Elokuvamusiikin legenda Ennio Morricone on kuollut kohtalokkaan tapaturman seurauksena

Oscar-voittaja ja elokuvamusiikin legenda Ennio Morricone on kuollut kaatumisen seurauksena.

Säveltäjä Ennio Morricone on kuollut viime yönä, kertoo italialainen uutistoimisto Ansa. Hän oli kuollessaan 91-vuotias.

Morricone menehtyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Roomassa tapaturman seurauksena. Ansan mukaan Morriconen reisiluu olisi katkennut hänen kaaduttuaan muutama päivä sitten.

Morricone on kenties historian merkittävin elokuvasäveltäjä, joka sai näyttävällä urallaan lukuisia henkilökohtaisia palkintoja ja tunnustuksia. Hänen musiikkiaan kuullaan myös yli 70 palkintoja voittaneella elokuvalla.

Säveltäjä on voittanut sävellyksistään lukuisia muu muassa kolme Grammy-palkintoa, kuusi Bafta-palkintoa ja kolme Golden Globe -palkintoja sekä kymmeniä alan palkintoja. Parhaan elokuvamusiikin Oscar-palkinnon hän voitti viimein vuonna 2016 Quentin Tarantinon ohjaamasta elokuvasta The Hateful Eight.

Morriconelle luovutettiin elämäntyöstään kunnia-Oscar vuonna 2007. Hän eli koko elämänsä Italiassa, eikä vakuuttavasta urastaan huolimatta halunnut koskaan muuttaa Hollywoodiin.

Ennio Morricone parhaan musiikin Oscar-palkintonsa kanssa vuonna 2016.

Hänen vaimonsa Maria kirjoitti usein sanoituksia miehensä sävellyksiin. Pari oli naimisissa yli 60 vuotta ja he saivat kolme lasta.

Italialaissäveltäjä vieraili Suomessa vielä vuonna 2016. Hän esiintyi tuolloin kapellimestarina Hartwall-arenalla marraskuussa johtaen lopussa monta sataa muusikkoa.