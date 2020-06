Kitaristilegenda Ile Kallio kieltäytyi vuosien ajan soittamasta keikoilla Hurriganesia – sitten hän sai tarjouksen, joka pyörsi päätöksen

Ile Kallio on samassa tilanteessa kuin muu musiikkiväki: tuomittuna odottamaan koronapiinasta pääsyä ja esiintymisiä.

Selaamme Ile Kalliosta otettuja 1970-luvulla otettuja valokuvia. Etsimme kuvaa, jonka voisi toteuttaa uudelleen.

Mutta kuvia, joissa hän on yksin, löytyy ihmeen vähän. Siis vähän siihen nähden, että Ile Kallio on ollut 1970-luvun puolivälistä lähtien tunnettu suomalainen rockmuusikko.

Niin suuri julkkis Ile Kallio oli jo silloin, että hänestä julkaistiin oma paperinukke – ja lukemattomia fanikuvia ja julisteita bändin jäsenenä.

Yksi kuva sentään innostaa. Se sopii jotenkin hyvin myös tähän aikaan.

– Tuo on hyvä! Mutta en kyllä muista, missä porttikongissa tuo on kuvattu, Kallio, 64, sanoo.

Kuva on otettu vuonna 1980. Edellisenä vuonna on päättynyt kitaristin toinen kolmesta pestistä Hurriganesissa. Ile muodosti Remu Aaltosen ja Cisse Häkkisen kanssa 1970-luvun jälkipuoliskolla Suomen suosituimman rockyhtyeen.

Nyt Kallio soittaa Hurriganesin klassikkobiisejä jälleen bändin kanssa. Äskettäin julkaistiin Black Devils featuring Ile Kallio: Live At Tavastia cd ja tupla-lp.

Ei ihme, että kuvia vain Ile Kalliosta on vähän – hänhän on lähes aina halunnut olla osa bändiä!

Pitkään hän kuitenkin kieltäytyi kutsuista tulla soittamaan Hurriganesia. Omien vanhojen levytysten muistelu muiden muusikoiden kanssa tuntui ajatuksenakin laimealta.

Miksi mieli muuttui nyt?

Kieltäytyminen on nurinkurisesti myös sen takana, että hän on parin viime vuoden ajan tehnyt keikkoja Black Devilsin kanssa. Viisi vuotta sitten Kallio ja Hurriganesin 1970- ja 1980-luvun aktiivivuosien kitaristeista toinen elossa oleva, Janne Louhivuori, saivat kutsun Black Devilsin kanssa esiintymään.

Kalliolla oli toinen keikka eli sopiva syy jättää tämäkin väliin, mutta Louhivuori meni – ja vaikuttui.

– Janne sanoi, että harmi ettet päässyt, oli hyvä meininki, Kallio muistelee.

Joten kun seuraava tarjous kesällä 2017 tuli, Kallio suostui. Imatran ajojen yhteydessä järjestetyillä festivaaleilla lämmiteltiin suomalaisen rockin kolmen soinnun historiaa niin tehokkaasti, että samalla syntyi uutta.

– Ei pidetty mitään treenejä. Sovittiin vain biisilista ja vedettiin. Ja se keikka oli mahtava! Jätkät olivat tosiaan ottaneet homman haltuun.

Imatralta alkoi yhteistyö, joka on poikinut kymmeniä keikkoja. Ja levytyksen. Hurriganesin 1970-luvun klassikkolevyt julkaisseen Love Recordsin pomo Atte Blom, 77, näki Ilen ja kumppanit Hurriganes-biisien kimpussa viime vuonna Helsingin Oulunkylässä ja tarjosi Ainoa Productions -levy-yhtiönsä kautta sopimusta livelevystä heti keikan jälkeen, innostuneena.

Miksi oletkaan aikaisemmin kieltäytynyt tällaisista keikoista?

– En ole halunnut löytää itseäni stagelta vetämässä musaa, jota olen vetänyt silloin kun Hurriganes on ollut parhaimmillaan. Jos musiikki ei toimi, en halua olla lavalla toteamassa sitä. Kautta urani olen lähtenyt siitä, että esiintyessään pitää antaa parastaan.

Ile Kallio poseeraa tottuneesti nojaten rautaporttiin kuin kaltereihin Helsingin Kasarmintorilla. Onhan saman tyyppistä asentoa haettu valokuvaan ennenkin – 40 vuotta sitten.

Yksinkertaista kolmen soinnun rokkiahan soittaa kuka tahansa.

Tuon lauseen Ile Kallio on kuullut liian monta kertaa 1970-luvulta lähtien. Silloin progressiivisesta rockista ja jazzista innostuneet muusikot ihmettelivät Ilelle: ”Eikö sinulla ole kunnianhimoa?”

Teknisesti vaikeamman musiikin sijasta tämä tyytyy tykittämään yksinkertaista rockia.

– Sanoin näille tyypeille: ”Vetäkää itse ne kompit! Te ette pysty siihen!” Eivätkä ne olisikaan pystyneet. Se on taitolaji, Kallio sanoo.

– Jengi on tosiaan aina luullut, että kuka tahansahan ne kolme sointua vetää. Mutta se ei ole se juttu. Juttu on: kulkeeko komppi vai ei? Enkä ole montakaan yrittäjää kuullut, joilla se kulkisi sillä ajolla kuin pitäisi, Kallio kertoo.

Korona vei keikat

Black Devilsin rumpali-laulaja JP Kakkola, basisti Tero Salminen ja kitaristi Matti Kähkönen saavat Hurriganesin tulkitsemiseen Ile Kallionkin mielestä oikeanlaisen poljennon, jossa ei selitellä eikä pyydellä anteeksi.

Lappeenrannassa kimpassa jo noin 20 vuoden ajan soittanut kolmikko on sisäistänyt Hurriganesin musiikin olemuksen. Sen, miten ne kolme sointua taotaan.

– Jokainen heistä voisi olla ikänsä puolesta minun poikani, Kallio naurahtaa.

– Joku heistä oli löytänyt Hot Wheels -albumin isänsä levyhyllystä ja soittanut sitä kavereilleen. Se täräytti heidät raiteiltaan.

Hot Wheels (1976) on Ile Kallion keikoilla saaman palautteen mukaan Hurriganes -fanien toinen suuri suosikkialbumi Roadrunnerin (1974) ohella. Levy tehtiin aikanaan vaatimattomassa Microvox-studiossa Lahdessa, koska Hurriganesin pomo Remu Aaltonen halusi ”rokimman soundin” Crazy Daysin (1975) jälkeen.

Kun edelliset levyt oli tehty isolla rahalla Ruotsissa, Ile ihmetteli Remun ratkaisua: Hurriganesin suosio oli huipussaan, ja bändi olisi halutessaan voinut mennä mihin tahansa ulkomaiseen studioon, vaikkapa Lontooseen tai Länsi-Berliiniin. Mutta Remu tahtoi kerrostalon kellaristudioon!

– Mutta se levy on kestänyt aikaa. Siinä on soundi. Ja jos rockbändi saa levylleen ikuistettua soundinsa, se on onnistunut. Tosin levyn kansikuvasta en vieläkään pidä – sitä levykantta ei tosiaankaan laiteta kanssani hautaan.

Koronavirus sekoitti musiikkimaailman maaliskuussa. Black Devilsin ja Ile Kallion piti keikkailla keväällä paljon ja jatkaa paahtoa kesällä. Mutta esiintymiset on nyt peruttu ainakin pitkälle kesään.

– Eihän tässä ketään voi syyttää. Sama tilanne koskee kaikkia. Ja muitakin kuin esiintyjiä.

On aikaa muistella menneitä keikkoja. Black Devils alkuperäisellä Hurriganes -kitaristilla vahvistettuna tavoitti ymmärrettävästi keski-ikäistä yleisöä. Sitä jengiä, jonka nuoruuden sountrackin olennaisista biiseistä monet ovat Remun, Cissen sekä Ilen että tämän kanssa yhtyeen kultakaudella kitaristina vuorotelleen Albert Järvisen 1970-luvulla levyttämiä.

Mutta Get On, Tallahassee Lassie, Hot Wheels ja monet muut ovat tuttuja myös monille ihmisille, jotka ovat syntyneet tuon jälkeen.

– Viesti on mennyt sukupolvelta toiselle. Keikoilla on käynyt tosi paljon nuoria. Ja ne ovat olleet fiilareissa kaikki. Itselläkin on ollut hauskaa, kun jengi on mennyt ihan banaaneiksi, Kallio kehuu.

– Ja vanhemman polven fanit ovat myös näyttäneet hyväkuntoisilta. Black Devilsin keikat eivät ole näyttäneet mitään zombie landiltä.

Ile Kallio kuvattuna 1978.

Fleetwood Macin keikka mullisti elämän

Ile itse löysi musiikin isoveljensä Peran ja ystävänsä Sami Hurmerinnan kanssa. 1960-luku oli hyvää aikaa kasvaa rockmusiikkiin, sillä monet tuon ajan huippunimet kävivät Suomessa.

– Kulttuuritalo oli aarreaitta. Aina, kun liput tulivat myyntiin, pidin huolen siitä, että olen ensimmäisten joukossa ostamassa, kitaristi muistelee.

Hän näki livenä kadehdittavan joukon legendaarisia rocknimiä. Vakiopaikallaan, eturivin keskellä hän tuijotti muun muassa Led Zeppelinin, Steppenwolfin ja Johnny Winterin esiintymiset. Vain Jimi Hendrix jäi kokematta.

– Kuulin Hendrixiä ensimmäisen kerran kaksi päivää Helsingin-konsertin jälkeen. Olin 11-vuotias.

Aktivoituminen tapahtui kaksi vuotta myöhemmin, ja heti ensimmäinen konsertti mullisti aloittelevan kitaristin elämän. Nähtyään Fleetwood Macin 12 markkaa maksaneilla lipuilla ja päästyään kotiin klo 23, Ile otti vielä kitaran käteensä kolmeksi tunniksi.

– Silloin vakuutuin, että tämä on sitä, mitä tahdon tehdä. Se oli niin kova täräys!

Kitarataiturointia vuonna 1977.

Taidot karttuivat, ja pian Helsingin musiikkipiireissä levisi sana lahjakkaasta nuoresta kitaristista. Remu kutsui 16-vuotiaan Ilen jammailemaan kanssaan. Tätä jammailua voidaan pitää Hurriganesin ensimmäisinä bänditreeneinä, sillä siellä myös suunniteltiin kutsuttavaksi basistiksi toinen tuttu kitaristi, Cisse Häkkinen.

Ile Kallio poseeraa tottuneesti nojaten rautaporttiin kuin kaltereihin Helsingin Kasarmintorilla. Onhan saman tyyppistä asentoa haettu valokuvaan ennenkin – 40 vuotta sitten. Ile Kallion voi tosiaan sanoa olleensa uskollinen nuoruutensa, jopa lapsuutensa ihanteille.

Aurinko paistaa, mutta tuuli puhaltaa kylmästi.

Samalta vaikuttaa kitaristin työtilanne: Black Devils featuring Ile Kallio olisi kovassa keikkakunnossa, mutta yleisötilaisuuksia ei nyt järjestetä. Myös yhteiskeikat puoliso Kaija Kärkisen kanssa saavat odottaa koronaepidemian hellittämistä.

– En usko, että tilanne muuttuu ennen kuin rokote saadaan kehitettyä, Ile Kallio toteaa.

Mutta se päivä koittaa joskus, ja silloin taas tärähtää.

Hot Wheels. Crazy Days.

Ja jengi menee banaaneiksi.