Miljoonasateen alkuperäisjäsen Olli Heikkinen on kuollut

Olli Heikkinen on kuvassa toinen vasemmalta. Muut yhtyeen jäsenet kuvassa ovat Heikki Salo vasemmalla ja Heikkisen oikealla puolella Ari Laaksonen, Matti Nurro ja Jarmo Hovi.

Miljoonasateen alkuperäisjäsen ja yhtyeen kosketinsoittaja, muusikko Olli Heikkinen on kuollut.

Yhtye kertoo asiasta Facebook-sivullaan.

Heikkinen oli Miljoonasateen pitkäaikainen kosketinsoittaja, joka myös sävelsi ja sovitti yhtyeen musiikkia. Hän jäi yhtyeestä pois 2010-luvun puolivälissä.

Muusikon uran lisäksi Heikkinen työskenteli musiikintutkija ja -opettajana muun muassa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Miljoonasade on 1980-luvulla perustettu jyväskyläläistaustainen yhtye, joka on tunnettu hiteistään Lapsuuden sankarille ja Marraskuu. Yhtye on aktiivinen yhä tänä päivänä.

Heikkisen poismenosta kertoi aiemmin Yle.