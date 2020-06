Suomalaisbändi teki niin shokeeraavan musiikkivideon, että se kiellettiin välittömästi – pian video julkaistiin pornosivustolla

Turmion Kätilöt -yhtye on tottunut kohauttamaan – niin lavashow’lla kuin musiikkivideoillaankin.

Muistatteko?

Vuonna 2005 Kouvolassa järjestettiin Räntämetalli-festivaali. Turmion Kätilöiden keikalla vierailleet mies ja nainen harrastivat suuseksiä lavalla. Bändin jäsenet ampuivat niittipyssyllä niittejä toistensa ihoon ja sammuttivat palavia tupakoita kielellä alaikäisten lasten katsellessa lavan edessä.

Vuonna 2012 Tampereella bändi ei päässyt edes lavalle asti. Tampere Areena Oy kieltäytyi luovuttamasta tilojaan yhtyeen käyttöön. Syynä olivat paikan kristilliset arvot, joiden kanssa Turmion Kätilöiden syntisen musiikin ei katsottu sopivan yhteen.

Perstechnique-albumilta löytyvän Ihmisixsixsix-biisin musiikkivideo jäi YouTuben sensuurin kynsiin. Esiintyihän siinä alastomia naisia täysin sensuroimattomina. Bändi teki videosta uuden version, jolla esiintyi alastomia miehiä – sensuroituna.

Tämän vuoden huhtikuussa ilmestyi jo yhdeksäs Kätilöt-albumi Global Warning. Levyn avaa Naitu-biisi, josta lähdettiin tekemään musiikkivideota.

Tässä kohtaa moni jo arvaakin, mikä koitui videon kohtaloksi, mutta kysytäänpä ensin sen tekemisestä ohjaaja Rauli Ylitalolta.

Moni muistaa Ylitalon rikosylikonstaapeli Sami Kososen roolista Salatut elämät -tv-sarjassa (2015-2019). Kuinka hän ajautui Turmion Kätilöiden videovastaavaksi?

– Tämä oli jo viides video, jonka olen bändille tehnyt, Ylitalo historioi.

– Kaikki alkoi vuonna 2015. Olin ohjannut videon yhdelle toiselle bändille, ja silloinen Kätilöiden laulaja näki sen. Hän oli äimistynyt, että Suomessa tehdään tällaista matskua. Siitä aukesi keskusteluyhteys ja jätkät on pyytäneet jokaisen videon jälkeen aina uudestaan.

On kannattanut pyytää. Esimerkiksi Dance Panique -video voitti yleisöpalkinnon Oulun Musiikkivideofestivaaleilla vuonna 2017.

Valtiatar Keiju työn touhussa.

Naitu-video on huolellisesti tehtyä hörhöilyä. Sen tapahtumat sijoittuvat strippiklubille, jossa tapahtuu yhtä ja toista. Videon loppu on silkkaa splatteriä, jossa veri ja suolenpätkät lentävät.

– Se on kunnon örvellystä b-movie-henkeen, ohjaaja nauraa.

Esikuvia ja vaikutteita ei tarvitse kaukaa hakea. Ylitalo on katsonut tarkkaan Peter Jacksonin Bad Tasten ja Braindeadin. Kauhupläjäykset, jotka unohdetaan usein mainita, kun puhutaan Taru Sormusten Herrasta ja Hobitti -trilogioiden ohjaajan urasta.

– Naitu-video on meikäläisen rakkauskirje Jacksonin varhaistuotannolle.

Varoitus: Naitu-video ei sovi herkimmille. Voit katsoa sen tästä linkistä.

Bändi ei ole aivan konventionaalinen muutenkaan, mutta mistä idea tällaiseen ilmaisuun syntyi? Tiesitte varmaan, että lopputulos voi olla liikaa somen julkaisualustoille?

– Avataan asiaa näin, että olin ehdottanut samaa ideaa jo kaksi vuotta sitten. Tosin se oli yhdelle toiselle projektille, mutta Kätilöiden soittajia oli siinäkin bändissä. Se juttu ei jostain syystä mennyt ikinä tuotantoon. Idea jäi kuitenkin kummitelemaan takaraivoon.

Ylitalo sai vapaat kädet, kun uutta videota ryhdyttiin kuvaamaan.

– Tässä täytyy sanoa sekin, että tarkoituksena ei ollut tehdä mahdollisimman shokeeraava tavaraa, vaan video, josta puhutaan ja jota on hauska katsoa – että se kestäisi katselukertoja. Siinä tapahtuu sen verran paljon juttuja, että kaikki ei välttämättä tallennu ensimmäisellä kerralla verkkokalvoille.

Ylitalo kertoo, että jokaisen tekemänsä videon kohdalla hän on halunnut pikkuisen tökkiä suuntaan tai toiseen.

– Haluan tehdä jotain, mitä suurin osa bändeistä ei uskalla lähteä tekemään. On ilo työskennellä noiden jätkien kanssa, ohjaaja kiittelee Kätilöiden porukkaa.

Video sai nopeasti K18-lätkän Youtubessa.

– Ei siinä mennyt kuin muutama tunti julkaisun jälkeen, kun se oli kielletty. Oli ihan tiedossa, että näin käy. Kyse oli vain siitä, että kuinka nopeasti.

Bändi ja ohjaaja eivät jääneet asiaa ihmettelemään, vaan julkaisivat videon pornosivustolla.

– Se veto tuli bändin puolelta. En tiedä yhtään, kuinka paljon se on kerännyt siellä katselukertoja. En ole juurikaan kuullut palautetta tästä versiosta. Porukka on lähinnä, että mitä v***a mä just katsoin.

Kuvauksissa oli mukana myös ammattidomina, valtiatar Keiju.

– Hän halusi mukaan ja lähti tekemään hommaa hyvällä asenteella. Ei tarvinnut kysellä ja neuvoa, vaan tosi nopeasti hänellä oli selvillä, että miten tehdään yhdessä hyvä matskua, ohjaaja kertoo.

Keiju itse sanoo, että huomasi työtilaisuuden ohjaajan Facebook-päivityksestä.

– Hän etsi exhibitionismiin taipuvaisia ihmisiä, jotka pystyvät nauramaan itselleen ja haluavat päästä toteuttamaan perversioitaan, Keiju nauraa.

– Kaverit sanoivat, että Keiju hei, täähän on sun juttu. Itse ajattelin, että kerrankin on tarjolla jotain hauskaa.

Ohjaaja avasi videon idean etukäteen, joten kuvaussetillä ei tarvinnut aloittaa säätämistä.

– Hän kyseli, että pystytkö tekemään tämmöistä ja miten? Kun pääsin paikan päälle ja Rauli luki sen käsiksen, ajattelin vain, että mikä mielikuvitus! Onpa siistiä olla mukana.

Tarina lähtee heti alussa täysin lapasesta, kun strippiklubille saapuu kaksi jänikseksi pukeutunutta miestä, jotka alkavat nauttia porkkanoita suonensisäisesti.

– Jänikset oli vähän porkkanoissaan, Keiju hekottelee.

– Välillä en tiennyt, että mitä he miettivät, mutta kun kuvaaja kysyi, että otetaanko rintaliivit pois, niin minähän olin vain, että joo.

Keijun siviiliammattina on tarjota valtiatarpalveluksia, joihin hänen omien sanojensa mukaan liittyy paljon korkokenkiä, lateksia ja piiskoja. Siksi yksi rokkibändi ei saanut vauhdikasta naista hämilleen.

– Jos video ei olisi ollut näin ”överi”, niin en olisi edes hakenut mukaan, Keiju vakuuttaa.

Jatkoa videolle todennäköisesti seuraa.

– Sen verran olen bändin kanssa jutellut, että yhteistyö jatkuu tavalla tai toisella musavideoiden parissa. Aihioita on montakin, mutta en sano, että seuraava video olisi jatkoa tälle, Ylitalo sanoo.