestyneimmistä jäsenistä. Vaikka vielä One Directionin aikoihin irlantilaisartistia pidettiin yhtyeen heikoimpana laulajana, on Horan, 26, julkaissut soolourallaan lukuisia listahittejä, kuten This Town, Slow Hands sekä Put a Little Love on Me. Horanin vuonna 2017 ilmestynyt esikoisalbumi Flicker menestyi maailmanlaajuisesti erinomaisesti, ja artistin toinen albumi Heartbreak Weather (2020) nousi ilmestyttyään listaykköseksi paitsi Isossa-Britanniassa, myös Irlannissa ja Meksikossa.

Irlantilainen Niall Horanin sooloura lähti välittömästi lentoon, kun hänen esikoisalbuminsa Flicker nousi soittolistojen kärkeen ympäri maailman.

Toisin kuin muut One Directionin jäsenet, ei Niall Horan ole juuri paistatellut otsikoissa yksityiselämänsä käänteiden tiimoilta. Vuosien varrella Horanin on huhuttu seurustelleen niin Demi Lovaton, Selena Gomezin, Ariana Granden kuin Ellie Gouldinginkin kanssa, mutta Horan ei ole koskaan vahvistanut väitteitä.

Harry Styles

Jos menestystä sooloartistina mitataan suoraan myytyjen albumien lukumäärissä tai mediahuomiossa, on Harry Styles kiistatta niittänyt sitä viisikosta eniten. Styles, 26, julkaisi omaa nimeään kantavan esikoisalbuminsa toukokuussa 2017. Albumi kipusi välittömästi listaykköseksi niin Isossa-Britanniassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa kuin Australiassakin, sen pitäen sisällään muun muassa superhitin Sign of the Times, jonka musiikkilehti Rolling Stone palkitsi vuoden kappaleena.

Harry Styles on kiistatta niittänyt viisikosta eniten mainetta sooloartistina. Styles on kiinnittänyt huomiota myös näyttävällä tyylillään ja naisseikkailuillaan.

Styles julkaisi toisen studioalbuminsa, Fine Line, lokakuussa 2019. Fine Linesta tuli pian ilmestyttyään kaikkien aikojen eniten Yhdysvalloissa myynyt brittiläisen miesartistin albumi ja lukuisat albumin kappaleet, kuten Lights Up, Adore You sekä Watermelon Sugar nousivat listahiteiksi ympäri maailman. Stylesin nettoarvon on laskettu olevan noin 60 miljoonaa dollaria.

One Directionin jäätyä tauolle Styles on paitsi luonut menestyksekästä soolouraa, myös kokeillut siipiään näyttelijänä. Artisti nähtiinkin Christopher Nolanin ohjaamassa Dunkirk-elokuvassa vuonna 2017. Lisäksi Styles on työskennellyt mallina muun muassa Guccille sekä Versacelle. Myös yksityiselämän puolella on riittänyt vilinää, sillä Styles on viime vuosien aikana yhdistetty niin Kendall Jenneriin, Taylor Swiftiin kuin malli Camilla Roweenkin.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kuten sanottua, ei merkkejä One Directionin paluusta ole juuri ollut ilmassa kuluneen viiden vuoden aikana. Kymmenvuotista taivaltaan juhlistaakseen yhtye on kertonut hemmottelevansa miljoonia uskollisia fanejaan julkaisemalla uutta, ennennäkemätöntä materiaalia heidän yhdessä viettämiensä vuosien varrelta. Varsinaisesta paluusta ei kuitenkaan voida puhua, vaikka Payne paljastikin heidän pitäneen viime aikoina yhteyttä toisiinsa enemmän kuin vuosiin.

Viimeisen vuoden ajan One Directionin muodostivat viiden sijaan neljä jäsentä, kun Malik jättäytyi pois yhtyeestä.

Kukaan One Directionin viidestä jäsenestä, edes yhtyeen jo kertaalleen taakseen jättänyt Malik, ei kuitenkaan vaikuta tyystin sulkeneen ovea paluun mahdollisuudelle. Sooloartistina mittavaa menestystä niittänyt Styles tosin totesi hiljattain antamassaan haastattelussa, että toistaiseksi yhtyeen jäsenet ovat kukin kiireisiä, eikä paluuta tulla sen vuoksi näkemään ainakaan lähivuosina.

– Mutta koskaan ei pidä sanoa, ei koskaan, hän vihjasi.