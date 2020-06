Joalin Loukamaa, 18, on Instagramin suosituin suomalainen, jota miljoonat ihailevat – tällainen on turkulaistähden satumainen ura maailmalla

Turkulaista Joalin Loukamaata piirittävät maailmalla tuhannet fanit ja hänellä on Instagramissa enemmän seuraajia kuin Kimi Räikkösellä. Kotimaassaan nuori tähti on kuitenkin vielä tuntematon kasvo.

Muutama pää kääntyy, kun vaaleaa nuorta naista kuvataan Aurajoen äärellä. Jos tämä tapahtuisi Brasiliassa tai Filippiineillä... no, ei tapahtuisi, koska Joalin Loukamaa, 18, tai muut Now Unitedin jäsenet eivät voisi liikkua julkisilla paikoilla ilman turvamiesten armeijaa.

– Se on ihan hullua menoa. Lentokentällä saattaa olla 2 000 fania odottamassa, ja faneja on ollut telttailemassa hotellin ulkopuolella, Joalin kertoo.

15 erimaalaisesta nuoresta koostuvan bändin isä on Spice Girlsin ja Idol-ohjelman aikanaan perustanut musiikkimoguli Simon Fuller. Meksikossa suomalaisen äitinsä ja meksikolaisen isäpuolensa kanssa asunut Joalin valittiin ryhmään karsintojen kautta 2017.

Joalin palasi maailmalta Turkuun, kun koronavirus sulki rajat. Hänestä on ollut ihanaa elää tavallista perhearkea, sillä viime vuosina siihen ei ole ollut mahdollisuutta.

Vaikuttavista koreografioistaan tunnettu bändi on kolmen viime vuoden aikana esiintynyt ympäri maailmaa muun muassa Special Olympic World Summer Gamesissa ja huippusuositun James Cordenin talk show’ssa. Bändillä on pelkästään Instagramissa yli neljä miljoonaa seuraajaa.

– Yksi hulluimmista jutuista oli, kun esiinnyimme So you think you can dance -ohjelmassa. Olen katsonut ja fanittanut ohjelmaa pienenä, ja yhtäkkiä olin itse esiintymässä siinä, Joalin kertoo.

– Olen päässyt käymään paikoissa, joihin en koskaan uskonut meneväni ja esiintynyt stadioneilla. Tuntuu, että olen siinä samalla löytänyt itseni, kun olen päässyt kokemaan niin paljon asioita.

Ryhmä saattaa olla yhdessä kolmekin kuukautta putkeen, ensin studiolla ja harjoituksissa Los Angelesissa, sitten kiertueella.

– 10 tunnin harjoitusten jälkeen kaikilla ei välttämättä ole ihan paras fiilis. Olemme oppineet antamaan tilaa toisillemme, Joalin kertoo.

Now Unitedissa on jäseniä Ranskasta, Iso-Britanniasta, Meksikosta, Intiasta, Venäjältä, Brasiliasta, USA:sta, Kiinasta, Filippiineiltä, Japanista, Etelä-Koreasta, Saksasta, Kanadasta, Australiasta ja Suomesta. Joalin Loukamaa on kuvassa 1. oikealta.

Koronatilanne keskeytti Now Unitedin kiertueen, ja bändin jäsenet ovat palanneet koteihinsa. Joalin on ollut Turussa reilun kuukauden perheensä kanssa, joka muutti myös hiljattain Suomeen.

– Ollaan hankittu rauhassa huonekaluja asuntoon ja vietetty aikaa perheen kanssa. Se on mukavaa, kun en ole nähnyt heitä pitkään aikaan.

Joalin Loukamaa saa vielä toistaiseksi olla Suomessa melko rauhassa, mutta tilanne voi pian muuttua, sillä hän on mukana poptähti Robin Packalenin uudella musiikkivideolla.

Kiireistä poptähden elämää viettänyt Joalin ei voi silti vain ottaa rennosti. Bändi on tehnyt korona-aikana musiikkivideon, johon jokainen kuvasi oman osuutensa kotonaan. Lisäksi Joalin tekee päivittäin sisältöä sekä bändin että omiin somekanaviinsa.

– Välillä on pitänyt komentaa viisi- ja kuusivuotiaat sisarukset leikkimään ja panna ovi kiinni, hän naureskelee.

Joalinilla on 2,3 miljoonaa Instagram -seuraajaa, mikä on enemmän kuin kenelläkään suomalaisella, edes Kimi Räikkösellä. Youtube-kanavan tilaajia hänellä on lähes 400 000.

– Tietysti täytyy olla varovainen mitä sanoo ja julkaisee, mutta itse haluan jakaa iloa ja positiivisuutta varsinkin nyt, kun kaikki ovat koronan takia kotona.

Joalin on kertonut somessa muun muassa itsetunto-ongelmistaan ja niiden selättämisestä.

– Haluan fanien näkevän, että olen ihan tavallinen ihminen ja olemme kaikki ihan samanlaisia. Toivon pystyväni antamaan vinkkejä ja apua, hän sanoo.

Joalin on voinut viettää nyt aikaa äitinsä Johannan, isäpuolensa Josen sekä sisarustensa Jiannan, 6, ja Janin, 5, kanssa.

Joalin saa kulkea rauhassa Turussa, mutta se voi pian muuttua, kun hän on mukana Robin Packalénin uudella musiikkivideolla. Hänet voi myös bongata vieläkin isomman staran viereltä.

– Kotikaupunkiini Playa del Carmeniin ei tule ikinä artisteja kuvaamaan. Kaveri pyysi minua mukaan yhteen castingiin, ja tulin valituksi. En kuitenkaan tiennyt, kuka artisti on kyseessä.

Ennen kuvauksia paljastettiin, että kyseessä on entinen One Directionin jäsen, menestyksekästä soolouraa tekevä Harry Styles.

– Hän oli tosi ihana tyyppi. Hän jutteli meidän kanssamme, kyseli, mitä teemme ja naureskeli vitseille.

Joalinin voi nähdä Lights up -videolla nojailemassa Stylesin paljaaseen ylävartaloon.

– Meitä oli 30 ihmistä keskellä viidakkoa. Yhdessä vaiheessa minut pyydettiin Harryn viereen, ja siinä minä sitten olin, Joalin nauraa.

Harry Styles on menestynyt soolouralla One Directionin jälkeen.

Kaikki Now Unitedin alkuperäiset jäsenet ovat vielä bändissä mukana. Joalin ei osaa arvioida, kuinka pitkään hänen taipaleensa bändissä jatkuu.

– Idea on, että vuosien kuluessa tulee lisää jäseniä. Ehkä meitä on 20 vuoden päästä 100. Perustajajäsenet tulevat silti aina olemaan osa Now Unitedia.

Joalin uskoo, että jossain vaiheessa hän alkaa kasvattaa omaa brändiään ja toteuttaa enemmän omia projektejaan.

– Mutta tämä on ollut niin suuri ja ihana kokemus, että tulen varmasti aina puhumaan siitä, hän lisää.

Joalin haki bändiin alun perin Meksikon edustajana, mutta Fullerin saatua selville hänen synnyinmaansa, halusi hän kolmekielisen Joalinin bändiin Suomen edustajana.

– Se oli mahtava juttu. Olen itse aina ollut, että jes, jos Suomi mainitaan jossain. On ihanaa päästä näyttämään maailmalle, kuinka hieno paikka Suomi on.

Myös Joalinin bändikaverit ovat saaneet osansa Suomen erikoisuuksista.

– Kun kävimme täällä, aika moni oli järkyttynyt, että saunasta mennään kylmään mereen ja taas saunaan. Ei siellä kukaan muu kestänyt viittä minuuttia pidempään kuin minä ja venäläinen tyttö, hän nauraa.

Kulttuurierot ovat myös yksi bändin suurimpia vahvuuksia.

– Tiedän, että kun menen vaikka Koreaan, minulla on varmasti siellä koti. Minulla on nyt ympäri maailman kavereita, jotka ovat kuin perhettä, Joalin sanoo.