Häiriköt pilasivat Lauri Tähkän keikan – fanit purskahtivat itkuun

Lauri Tähkä palasi lauantaina keikkalavoille striimikonsertillaan, mutta kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan.

Lauri Tähkä oli odottanut lauantaita innolla. Tuolloin koronaviruksen vuoksi keikkakalenterinsa tyhjentänyt laulaja pääsi ensimmäistä kertaa kuukausiin esiintymään faneilleen.

– Oli aivan erilaista herätä aamulla, kun tietää, että näkee bändin ja pääsee tekemään töitä ja soittamaan. Olo on levoton. Just sellainen kuin olisi keikkapäivä jo tänään. Tuota fiilistä on ollut ikävä, Tähkä kertoi IS:lle viime viikolla.

Tähkän keikka järjestettiin lauantaina Telakalla ja se striimattiin netissä niin, että kaikki halukkaat pystyivät ostamaan pääsyn konserttiin. Keikan piti alkaa kello 20.00, mutta hieman ennen iltakymmentä Tähkä kertoi Facebook-tilillään, ettei kaikki ollut sujunut suunnitelmien mukaan.

Keikkalähetys oli keskeytynyt häiriköiden vuoksi heti alkuunsa. Tähkä kertoi Facebookissa, että striimiin oli tunkeuduttu kymmeniätuhansia kertoja. Lukuisat kirjautumisyritykset olivat saaneet lähetyksen jumiin.

– Rakkaat ihmiset. Olen todella pahoillani. Olimme varautuneet suureen yleisömäärään. Lähetyksen alkuun kuitenkin hyökättiin kymmenillätuhansilla kirjautumisyrityksillä. Samaan aikaan sivuilleni lähetettiin vääriä linkkejä, Tähkä kertoi Facebookissa.

Laulajan mukaan oli epäselvää, kuka häiriköinnin takana oli.

– Emme tiedä kuka tai mikä taho oli tämän palvelunestohyökkäyksen takana. Minua harmittaa suunnattomasti koko työryhmäni ja teidän puolesta. Toivottavasti saatte fiiliksen vielä nousemaan ja nauttimaan illasta ja keikasta, hän kirjoitti Facebookissa.

Tähkä lupasi faneilleen, että he voivat katsoa pilalle menneen keikan tallenteena vielä viikon ajan.

Tähkä esiintyi viime kesänä Suomipop-festivaalilla. Tänä kesänä hänen keikkansa on peruttu.

Laulajan Facebook-sivuilla sadat hänen faninsa kertovat, että keikkaelämyksen pilalle meno harmitti heitä valtavasti. Osa otti asian jopa niin raskaasti, että kyyneleet virtasivat kotikatsomoissa.

Moni kuitenkin katsoi konsertin jälkikäteen tallenteena eikä antanut häirikön pilata kokemusta täysin.

– Te teitte parhaanne. Ensimmäisen minuutin jälkeen alkoi tökkimään, kunnes heitti kokonaan pihalle. Itku tuli silmään, tätä oli niin odotettu. Kunnes havahduin ja tajusin, että sua harmittaa aivan varmaan enemmän. Ei anneta tämän masentaa, toivottavasti tämä toteutuu joskus vielä uudestaan jos ei oikeille keikoille päästä. Nyt katsotaan uudestaan ja hyvin toimii, eräs fani kirjoitti Facebookissa.

– Kuulin osan ja näin sinut/teidät. Se riittää. Toki olen myös hieman surullinen koko asian puolesta, mutta iloitsen siitä täydellä sydämellä, että olette olemassa ja välitätte meistä oikeasti. Tekniikka voi pettää milloin vaan ja missä vaan, toinen lohduttaa.

– Totta kai kaikkia harmittaa, mutta eniten ottaa päähän ja tuntuu ikävältä sinun ja bändin puolesta, kolmas jatkaa.

– Aluksi meinasin hermostua, mutta nyt täällä nautitaan senkin edestä, myöntää neljäs.

Myöhemmin Tähkä kiitti Instagram-tilillään fanejaan saamastaan tuesta ja siitä, etteivät he menettäneet hermojaan ikävässä tilanteessa.

– Kiitos vielä kaikille tsemppiviesteistä, ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä, laulaja kirjoitti.

Tähkä tunnetaan intohimoisena esiintyjänä, joka ottaa faninsa haltuun.

Lauri Tähkän piti esiintyä tänä kesänä kymmenillä keikoilla, mutta koronapandemian vuoksi laulajan kalenteri ammottaa tyhjyyttään. Hän kertoi IS:lle viime viikolla, että tilanne on outo, sillä hän ei ole 20 vuoteen viettänyt keikatonta kesää. Hän tunnusti, että oma mieliala on vaihdellut kevään aikana laidasta laitaan.

– Tämä kesä jää ikään kuin välistä, Tähkä sanoi.

Laulaja on keskittynyt pakkolomansa aikana uuden musiikin kirjoittamiseen ja omasta kunnostaan huolehtimiseen. Hän on urheillut ahkerasti kahdesti päivässä, syönyt hyvin ja levännyt.

Tähkä on myös totutellut uuteen elämänvaiheeseen yksin. Hän on selvinnyt avioerostaan ja siitä, että hänen tyttärensä ovat muuttaneet pois kotoa.

– Luopumisen tuska on tietyllä tavalla poissa. On nastaa elää itselle. Lasten muuttaessa kotoa putoaa hetkeksi polvilleen, ja totta kai kaikkia asioita miettii päivittäin. Mutta se ei ole niin rajua enää. Elämä on jotenkin niin siistiä. Kaikesta huolimatta, koronasta ja muusta, Tähkä sanoi IS:lle.