Jannike päätti pyytää kansainvälisen uran tehneitä muusikoita mukaan uudelle biisilleen – asiat lähtivät rullaamaan nopeasti: ”Täytyi vain uskoa”

– Ihmisten ymmärrys toisiaan kohtaan oli aivan uudella ja nöyrällä tasolla, kertoo projektin koordinoinnista vastannut Niklas Rosström.

Laulaja Jannike Sandström ja hänen tuottajapuolisonsa Niklas Rosström saivat vappuna idean ja nyt unelmasta on tullut totta.

Syntyi uusi biisi ja uusi musiikkivideo, jonka tekijät tulevat ympäri maailmaa.

– Täytyi vain uskoa, että se on mahdollista ja sen jälkeen toteuttaa se, Jannike kertoo.

Pettymys maailman tilanteeseen sai Sandström-Rosström-pariskunnan tarttumaan johonkin epätavalliseen.

Niklas otti yhteyttä useaan kansainvälisen uran tehneeseen muusikkoon ja asiat lähtivät rullaamaan nopeasti.

– Olimme asemassa, jossa ihmisten ymmärrys toisiaan ja yhteisöä kohtaan olivat aivan uudella ja nöyrällä tasolla, kertoo projektin koordinoinnista vastannut Niklas.

Jannike ja Niklas ottivat ensin yhteyttä ystäväänsä Henri Växbyseen Lontooseen ja pyysivät häntä kirjoittamaan tekstin, joka käsittelisi kaikkien ihmisten tarinaa vallitsevassa tilanteessa. Kappaleen nimeksi tuli So Many People, So Many Stories.

Sitten muusikot Lontoosta, Las Vegasista, Mondilhanista, Vaasasta ja useista muista paikoista lähettivät stemmat kotivideoineen tuottaja Janne Hyödylle Vaasaan. Hyöty yhdisti saamansa materiaalin valmiiksi kappaleeksi.

Jannike kertoo kaiken kohdilleen saamisen kestäneen ainakin viikon.

– Video edustaa elämän seinää, mihin kaikki henkilökohtaiset maalauksemme ripustetaan, hän kertoo.

– Huomasimme jo varhaisessa vaiheessa, että kun tekee jotain täysin tunteiden perusteella ja täysin spontaanisti, tulee parasta tulosta.

– Halusimme julkaista singlen samana päivänä, kun Suomi avautui, Jannike kertoo.

Kappaleen tekoon osallistuivat Ralph Salmins, joka on soittanut Elton Johnin, Aretha Franklinin, Lady Gagan sekä Andrew Loyd Webberin kanssa.

Sovittaja ja trumpetisti Steve Sidwellin meriittilistalla on puolestaan Paul McCartney, Robbie Williams, George Michael ja Stevie Wonder.

Suomesta mukana olivat Ingrid Riutamaa Lahti Sinfoniettasta, Tuukka Aitoaho sekä Janne Hyöty.

Ruotsista liittyivät mukaan Tomas Ledinin yhtyeestä Jörgen Ingeström sekä Jessica Marberger, joka on tuttu Melodifestivalista, Så Skall det låta sekä Björn Skifs -ohjelmista.