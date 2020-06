Pointer Sisters -yhtyeen Bonnie Pointer on kuollut 69-vuotiaana

Bonnie Pointer esiintyi siskojensa kanssa The Pointer Sisters -yhtyeessä kahdeksan vuoden ajan.

Amerikkalainen laulaja Bonnie Pointer on kuollut 69-vuotiaana, kertoo BBC. Pointer oli yksi Pointer Sisters -yhtyeen siskoksista.

Pointer Sister tunnetaan parhaiten hiteistään I’m So Excited ja Jump (For My Love).

Alunperin Bonnie esiintyi duettona siskonsa Ruth Pointerin kanssa, ja myöhemmin mukaan tulivat myös muut sisarukset Anita Pointer ja June Pointer. Yhtye nousi kuuluisuuteen 1970-luvulla, ja he voittivat ensimmäisen Grammy-palkintonsa kappaleellaan Fairytale vuonna 1975.

Parin vuoden jälkeen Bonnie siirtyi soolouralle, mutta yhtyeen menestys jatkui. Pointer Sisters sai oman tähtensä Hollywoodin Walk of Famelle vuonna 1994.

Anita Pointer kertoo perheen olevan järkyttynyt Bonnien poismenosta ja toivoo rukouksia perheelleen.

Aiemmin tänä vuonna Anita ja Bonnie julkaisivat uuden kappaleen, jonka he omistivat vuonna 2006 edesmenneelle siskolleen Junelle. Ruth on ainoa yhtyeen jäsenistä, joka esiintyy edelleen tyttärensä ja tyttärentyttärensä kanssa.