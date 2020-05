Costello Hautamäki julkaisee uutta musiikkia – oma poika antoi inspiraation

Costello Hautamäen kitarasta on syntynyt taas uusia biisejä.

Popeda-kitaristi Costello Hautamäen uusi soolobiisi Märkä betoni julkaistaan 29.5. Edellinen sinkkujulkaisu, Pintakiilto-kappale näki päivänvalon vuonna 2013.

Mikä otti näin kauan?

– Taisi Popeda tehdä pari levyä siinä välissä, Costello nauraa.

– Soolohommat on aina sidottu aikaan ja paikkaan. Popeda on prioriteetti ja kaikki ideat ja aika käytettään siihen. Sooloa ei voi tehdä toisella kädellä, mutta aika ja paikka sille pitää löytyä.

Märkä betoni -biisistä julkaistu teaser vihjaa, että tulossa olisi uudenlaista Costelloa.

– Edellinen soolo tehtiin, kun innostuin tekemään biisejä Vexi Salmen kanssa. Olen aina digannut Irwiniä. Siksi siitä tuli iskelmällisempää tai ainakin perinteisempää musaa.

Uusi musiikillinen suunta löytyi yllättävästä paikasta: Citymarketin vihannesosastolta.

– Koko alkusysäyksen antoi oma poitsu (muusikko Jimi Hautamäki). Hän soitti mulle, kun olin Cittarin vihannesosastolla, että hän lähettää sulle biisin. Rupesin kuuntelemaan sitä heti siellä ja sanoin saman tien, että täähän on hyvä ja pitäisi julkaista. On se aika hellyttävää, että poika tekee isälleen biisin.

Costello ei jäänyt kuhnailemaan asian kanssa, vaan otti yhteyttä Universal Musiciin.

– Ajattelin kysyä heiltä ensimmäisenä, kun niillä on tuo Popedakin. Sieltä sanottiin, että tuo nyt useampi biisi. Vein sitten nipun lauluja, jotka laitettiin riviin ja valittiin paras. Pojan biisi jäi tällä kertaa hopealle, mutta se on kova biisi.

Jos teit enemmänkin biisejä, niin voidaanko jo odotella kokonaista sooloalbumia?

– Mulla on sinkkudiili. En ollut sopimusneuvotteluissa mukana, niin en tiedä mitä se tarkoittaa. Paperilla lukee, että julkaistaan vain yksittäisiä biisejä.

Sopimuspapereita selatessaan Costello huomasi muitakin hauskoja yksityiskohtia, joiden alle on tullut vetäistyä oma nimi.

– Siellä on muuten pykälä, että tämä sopimus koskee koko universumia, kitaristi nauraa.

– Löysin asialle jopa selityksen. Kohta koskee satelliitteja, jotka välittävät musiikkia. Joku amerikkalainen asianajaja oli huomannut, että ne satelliitithan ovat avaruudessa ja jakelee musaa ympäri maailman. Siksi Popedankin soppari kattaa koko universumin, Costello hekottelee.

Costello kaipaa livekeikkojen yleisökontaktia.

Uudella biisillä Costello hoitaa kitarat ja laulut, tuottaja Jonas Olsson kompit.

– Mä tein omat osuuteni lomareissulla. Olin Balilla ja mulla oli pieni talo vuokralla. Mukana oli laulumikki ja kitara. Oli vielä hyvää aikaa, kun jäätiin koronan takia jumiin sinne. Tehtiin biisi etänä.

Biisin tekeminen Olssonin kanssa oli erilaista kuin Popedan kanssa.

– Popeda on kuin piparimuotti. Biisit menee lopulta aina samoille uomille. Sanon aina, että kaikki biisit popedoituu meidän käsittelyssä. Se johtuu bändin jäsenten persoonista. Vähän kuin Motörhead tai Rollarit. Ei nekään tyyliään muuta.

Kun on tahkonnut vuosikymmeniä Popedan kanssa ja oman musiikin parissa, niin mistä vielä löytyy inspiraatiota?

– Jokainen uusi kitara sisältää muutaman biisin. Kyllä jo ihan soitin inspiroi.

Costello löytää itsestään edelleen soittamisesta innostuvan pojan. Hän on treenannut viime aikoina Kaapelitehtaalla Mike Monroen ja Sami Yaffan kanssa trion yhteistä stream-keikkaa varten.

– Tuli ihan pikkupoikafiilis, kun seisoin Kaapelin pihalla vahvistin kädessä ja kitara selässä. Siinä mä olin menossa läyhäiselle treenikämpälle, ja se oli paras tunne ikinä, kun tiesin pääseväni soittamaan jätkien kanssa.

Korona laittoi Costellonkin kalenterin uusiksi ja opetti soittamaan tyhjille seinille.

– Se pisti asiat tauolle. Mulla piti olla hieno oma kiertue. 15 konserttitaloa. Yksi saatiin kuitenkin soitettua. Kalajoen Virta-sali. Ne vain totesivat, että tule soittamaan, me laitetaan videokamerat pyörimään. Hienointa oli, että sitä lähetystä katsoi lopulta kuusituhatta ihmistä.

Costello myöntää, että stream-keikkojen soittaminen on outoa.

– Kun se kontakti puuttuu, muusikko huokaa.

– Kalajoella mulle sanottiin, että ota tämä telkkaritapahtumana. Mieti vain, että kyllä siellä on ihmisiä. Väitän silti, että yksikään artisti ei tunne itseään kotosaksi soittaessaan tyhjälle salille. Sehän on kauhein asia keikkamuusikolle, se tyhjä sali. Biisi loppuu ja joka puolella on ihan hiljaista.

Costello on katsellut, kuinka muut muusikot käyttävät nettiä hyväkseen epidemia-aikana.

– Siellä on hienoja juttuja. Joku amerikkalainen iso kantristara istuskelee omassa keittiössään ja soittelee. Se on sitä hienointa antia. Olet millainen stara tahansa, niin se soittamisen kipinä on vaan niin kova, että se puskee sieltä esiin.