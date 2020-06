Maustetyttöjen uusi single julkaistaan huomenna – musiikkivideo ennakkoesityksessä Ilta-Sanomissa jo tänään

Viime vuoden pop-ilmiön toinen albumi julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

Maustetytöt julkaisee huomenna uuden singlensä Tee se itse. Ilta-Sanomat ennakkoesittää kappaleen musiikkivideon, jonka Maustetytöt on tehnyt yhdessä Mieli ry:n Kriisipuhelimen kanssa.

Maustetytöt on kahden siskoksen, Anna ja Kaisa Karjalaisen muodostama popyhtye. Debyyttialbumi Kaikki tiet vievät Peltolaan oli Suomen virallisen listan kärjessä avausviikollaan syksyllä 2019. Yhtye tunnetaan muun muassa kappaleista Tein kai lottorivini väärin ja Se oli SOS.

Maustetyttöjä on verrattu muun muassa Juice Leskiseen ja Leevi and the Leavingsiin, ja musiikillisia ja sanoituksellisia viittauksia klassikoihin voikin löytää monista bändin kappaleista. Maustetyttöjen lakoninen ja surullinen tyyli vetosi yleisöön heti. Singahdus suomalaiselle musiikkikentälle oli ällistyttävän nopea, ja yhtye oli järisyttävän suosittu jo ennen debyyttialbumin julkaisua.

Ilta-Sanomat haastatteli Maustetyttöjen kitaristi Anna Karjalaista. Millaiset tunnelmat Maustetytöillä on ennen uuden sinkun julkaisua?

– On tosi kiva saada uusi biisi ulos. Onhan siitä edellisestä sinkusta jo yli puoli vuotta. On aina kiva julkaista uutta, Anna Karjalainen kertoo tunnelmiaan.

Yhtye on viimeksi julkaissut sisaruutta käsittelevän singlen Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään joulukuussa 2019.

Surullisista ja apeista kappaleistaan tunnettujen Maustetyttöjen uuden Tee se itse -singlen teema ei ole kevyimmästä päästä.

– Biisi on fiktiivinen kertomus parisuhdeväkivallasta. Se kertoo myös vakavasta masennuksesta, johon liittyy itsetuhoisia ajatuksia, kertoo Karjalainen.

Tee se itse -musiikkivideo on toteutettu yhteistyössä Mieli ry:n Kriisipuhelimen kanssa. Kriisipuhelin tiedusteli noin puoli vuotta sitten Maustetyttöjen kiinnostusta tehdä yhteistyötä.

– Kun tämä biisi sitten valmistui ja päätettiin julkaista se sinkkuna, niin meille tuli mieleen että tämähän olisi hyvä yhteistyömuoto, Karjalainen kertoo.

Tee se itse -videon lopussa tulee näkyviin Kriisipuhelimen numero ja tiedot sinne soittamisesta. Kriisipuhelin on perustettu ehkäisemään itsemurhia ja auttamaan henkisessä hädässä. Kuka tahansa voi soittaa Kriisipuhelimeen nimettömänä, kun tarvitsee keskusteluapua kriisissä.

Mielenterveysteema on näkynyt jo Maustetyttöjen aiemmassakin tuotannossa. Debyyttialbumin nimen Peltola viittaa Oulun psykiatriseen osastoon.

Uuden singlen tekeminen sujui Karjalaisen mukaan jouhevasti.

– Meillä on muutenkin syntynyt levy tosi vauhdikkaasti ja helposti studiolla. Tee se itse -biisin tekeminen oli mukavaa.

Maustetytöt eli Kaisa ja Anna Karjalainen toivovat pääsevänsä jo lavoille esiintymään. Viime kesänä bändi veti nelisenkymmentä keikkaa ympäri Suomea.

Maustetytöiltä julkaistaan myöhemmin tänä vuonna uusi albumi. Koronakevään myötä keikkoja on jouduttu perumaan, joten bändillä on ollut hyvin aikaa työstää levyä. Viime kesän kaltaista keikkasumaa ei tältä kesältä uskalla toivoa, sillä useimmat kotimaan musiikkifestivaalit on peruttu. Joitakin keikkoja on Karjalaisen mukaan kuitenkin jo tiedossa. Helsingin Suvilahdessa järjestetään kesän aikana uusi Suvilahti Summer -tapahtumasarja, jonka osana Maustetytöt esiintyy 13. kesäkuuta.

– Meillä ei vielä ei ole tarkkaa tietoa tulevien keikkojen suhteen, ne vähän elävät tilanteen mukaan, avaa Karjalainen bändin kesän keikkasuunnitelmia.

– Toivottavasti päästään soittamaan mahdollisimman paljon. Vapaa-aika ollaan sitten täällä meidän kotona Vaalassa, Karjalainen jatkaa toiveikkaana.

Koronakevät siskoksilla on kulunut sekä levynteossa Helsingissä että kotona Vaalassa Pohjois-Pohjanmaalla. Levynteon onneksi siskokset ovat pysyneet terveinä.

Uuden singlen julkaisukeikalla Karjalaiset pääsevät liveyleisön eteen pitkästä aikaa: Maustetytöt esiintyy Tampereen G Livelabissa 12. kesäkuuta. Pienehkö keikka on myyty loppuun jo hyvissä ajoin. Turvarajoituksista ja hygieniasta huolehditaan keikalla tarkasti.

– 70 lippua on myyty, ja sen verran jengiä otetaan sisään, kertoo Anna Karjalainen julkkarikeikan kapasiteetista.

Keikalla on tarkoitus soittaa myös muita uuden albumin kappaleita. Keikkaa on mahdollista seurata myös G Livelabin kautta netissä.

Kevään aikana peruuntuneille keikoille on löytynyt osittainen korvaaja internetistä. Moni artisti ja yhtye on esiintynyt kotoaan käsin sosiaalisessa mediassa tai laajemmissa etäkonserteissa. Maustetytötkin on nähty Yle Olohuoneen Kaikki Kotona -keikalla maaliskuun lopussa, sekä bändin omalla Facebook-tilillä striimatulla keikalla.

Etäkeikkailu kameroille on arvatenkin erilaista kun musiikin mukana heiluvaa yleisöä ei näe. Millaista on esiintyä ilman yleisöä?

– Onhan se tosi outoa. Ei siinä oikein samalla lailla semmoista keikkafiilistä oikein saa. Ja sitten siinä pyörii ne kamerat, niin se on osaltaan outoa, pohtii Karjalainen.

– Odotan kyllä sitä, että pääsee ihan oikeille keikoille.

Maustetytöt julkaisee huomenna ensimmäisen singlen loppuvuodesta ilmestyvältä albumiltaan.

Myös yleisö odottanee uusia kappaleita ja keikkoja jo innolla. Tulevalle albumille ei Karjalaisen mukaan ole valittu mitään tiettyä aihepiiriä, josta kappaleet kertoisivat.

– Meillä ei ole mitään tiettyä teemaa eikä mitään sellaista visiota, että minkälaisia niiden biisien tulisi olla. Meille on aina ollut tärkeää, että tehtäisiin mahdollisimman hyviä sävellyksiä ja sanoituksia. Koetetaan sovittaa niistä mahdollisimman hyviä kokonaisuuksia. Loppuvuodesta varmaan näkee sitten, mitä mieltä yleisö on. Itse olen uuteen levyyn ihan tyytyväinen, Karjalainen kertoo.

Varsinaisia yllätyksiä ei Anna Karjalaisen mukaan uudella levyllä ole luvassa, mutta Maustetyttöjen uutuuksissa kuulunee kuitenkin jonkinsorttisia uusia kokeiluja.

– Ainakin itse ajattelen, että on tapahtunut kehitystä ja muutosta. Eihän sitä halua toistaa itseään ja tehdä samanlaista levyä uudestaan. Sehän olisi kauheinta mitä voisi tapahtua, tuumaa Karjalainen.

– Varmasti soundi on eri joiltakin osin, ja aihepiirit voivat olla vähän erilaisia. Toki meille on tärkeintä, että musiikki on meidän kuuloista. Että on semmoinen olo, että se istuu meille, ja me ollaan saatu päättää, mikä on lopputulos, Karjalainen jatkaa.

Omilla ehdoillaan musiikkia tekevä Maustetytöt on ollut hyvin tavoiteltu duo heti Tein kai lottorivini väärin -kappaleen ilmestymisen jälkeen. Aki Roukalan Is This Art! -levy-yhtiö valikoitui Maustetytöille sen tarjoaman taiteellisen vapauden vuoksi. Muusikot saavat tehdä musiikkiaan juuri niin kun tahtovat.

Missä vaiheessa uusi albumi on nyt?

– Itse asiassa meillä on kymmenen biisiä kasassa, ja ne ovat näillä näkymin myös ne, jotka sinne levylle päätyvät. Oikeastaan jäljellä on enää pieniä miksaushommia. Voi olla, että jotain pitää äänittää uusiksi, pikkujuttuja. Muuten levy on kyllä tosi hyvin kasassa. Sitten vain treenaillaan ne ihan livekuntoon, Anna Karjalainen summaa.