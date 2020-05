Punkrockin superyhtye Green Day on pysynyt huipulla jo yli 25 vuotta – rokkarit paljastavat nyt IS:lle, mikä on saanut jatkamaan vaikeuksista huolimatta

Amerikkalaisyhtye Green Dayn kolmikko on tukevasti keski-iässä, mutta asenne on yhteinen bändiä fanittavan supertähti Billie Eilishin kanssa: tee-se-itse-asenteella vedotaan ulkopuolisuuden tunteessa velloviin nuoriin.

Green Dayn piti esiintyä eilen keskiviikkona Helsingissä Suvilahdessa.

Mutta eipä tietenkään Green Day esiintynyt.

Konsertti: peruttu. Kesän muut keikat ja festarit: peruttu. Koko Green Dayn maailmankiertue: peruttu – tai siis siirretty, kuten niin monet tapahtumat.

Joskus sitten, ehkä kesällä 2021.

Parin edellisen Suomen-konsertin (28 000 kuulijaa Helsingin Kyläsaaressa kesäkuussa 2010 ja Rock The Beach -festivaalin pääesiintyjä Helsingin Hietaniemen uimarannalla 2013) perusteella luvassa olisi ollut iloinen ja energinen alkupotku elävän musiikin kesälle 2020.

Samaa odotti amerikkalaisen punkrockin vuosikertayhtye itsekin vielä syksyllä. Paluuta parrasvaloihin ja muun muassa Suomeen osana pitkää maailmankiertuetta.

Silloin Green Dayn suurin huolenaihe oli pelko väärästä kysymyksestä haastattelussa.

Green Day esiintyi Helsingin Kyläsaaressa kesäkuussa 2010. Se oli bändin toinen esiintyminen Suomessa.

Espanjan Sevillassa paahtoi helle marraskuun alussa, kun Green Day antoi haastatteluja tämän vuoden suunnitelmistaan. Sen ajan murheita olivat levottomuudet muun maussa Barcelonassa. Ne siirsivät haastattelun viime hetkellä Andalusian pääkaupunkiin.

Bändin kotipuolessa Kaliforniassakin oli kuumat paikat, kun maastopalot polttivat laajoja alueita ja levisivät muusikoiden ja muiden viihdejulkkisten suosimille asuinalueille.

– Muutamat ystävät ovat menettäneet talonsa, Tré Cool oikealta nimeltään Frank Wright III, yhtyeen saksalaissyntyinen rumpali kertoi.

Haasteltavaksi asettui koko Green Dayn ydinkolmikko laulaja-kitaristi Billie Joe Armstrong, 48, basisti Mike Dirnt (koko nimi Michael Pritchard), 48, ja Tré Cool, 47.

Armstrong ja Dirnt perustivat bändin 14-vuotiaina. Silloin ei haaveissa siintänyt tulevaisuus miljonäärirokkareina, punkin viejinä hittilistoille muun muassa kappaleilla Basket Case (1994) ja Wake Me Up When September Ends (2004) – eikä keski-ikäisinä, siististi pukeutuvina miehinä, jotka nimeävät 13. albuminsa provosoivasti: Father of All Motherfuckers (2020).

Miehinä, jotka pistävät ystävällisen, mutta yrmeän tiedottajansa sanomaan ennen haastattelua toimittajalle:

– Ethän vain kysy heiltä: ”Onko rock kuollut?”

Billie Joe Armstrong viihdytti suomalaisfaneja kesäkuussa 2010.

Eihän se ole, julistaa Green Day olemassaolollaan. Rockin energiaa löytyy, viestii Green Day levyllään ja olisi viestinyt keikoillaankin – tällä viikolla siis Suomessa, jos koronapandemia ei olisi perunut kaikkea.

Levy on bändin itsensä mielestä nimenomaan kunnianosoitus rockille. Ja se on sitä monimuotoisemmin kuin vain yhtyeen aiemmin harrastaman melodisen punkin keinoin.

– Mukana on kaikkea autotallirockista Smokey Robinsonin kaltaiseen souliin. Kaikkea, mitä rakastamme, basisti Dirnt sanoo.

Juuri rakkauden musiikkiin Tré Cool nimeää kolmikon yhdessä pitäneeksi liimaksi. Vaikka vaikeuksia kolmikon jäsenten elämään on toki mahtunut, bändi on jatkanut yhdessä. Yhtye on kestänyt niin Dirntin avioerot kuin Billie Joe Armstrong päihdeongelman, jonka hoitaminen vuonna 2012 katkaisuhoidossa kesken levyn markkinoinnin sai paljon julkisuutta.

– Musiikki ja hyvä seksi ovat pitäneet meidät yhdessä, Armstrong naurahtaa.

Vaikka yhtyeen jäsenillä on bändin lisäksi muitakin yhteisiä bisneksiä, esimerkiksi oma luomukahvia tuottava yritys Oakland Coffee Works, Armstrong ei pidä kolmikkoa ensisijaisesti yrittäjinä eikä liikemiehinä.

– Emme ajattele suhteemme eri puolia, ystävyyttä tai bisnestä. Tykkäämme hengata yhdessä. Jokainen meistä on luova, ja toteuttaa itseään tässä pienessä perustamassamme Green Day -maailmassa, laulaja sanoo.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt ja Tre Cool vuonna 1995.

On harvinaista, miten Green Day on onnistunut nousemaan monen sukupolven nuorten suosikiksi – ja äänitorveksi. Äskettäin myös tämän hetken suosituimpiin nuoriin artisteihin kuuluva Billie Eilish, 18, nimesi kaimansa Billie Joe Armstrongin ja Green Dayn tärkeäksi vaikuttajakseen.

– Pystymme yhä katsomaan maailmaan teini-ikäisen silmin. Nuorten asenteessa hyvää on se, että heillä ei ole filtteriä paskapuheelle. Pidän siitä nuorissa ehkäpä eniten, Armstrong sanoo.

– Nuoria ei voi huijata, Dirnt sanoo.

– Ehkä minun ei pitäisi sanoa tätä, mutta menköön, kun olemme Espanjassa. Picasso sanoi: ”Minulta vei kauan tulla nuoreksi.” Emme voi haaveillakaan hänen lahjakkuudestaan, mutta hänen rohkeudestaan pyrkiä yksinkertaisuuteen kyllä. Kyse on siitä, että aina ensin tehdään pelkkää sotkua, Armstrong kuvailee.

Suomalaisfani pääsi muiskauttamaan suukon Billie Joe Armstrongille, kun Green Day konsertoi Suomessa kesällä 2010.

Ja nyt hän nostaa itse esiin kysymyksen rockin elämästä ja kuolemasta – nuoren sukupolven tee-se-itse-supertähden kautta.

– Kävin Billie Eilishin keikalla. Se oli osoitus siitä, että rock tosiaan elää! Yleisö lauloi mukana kiihkeästi kuin meidän keikoillamme, hän kuvailee ja jatkaa:

– Billie Eilishin musiikissa ei ehkä ole mukana kitaroita niin paljon kuin rockissa ennen on ollut. Mutta musiikki ilmentää kuulijoiden angstia, rockissa ollaan aina nuorison joutomaalla.

Mitä haluaisitte sanoa 16-vuotiaalle itsellenne?

– Ole hiljaa. Avaa korvasi. Ja pane penis piiloon, Dirnt vastaa – ja muut nauravat, kunnes Armstrong vakavoituu:

– Mitä ikinä sanoisinkin, 16-vuotias Billie ei kuuntelisi. En kadu mitään.

– Minä kyllä kehottaisin 16-vuotiasta itseäni harkitsemaan Googlen osakkeita heti, kun ne tulevat myyntiin, Tré Cool sanoo.

Green Day on palkittu uransa aikana lukuisilla musiikkialan palkinnoilla. Kuvassa bändi vuonna 2009.

American Idiot oli Green Dayn poliittinen turhautunut puheenvuoro, luokkatietoinen kommentti George W. Bushin Yhdysvalloissa keskellä Irakin sotaa 2004. Moni odotti uudesta Green Day -levystä vastaavaa sylkäisyä kohti Trumpin hallintoa.

– Nykyisin kaikki on poliittiista. Noin 15 vuoden aikana sosiaalinen media on muuttanut maailmaa, ja ihmiset päästelevät höyryjään Twitterissä. Koin, ettei tähän tilanteeseen tarvita poliittista kommenttia, Armstrong perustelee.

– Esimerkiksi levyn nimibiisissä on kuitenkin paljon levottomuutta.

Yhteiskunnallinen levy olisi ollut Green Daylta liian ilmeinen ratkaisu.

– Trumpille haluaisimme sanoa vain: ”Suu kiinni”, Dirnt toteaa – ja muut nauravat ja nyökkäävät.

Ehkä siksi on luontevaa kaivautua rockin historiaan – ja nuoruuden ikuiseen ulkopuolisuuden tunteeseen.

Armstrong on Green Dayn ohella levyttänyt muun muassa Norah Jonesin kanssa lainabiisejä duettona (Foverly-lp, 2013). Elämään mahtuu jatkuvan musiikinteon ohella myös muun muassa vuosikerta-auton entisöintiä ja ihan tavallista perhearkea.

– Bill Murray (näyttelijä) täytti juuri hetken mielijohteesta työhakemuskaavakkeen aasialaiseen pikaruokaravintolaan. Haluan olla kuin hän, tehdä monenlaista koko ajan.

Billie Joe Armstrong viime vuonna.

Green Dayn konsertti Helsingin Suvilahdessa on siirretty myöhempään ajankohtaan. Father of All Motherfuckers -albumi on julkaistu äskettäin.