Suomalaiset riehaantuivat viisuvoiton uusinnasta – Mr. Lordi häkeltyi, kun puhelimeen alkoi tulvia hehkutusviestejä: näin bändillä menee nyt

Lordin viisuvoiton uusinta sai viikonloppuna suomalaiset television ääreen ja muistelemaan voitonhetkeä somessa. Itse herra Lordi oli bändinsä ympärille syntyneestä kuhinasta autuaan tietämätön.

Tuona toukokuisena iltana vuonna 2006 Suomi repesi ilosta. Lordi oli tehnyt historiaa voittamalla Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan Ateenan euroviisut ylivoimaisesti 292 pisteellä.

Perjantai-iltana korona-Suomi sai kokea pohjattoman viisuhumoksen uudelleen, kun Yle Olohuone esitti uusinnan tästä kaikkien aikojen ikimuistoisimmasta viisufinaalista.

UMK-tuottaja Anssi Autio kertoi IS:lle, että peräti 259 000 suomalaista asettui kotikatsomoihin todistamaan uudelleen Lordin viisuvoittoa.

IS tavoitti itsensä herra Lordin, eli Tomi Putaansuun sunnuntai-iltana.

Sosiaalisessa mediassa oli kova pöhinä koko illan. Ihmiset muistelivat, missä he olivat, kun Lordi voitti. Vähän kuin jääkiekon MM95. Miltä moinen huomio tuntuu?

– Itse en ole ollut somessa sekuntiakaan, eli en ymmärrä siitä pöhinästä mitään, Lordi nauraa.

– En ymmärrä myöskään näitä yhteisiä kansallisia sinivalkoisia hetkiä, kun en esimerkiksi seuraa lätkää. Sitten kun kavereilta alkoi tulla hehkutusviestejä tästä Ylen uusinnasta, olin ihan, että mitä?

Putaansuu kertoo, ettei osaa samaistua yhteisesti koettuun voitonhuumaan.

– Mulla ei ole kilpailuviettiä. En ole koskaan osannut iloita muiden kanssa, että me teimme sen. Kun enhän minä mitään tehnyt. Mulla on semmoinen tehdasasetus päässä. Hauskaa, että oli somepöhinää, mutta minulla ei ole siitä kokemusta.

Putaansuu painottaa, ettei häneltä puutu kansallistunnetta, mutta se löytyy muista asioista kuin viisuvoitoista tai lätkäkullasta.

– Jossain Kissin faniryhmässä (Kiss Army) ja suosikkibändien keikoilla olen varmaan päässyt lähimmäksi näitä tunteita. Tai ainakin mie oletan, että ne ovat samanlaisia tunteita.

Lordin viisuvoitosta on kulunut 14 vuotta.

Onko Ateenan matkasta jäljellä yhtään muistoa, jota et ole kertonut?

– Mie en muista, enkä tiedä, Lordi nauraa hersyvästi.

– Minun muistikaan ei ole ollut ikinä mitenkään paras. Varsinkaan tästä aiheesta.

Vaikka muistot olisivat haalistuneet, viisuvoittoa on silti tullut analysoitua.

– Tämän olen varmaan sanonut, mutta oli selvää, että Suomen karsinnoista oli vaikeampaa päästä läpi kuin voittaa itse viisut. Me pidettiin melko selvänä, että ollaan top kympissä ainakin. Se on vain matemaattinen fakta, että jos bändillä on faneja entuudestaan, se vaikuttaa kilpailun tulokseen.

– Harva maa, Suomi ei koskaan, on lähettänyt sellaisen artistin Euroviisuihin, jolla on iso fanipohja. Olen aina sanonut, että olimme väärä bändi oikeassa paikassa. Yleensä voittaja poikkeaa jotenkin massasta ja me poikettiin kyllä aika paljon muista.

–Harva maa, Suomi ei koskaan, on lähettänyt sellaisen artistin Euroviisuihin, jolla on iso fanipohja. Olen aina sanonut, että olimme väärä bändi oikeassa paikassa. Yleensä voittaja poikkeaa jotenkin massasta ja me poikettiin kyllä aika paljon muista, Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu sanoo.

Lordin jälkeen Suomi lähetti viisuihin raskaamman rokin edustajia. Teräsbetoni edusti vuonna 2008 ja Lordin voiton jälkeisenä vuonna Helsingissä kuultiin Hanna Pakariselta melko raskas esitys. Kaikki tuntuivat uskovan hokemaan ”hevillä ei hävitä”.

– Jos ammattiraadit eivät olisi mokanneet vuonna miekka ja kilpi, niin Nightwish olisi laitettu viisuihin ja se olisi voittanut. Olisi tullut se sama efekti, että rokkikansa lähtee äänestämään. Mutta homman voi tehdä vain kerran. Hevillä ei enää voiteta. Tai jos Saksa lähettäisi viisuihin Rammsteinin, niin sitten voitettaisiin.

Lordin valinta Suomen viisuedustajaksi ei saanut aluksi yleistä hyväksyntää puolelleen. Viisufanit olivat kauhuissaan ja kertoivat häpeävänsä silmät päästään mörköorkesterin takia.

Mielet muuttuivat, kun voitto napsahti.

– Ihmisillä on tapana, että kun he huomaavat olleensa väärässä, he hiljenevät. Suhtautuminen meihin ei yllättänyt. Käänsin voiton jälkeen vielä veistä haavassa jossain pressissä. Naureskelin, että aika moni ilmoitti muuttavansa Ruotsiin, jos Lordi valitaan viisuihin. Sanoin, että me oltaisiin nyt tulossa auttamaan pakkaamisessa. Kukaan ei ilmoittautunut.

Olette tehneet viisuvoiton jälkeen jo seitsemän levyä ja lukuisia kiertueita. Harmittaako viisumenneisyys koskaan?

– Viisut sinänsä ja sinne meneminen olivat sataprosenttisen hyvä asia. Siitä ei ole koskaan ollut kysymys. Mutta kyllä meillä otti muutaman vuoden, että kipuiltiin sen asian kanssa. Että jos meidät arvotetaan vain viisuissa käynnin ja yhden biisin takia. Sen nieleminen oli vähän vaikeaa. Nyt asian on jo hyväksynyt. Tässä maassa tulemme olemaan aina se Euroviisu-Lordi ja se on täysin fine.

– Oli toki hetki, että se tuntui epäreilulta. Piti saada asioihin vähän perspektiiviä. Teemme kuitenkin kahden vuoden välein levyn ja sitten rundin. Koko ajan homma on ollut nousujohteista. On se viisukrapula siis vähän hellittänyt. Suomalaistenkin suhteen alkaa olla positiivinen klangi.

Viisut ovat tuoneet bändin keikoille monenlaisia faneja.

– Se on kyllä erona muihin hevibändeihin, että Euroopan keikoilla näkyy myös viisufaneja. Kyllä heidät sieltä keikoilta huomaa ja se on hauskaa.

IS tavoitti Lordin kesken treenien. Bändillä on edessään iso urakka, sillä ensi perjantaina nähdään hyvin erilainen streamattu keikka.

– Kysyttiin faneilta, että mitä biisejä he haluavat kuulla. Se oli virhe. Keikka tulee kestämään nyt minimissään kolme tuntia ja me soitetaan 23 biisiä. Nyt ollaan treenattu parikymmentä biisiä, joita ei ole koskaan soitettu livenä.

Lordi toi Suomeen historiallisen viisuvoiton vuonna 2006.

Keikan lisäksi Lordi on kuvannut erillisiä inserttejä, joita näytetään biisien välissä.

– Keikalla on oma isäntä ja siellä näytetään tervehdyksiä muusikkokollegoilta. Ainakin on Kissin entisiä jäseniä ja sen sellaista.

Keikan voi katsoa Keikalla.fi-palvelusta. Lähetys alkaa perjantaina kello 22:00.

– Siitä tulee erilainen keikka. Kun kiertueemme keskeytyi, kaikki kamat jäivät Saxonin varastoon Saksaan. Ainoa, mitä saatiin Suomeen oli puvut ja maskit. Nyt tulee show, jossa ei nähdä pyroja eikä siipiä. Istutaan ringissä ja soitetaan. Välillä vastaillaan fanien kysymyksiin. Jos keikka venyy siitä kolmesta tunnista, niin sitten venyy.

Kun korona joskus hellittää, myös Lordi jatkaa keskeytynyttä kiertuettaan.

– Rundi katkesi maaliskuussa ja se jatkuu tismalleen samasta kohtaa ensi helmikuussa. Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin: Englannin legi tuli lisää. Nyt just pitäisi olla Japanissa ja niille keikoille ei olla vielä löydetty korvaavia päiviä.