HS: 90-luvun eurodance-tähti Pandora asuu nyt Vantaalla – tunsi ensin itsensä liian hienoksi esiintymään ”haisevassa suomalaisbaarissa”

Ruotsalaistähti Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson asuu Tammistossa.

Ruotsalainen Pandora oli suuri tähti 90-luvulla Pohjoismaissa.

Jo debyyttisinglestä Trust Me tuli suuri menestys. Esikoisalbumi One of a Kind saavutti kultalevyn Ruotsissa ja Suomessa. Pandora on myynyt kuusi miljoonaa levyä ja esiintynyt 60 000 ihmisen yleisölle.

Vuonna 2018 Pandora löysi kodin Vantaalta.

Pandora kävelee lähimaastossa tai shoppailee Jumbossa. Masked Singer Suomi -ohjelmassa keväällä laulanut nainen tunnistetaan usein, mutta jätetään rauhaan, Helsingin Sanomat kirjoittaa.

Masked Singer Suomi -ohjelmassa Pandora pukeutui Peacock-hahmoksi.

– Usein siinä vaiheessa, kun olen kaupan kassalla, joku saattaa sanoa, että näin sinut telkkarissa tai että siskoni rakastaa sinua. Ja jos yksi tulee, sitten muutkin uskaltavat, laulaja sanoo lehdelle.

Pandora on kertonut tuntevansa häpeää. Syitä tunteeseen on monia. Niitä löytyy lapsuudesta, avioerosta, yrityksen konkurssista. Häpeä nousi pintaan myös keikalla pienessä suomalaisessa baarissa.

– Olin keikalla eräässä haisevassa baarissa ja mietin, miten olen voinut päätyä näin alas, Pandora toteaa HS:lle.

Juuri silloin joku kosketti Pandoran olkapäätä ja totesi: ”Se olet sinä!”

Tämä sai Pandoran havahtumaan.

– Kuulin kuin Jumalan tai omantunnon äänen päässäni. Se sanoi: ”Anneli, kuka oikein kuvittelet olevasi? Olet yksi heistä.” Tapaus muutti asenteeni.

Kaksi vuotta sitten Pandora puhui samasta aiheesta IS:lle.

– Mietin, että apua, mitä uralleni on tapahtunut. Tässä maailmantähti Pandora, joka on myynyt kuusi miljoonaa levyä ja esiintynyt 60 000 ihmisen yleisölle, on keskellä korpea Suomessa pienessä yökerhossa. Tunsin itseni liian hienoksi siihen paikkaan, Magnusson muistelee.

Nuoren fanin innostus sai Magnussonin muistamaan, että hän itsekin on kotoisin pienestä kylästä Ruotsin maaseudulta eikä ollut sen parempi kuin kukaan muukaan.

– Jos hän vain tietäisi, mitä sai aikaan minussa. Ne kaksi minuuttia antoivat minulle täysin uuden asenteen ja käsityksen siitä, mitä työni oikeasti on.

Laulaja on kihloissa suomalaisen Mikko Peltosen, 35, kanssa.

– Minusta oli tuntunut, että tulen tapaamaan suomalaisen miehen, koska olen Suomessa niin paljon, minulla on hyvät välit suomalaisiin ja pidän teistä. Minulla oli tunne, että kun tapaan suuren rakkauteni, hän on suomalainen, Magnusson kertoo huvittuneena.

Pandora tapasi rakkaansa Porissa marraskuussa 2013. Pandoralla oli kaupungissa keikka ja tapahtuman järjestäjä halusi varmistaa, että laulaja tuntisi olonsa mukavaksi. Niinpä hän pyysi ystäväänsä olemaan tähden apuna.

– Hän oli fantastinen. Hän oli oma itsensä, oikea herrasmies ja teki vaikutuksen minuun. Hänessä oli jotain erityistä ja tunsin, että hän oli Se, Pandora on kertonut IS:lle ensitapaamisestaan Peltosen kanssa.

– Rakastuimme ensisilmäyksellä, mutta kyse oli siitä, että tunsimme olevamme yhtä. En ole aiemmin kokenut sellaista tunnetta. Että voi olla sataprosenttisesti oma itsensä.