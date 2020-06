Laulajatähti Evelina ottaa Annassa kantaa kahden vuoden takaiseen plagiointikohuun – tekee yllättävän tunnustuksen

Laulaja Evelina joutui kaksi vuotta sitten plagiointikohun keskelle, kun kuulijat löysivät samankaltaisuuksia hänen ja poptähti Camila Cabellon kappaleista.

Kun laulaja Evelina vuonna 2018 julkaisi sittemmin suureksi hitiksi nousseen Sun vika -kappaleensa, syntyi siitä välittömästi kohu. Musiikin ystävät nimittäin kuulivat kappaleessa paljon yhtäläisyyksiä yhdysvaltalaisartisti Camila Cabellon Havana-megahittiin ja syyttivät näin ollen Evelinaa plagioinnista.

Tuoreessa Anna-lehdessä Evelina kommentoi kahden vuoden takaista plagiointikohua. Lehdelle antamassaan haastattelussa hän toteaa syytösten olleen hänelle iso kolaus. Evelina kirjoittaa itse suurimman osan kappaleistaan.

– Tuollainen kolauttaa totta kai omaa tekijäidentiteettiä, varsinkin kun palaute ei tuossa kohtaa mennyt sille, kenelle sen olisi pitänyt mennä, Evelina täräyttää.

Evelina edusti Emma-gaalassa vuonna 2019.

Evelina kertoo Anna-lehdessä, että kaikki kappaleet tutkitaan plagioinnin välttämiseksi nuotintamalla. Jos kappaleissa havaitaan liikaa samankaltaisuuksia, kyse on silloin plagioinnista.

– Nuotillisesti Sun vika- ja Havana-kappaleissa ei ole mitään samaa. Kyse on siitä, että tuotanto on ollut liian samanlainen. Kritiikki ei kuitenkaan kohdistunut tuottajiin, vaan minuun. Tätä en ole koskaan ennen sanonut ääneen, Evelina toteaa Annassa.

Evelina kommentoi plagiointisyytöksiä myös kappaleen ilmestyttyä kaksi vuotta sitten. Tuolloin artisti kertoi Radio Suomipopilla, että Sun vika -kappaleessa on käytetty perinteistä latinomusiikissa usein toistuvaa kaavaa, kuten myös Havanassa.

– Siinä on aika perinteinen lattarikierto, jos niihin on tutustunut yhtään, niin osaa spotata, ettei tuossa oo mitään ihmeellistä, hän totesi tuolloin.

Evelina lukeutuu Suomen suosituimpiin naisartisteihin.

Evelina, oikealta nimeltään Eveliina Tammenlaakso, on saavuttanut lyhyessä ajassa paljon. Laulaja nousi julkisuuteen vain 16-vuotiaana The Voice of Finland -kisasta ja hänen esikoisalbuminsa 24K teki suomalaista musiikkihistoriaa myyden platinaa jo ennen julkaisuaan. Laulajan tunnetuimpia hittejä ovat Honey, Tornado sekä Sun vika.

Vuonna 2016 Evelina palkittiin Emma-gaalassa Vuoden naissolistin palkinnolla. Lisäksi artisti on nähty myös suositussa Vain elämää -ohjelmassa, jonka yhdeksättä tuotantokautta hän tähditti yhdessä muun muassa Pyhimyksen, Ellinooran ja Lauri Ylösen kanssa.