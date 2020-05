Club For Fiven Kesän laulut -livekeikalla virittäydytään kesätunnelmaan – suora lähetys ISTV:ssä lauantaina klo 20!

Koronavirus peruutti konsertit ja yleisötapahtumat. Moni artisti esiintyy nyt etäyhteyksien avulla. Club For Fiven keikkaa pystyy seuraamaan ISTV:stä lauantaina.

Kesätunnelmaan virittäydytään lauantaina Club For Five -yhtyeen livellä, joka on nähtävissä ISTV:ssä 30.5. klo 20 alkaen.

Kesän laulut -nimeä kantava livekeikka on nähtävissä kokonaisuudessaan ilmaiseksi ISTV:ssä ja Ruudussa.

Viiden laulajan Maija Sariolan, Susanna Lukkarisen, Jouni Kanniston, Juha Viitalan ja Tuukka Haapaniemen muodostama lauluyhtye perustettiin vuonna 2000. Tänä vuonna yhtye viettää 20-vuotisjuhlavuottaan.

Yhtye on julkaissut lukuisia studioalbumeja ja kokoelmalevyjä. Club For Five julkaisi juuri oman versionsa Suvivirrestä, joka toimii yhtyeen lahjana keväällä koulunsa päättäville oppilaille ja heidän opettajilleen.