Elämäkertaelokuva Lemmystä on nytkähtänyt eteenpäin – kuvaukset alkavat jo ensi vuonna?

Mutta kuka näyttelisi Lemmyä?

Ultimate Classic Rock -sivusto kertoo, että Motörheadin Lemmystä suunnitellaan elämäkertaelokuvaa.

Elokuvasta on puheltu julkisesti jo pari vuotta sitten, mutta nyt Deadline-sivusto kertoo, että leffalle on jo olemassa aikataulu.

Lemmy-elokuvan uskotaan pääsevän tuotantoon vuoden 2021 alussa, mikäli koronavirusepidemia hellittää siihen mennessä.

Odotukset ovat kovat, sillä leffan ensi-ilta järjestettäsiin arvostetulla Cannesin elokuvajuhlilla.

Elokuva, jonka nimi olisi kaikessa yksinkertaisuudessaan Lemmy, on jo työn alla ohjaaja Greg Olliverilla. Olliver on tehnyt käsikirjoituksen yhdessä Medeni Griffithsin kanssa. Yhdeksi tuottajista on nimetty Motörheadin manageri Todd Singerman.

Tekijät eivät ole ensi kertaa asialla, sillä Olliver ja Singerman olivat myös vuonna 2010 julkaistun Lemmy-dokumentin takana.

Elokuvan on tarkoitus kattaa koko Lemmyn elämä aina Jimi Hendrixin roudausajoista Hawkwindin kautta Motörheadiin.

– Kaikki, mitä olet kuullut Lennystä, on todennäköisesti totta, Olliver toteaa.

– Lemmy ei ollut rokkiklisee, vaan hän loi niitä.

– Punaista Marlboroa ja Jack Danielsia aamupalaksi, speediä lounaaksi – kaikki se on totta. Rautaisen rokki-imagon takana oli myös monimutkainen ja leijonasydäminen mies, joka piti kurssinsa, eikä koskaan lopettanut soittamasta musiikkia, joka teki hänet onnelliseksi.

– Olemme suunnitelleet tätä elokuvaa jo vuodesta 2013. Olemme pitäneet huolen, että se pysyy uskollisena Lemmylle ja muille Motörheadin jäsenille. He tulevat olemaan ylpeitä elokuvasta.

Lemmyn näyttelijää ei ole vielä kerrottu.