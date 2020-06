Muistatko 90-luvun poikabändihysterian ja suomalaisen XL5-yhtyeen laulajan Mican? Tällainen on Mika Ikosen ja reggaeartisti Auroran tekemä kesäbiisi

Mika Ikonen yhdisti biisinkirjoitusvoimansa reggaeartisti Auroran kanssa. Lopputuloksena on romanttinen, letkeä ja tarttuva tanssibiisi.

Mika Ikonen kertoo uuden biisinsä olevan rakastuneen ihmisen biisi.

– Näinä aikoina tärkeintä ovat läheiset ihmiset, eikä pankkitilin saldo, Ikonen sanoo.

– Yksi maailman parhaimmista tunteista on se kun sun vierellä seisoo juuri se ainoa ja oikea ihminen. Silloin huolet ja murheet tuntuu huomattavasti pienemmiltä ja on aikamoisen kevyt olo. Oman rakkaan läsnäolo riittää ja on juuri se kantava voima kaiken keskellä.

Ikonen muistetaan 1990-luvun menestyneimmästä suomalaisesta poikabändistä XL5:stä.

Viimeisen kahden vuoden ajan Mika on keskittynyt kirjoittamaan lauluja sooloalbumilleen, jonka pitäisi ilmestyä syksyllä.

Aiemmin on jo julkaistu singlet Bulevardin puu ja Sä tiedät.

– Korona mullisti keikkatilanteen todella nopeasti ja aika on mennyt uuden materiaalin valmistelussa. Samalla on tullut tehtyä remonttia kotona, työhuoneella ja puutarhassa. Onneksi kesä ja ulkona oleminen pystyy tuomaan irtiottoa kaiken keskellä.

– Juhannus tulee vietettyä mökillä, johon kuuluu perinteiset kokko, hyvä ruoka ja juoma sekä ehdottomasti hyvät ystävät.

Juhannustaikoja Ikonen ei aio tehdä.

– Ei sitä tässä iässä tule juostua enää alasti pellolla ja kaivokin on porakaivo, joten ei sieltä mitään kuvaa näe, laulaja naurahtaa.