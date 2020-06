Korona sekoitti Robin Packalenin uudet kuviot – musiikkia ei julkaistu 14 kuukauteen lainkaan, mutta Saksan reissuja riitti

Robin Packalenin piti päästä tänä kesänä esittämään uutta kansainvälisille markkinoille suunnattua musiikkiaan, mutta hänen maailmansa mullistui siinä missä muidenkin koronan takia. Nyt hän etenee uuden aikataulun mukaan.

– Onneksi kevääseen osui muutto. Oli edes hetkeksi puuhaa!

Robin Packalen, 21, kuuluu siihen osaan suomalaisia, joille koronaviruksen aiheuttama eristys ei ollut kaivattu tie oman itsensä tutkimiseen, hiljentymiseen ja blaa blaa blaa. Ylivilkkaaksi itseään kuvaileva laulaja asettui uuteen kotiinsa, mutta aikaa tuntui olevan keväällä liikaa. Hän opetteli käyttämään kotistudiotaan ja soittamaan paremmin pianoa.

Mutta kun energiaa oli muuhunkin!

– Piti tulla albumi ja tehdä kaikkea siihen liittyvää. Kesällä piti olla keikkoja Suomessa ja muualla.

Ei ollut keikkoja, eikä näillä näkymin ole. Ei tullut levyä.

Eikä päässyt Turussa asuva laulaja käymään siihen tahtiin Helsingissä kuin olisi tahtonut.

– Yleensä olen Helsingissä kolmesta neljään päivää viikossa. Kuvaavaa on, että Uudenmaan eristyksen aikana (kolme viikkoa maalis–huhtikuussa) kävin siellä vain kolme kertaa. Se on minulle tosi vähän, hän sanoo.

Mutta nyt hänellä on uusi aikataulu, jota noudattaa.

Teinisensaatio Robin revitteli levynjulkkarikeikalla Circuksessa Helsingissä vuonna 2012.

Tai oikeastaan Robinilla on kaksi aikataulua. Toisen päässä siintää kansainvälinen suosio – jos kaikki menee nappiin.

Ajanlasku uudessa kalenterissa alkoi viime perjantaina. Silloin julkaistiin uusi kappale Benefits. Se on Robin Packalenin kolmas englanninkielinen julkaisu, ja ensimmäinen peräti 14 kuukauteen.

Viime vuodet Robin on siis viettänyt melkoista hiljaiseloa siihen verrattuna, millaisessa pyörityksessä hän eli koko nuoruusvuotensa. Kun hän jäi lokakuussa 2017 oman Hartwall-areena-konserttinsa jälkeen ”määrittelemättömän pituiselle tauolle”, hän samalla hyllytti uransa suomenkielisten laulujen esittäjänä.

Seuraavan vuoden inttikokemustaan hän muistelee näin:

– Vuoden armeijassa olevat käyvät armeijan. Yhdeksän kuukauden tyypit käyvät armeijaa. Ja me puolen vuoden palveluksella selviävät käymme armeijassa.

Loppuvuosi 2018 meni valmistellessa yllätystä, joka nähtiin ja kuultiin Emma-gaalassa vuosi sitten. Robin lisäsi taiteilijanimeensä sukunimensä ja vaihtoi laulukielen englanniksi.

Moni kysyi miksi? Robin vastasi niin usein, että kyllästyi selittämään.

Oli ymmärrettävää, että aikuistuva ihminen halusi muutosta. Julkista musiikkiuraa hän oli tehnyt yläasteelta saakka. Kun Frontside-Ollie julkaistiin 2012, se teki Robinista kirjaimellisesti tähden vuorokaudessa – vain 13-vuotiaana.

Robinin 2013 ilmestynyt levy Boom Kah myi nelinkertaisesti platinaa nykyrajojen mukaan.

– Elin mielestäni ihan tavallisen nuoruuden. Kävin tavallista koulua ja minulla oli tavallisia kavereita. Mutta kun heitä haettiin suoraan koulusta lätkätreeneihin, minä menin usein keikalle tai studioon, Robin muistelee.

Kulta- ja platinalevyt, keikat hysteeristen yleisöjen edessä festivaaleilla ja isoilla areenoilla tulivat tutuiksi seuraavien viiden vuoden aikana.

Oli valinnan paikka: Robin olisi voinut valita ehkäpä helpomman ja taloudellisesti turvallisemman tien – ja pyrkiä aikuistumaan yhdessä kotimaisen yleisön kanssa. Siitä oli jo onnistumisen merkkejä Boom Kah -hitistä ja kolmannesta albumista lähtien. Robinista tykkäsivät jo varhain muutkin kuin teinin ikätoverit.

Mutta nuorukaisen mieli paloi maailmalle.

Nopeasti Robin Packalen sai kohdata saman, jonka kanssa ovat kamppailleet myös muut kansainvälistä uraa viime vuosina yrittäneet nuoret suomalaiset popartistit. Yleisö ei tunnu jaksavan odottaa ”läpimurtoa”, tarkoittaa se sitten kansainvälistä hittiä, yhteistyötä isojen tähtiartistien kanssa tai keikkoja ja kiertueita Suomen ulkopuolella.

Kohtalotovereita riittää. Kansainvälistä popuraa ovat viime vuosina luoneet ison levy-yhtiön suojatteina muun muassa Alma, Sara Forsberg ja Isac Elliot. Myös Tomi Saario ja Lxandra ovat jo saaneet taakseen isot ulkomaiset levy-yhtiöt, vaikka heitä ei juuri Suomessa vielä tunneta.

Mutta vaikka lottokuponkeja täyttää useammalla kynällä, ei yksikään voitto ole varma.

– Sanoin jo vuosi sitten, että älkää ihmiset repikö pelihousujanne, jos mitään ei tapahdu nopeasti. Tai mitään sen ihmeellisempää ei tapahdu kymmeneenkään vuoteen, Robin kertoo.

Luulisi, että tuo on malttamattomana itseään pitävälle ihmiselle lohduton tilanne.

Mutta sama Robin, joka ajaa saksalaisella urheiluautollaan rauhattomasti Turun ja Helsingin väliä arjessaan, pystyy myös rakentamaan uraansa kymmenen vuoden säteellä.

– Ei kansainvälisille markkinoille kannata lähteä hutiloiden, hän vakuuttaa.

Siksi Robin on ollut nyt yli vuoden julkaisematta mitään, koska hän on halunnut pohjustaa asemiaan ison Universal-levy-yhtiön Saksan-toimistossa, jonka kanssa hänellä on itse asiassa ollut levytyssopimus jo viiden vuoden ajan.

– Olen käynyt Saksassa paljon. Käytännössä turhia reissuja, mutta luomassa kontakteja. Niitä on pakko olla. Samalla tavalla olen käynyt tutustumassa biisintekijöihin myös eri puolilla maailmaa.

Kysymys säilyy ilmassa. Miksi? Yhä laadukkaammin suomenkielistä pophittejä suoltavat biisintekijät ja tuottajat olisivat varmasti yhdessä Robinin kanssa pystyneet rakentamaan hänelle upean uran, joka olisi mahdollistanut urheiluauton mallin pysymisen uutena.

Miksi Robin haluaa mieluummin olla pieni kala isossa akvaariossa kuin iso pienessä?

Mitä ajattelet valinnastasi nyt?

– Kyllä tiedän, mihin lähdin, hän vastaa.

– Nyt minulla on oikeasti sellainen fiilis, että olen yrittäjä. Saan oikein puskemalla puskea. Ja potkia jengiä perseelle, että he huomaavat minut. Se nostaa oman tekemisen laatua, Robin sanoo, pitää lyhyen miettimistauon ja jatkaa:

– Hirveä sanoa, mutta suomenkielisen uran loppuvaiheessa huomasin, että sama kaava toistuu: tehdään keikkoja, julkaistaan joku biisi, se nousee listoille – ja taas tehdään lisää keikkoja. Aloin ajatella ”ei tämä näin helppoa voi olla.”

Nyt kun Robin muistelee tuota tunnetta, hän sävähtää kuin puistatusta.

– En halua olla 21-vuotiaana tilanteessa, että tunnen tekeväni juttuja, joita olen tehnyt aina aikaisemminkin.

Robin Packalen sanoo nauttivansa siitä, että tuntee vaatimustason Saksassa korkeammaksi kuin Suomessa.

– Taso Suomessakin on hyvä. Ero suomalaisten ja kansainvälisten hittibiisien välillä on todella pieni. Mutta se on merkittävä. Ja sen yhden prosentin parannuksen puristaminen on haastavaa ja kiinnostavaa, hän sanoo.

– Jos en olisi nyt lähtenyt yrittämään tätä, se olisi ärsyttänyt minua myöhemmin.

Hän kokee, että englanniksi laulamisen aika on juuri nyt. Mutta se ei sulje pois paluuta suomenkielisiinkään levytyksiin, hän toteaa oma-aloitteisesti.

– Jos joskus kymmenen vuoden kuluttua totean, että haluankin tehdä levyn suomeksi, voin tehdä. Tiedostan, että saan suomalaiselta yleisöltä tukea. Olen kiitollinen, kun olen siihen asemaan päässyt. Mutta nyt minun on laulettava englanniksi, koska se tuntuu uudelta ja jännältä.

Ja Robin on Robin kaikkialla. Vaikka hän on pieni tekijä isoilla markkinoilla, on hänellä pienten markkinoiden ison tekijän itsetunto. Tätä on jo kertaalleen päässyt näyttämään saksalaisille kuin hauista pullistaen.

– Saksalaisessa levy-yhtiössä vaatimustaso biisien suhteen on kovempi kuin Suomessa. Mutta me teimme levyllisen biisejä valmiiksi ja matkustimme esittelemään niitä. Siellä kokoushuoneessa odotettiin, että olisimme soittaneet joitakin demoja, mutta soitimme koko levyn ja sanoimme: ”Ottakaa tai jättäkää!” He ottivat, Robin kertoo.

Uusi biisi kertoo parisuhteesta, jossa toisella – Robinin mukaan naisella – on suhteessa ylivalta.

– Mimmille on hyötyä siitä, että se on suhteessa voimakas, laulaja kuvailee ja täsmentää naurahtaen:

– Tarina ei ole omakohtainen.

Biisin tekijöitä ovat Robinin lisäksi Jonas Angeria sekä yhdysvaltalaiset John Thomas Roach ja Whitney Phillips, joka on kirjoittanut kappaleita myös Justin Bieberille ja Ariana Grandelle.

Kappaleen videossa naisen osassa nähdään kansainvälistä uraa tahollaan Yhdysvalloissa Now United -ryhmässä laulava ja tanssiva Joalin Loukamaa. Pitkään ulkomailla asuneella 18-vuotiaalla turkulaisella on tiettävästi Suomen eniten Instagram-seuraajia, 2,4 miljoonaa.

Tästäkään tuskin on haittaa Robinille.

Lyhyellä tähtäimellä Robinin ura jatkuu näin: uutta musiikkia on luvassa biisi kerrallaan muutaman kuukauden välein. Ja jossain vaiheessa julkaistaan myös alun perin kevääksi suunniteltu ensialbumi.

– Osa kappaleista on synkempiä kuten Benefits ja osa ehkä yllättävän rokkaavia, Robin luonnehtii.

– Ja ehkä puolet biiseistä on sellaisia turkulaisen veneilijän pojan biisejä, joita minulta on totuttu odottamaan.

Robin Packalenin kappale Benefits on juuri julkaistu.