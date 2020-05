Ronnie James Dio ei kelpaa vieläkään Rock & Roll Hall of Fameen – laulajan kanssa pitkään soittanut rumpali tylyttää säätiötä: ”Se on vitsi”

Vinny Appice soitti rumpuja sekä Diossa, että Black Sabbathissa. Hänen, jos kenen luulisi tietävän, kuka kuuluu Hall of Fameen.

Vinny Appice on harmissaan siitä, että Rock & Roll Hall of Fame ei ole vieläkään hyväksynyt Ronnie James Dioa kunniagalleriaansa.

– Se koko homma haisee, hän totesi MisplacedStraws.comin haastattelussa.

– Sen pitäisi olla rock and rollia ja siellä on ihmisiä, jotka eivät ole rokkia nähneetkään. En ymmärrä, kuinka he hoitavat sitä hommaa? Black Sabbathin saaminen sinne kesti todella pitkään. Sabbath sentään aloitti koko hevihomman, rumpali ihmetteli.

Dio Helsingissä 1999.

Black Sabbath kelpasi Hall of Famen jäseneksi vasta vuonna 2006. Silloin Dio ja Appice katsottiin bändin entisiksi jäseniksi, ja heidät jätettiin kunniagallerian ulkopuolelle. Päätös oli rumpalille pettymys, mutta ei yllätys.

– En uskonutkaan heidän kutsuvan Ronnieta ja minua. Heidän olisi pitänyt, mutta ei. He ovat surkeita.

Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan on mahdollista päästä 25 vuotta ensimmäisen levyn julkaisemisen jälkeen ja ehdokkailta odotetaan merkittävää vaikuttamista rockin historiaan.

Uusien jäsenten valintaprosessi on herättänyt keskustelua. Raskaamman rockin edustajat ovat katsoneet joutuneensa tarkoituksella syrjäytetyiksi. Toisten mielestä taas uusia jäseniä otetaan liikaa ja jäsenyyden arvo on kokenut inflaation.

– Kävin siellä kerran. Se on vitsi. Ronnien olisi pitänyt olla siellä. Hän on laulanut kovissa bändeissä ja tehnyt kuuluisia levyjä. En halua, että sinne kutsutaan bändiä nimeltä Dio, vaan nimenomaan Ronnie. Holy Diver -levy on 37 vuotta vanha ja se myy edelleen.

Ronnie James Dion hauta Forest Lawn Memorial Park -hautausmaalla Hollywoodin kukkuloilla Los Angelesissa.

Ronnie James Dio kuoli vuonna 2010 hävittyään taistelun vatsasyöpää vastaan. Viimeisinä vuosinaan hän lauloi Appicen, Geezer Butlerin ja Tony Iommin kanssa Heaven & Hell -yhtyeessä.

Appice puolestaan on soitellut Last in Line -kokoonpanossa, jossa on muitakin entisiä Dion jäseniä, sekä Def Leppardin kitaristi Vivian Campbell.

Tänä vuonna Hall of Fameen lisättiin muun muassa pop-laulaja Whitney Houston, brooklyniläinen räppäri Notorious B.I.G. ja Nine Inch Nails.