Tällaista on laulaja Alman elämä Los Angelesin bileissä megatähtien keskellä – ”Ei perus Suomi-juntti pärjää siellä”

Alma on viettänyt viime vuosina suurimman osan ajastaan ulkomailla. Nyt hän on kuitenkin palannut Suomeen koronaviruksen takia.

Kansainväliseksi tähdeksi noussut Alma on viettänyt viime vuosina paljon aikaa ulkomailla. Hän on viihtynyt etenkin Los Angelesissa ja kertoo nyt, millaista elämä Amerikassa on.

Poptähti Alma on elänyt viime vuodet maailmantähtien keskellä tavalla, jota moni suomalainen ei ole päässyt kokemaan. Millaista elämä oikein on Los Angelesissa?

Alman mukaan bileitä on paljon. Niissä hän käy ystäviensä kanssa, joiden lista on varsin nimekäs. Alma kutsuu porukkaa ”Charli-gängiksi” poptähti Charli XCX:n mukaan.

– Losissa mulla on sellainen porukka, jonka kanssa hengaan päivittäin. Yleensä olemme Charlin luona. Hänellä on iso kämppä, jossa kaikki hengaa. Tove Lo, MØ, Dua Lipa, Zara Larsson... Jengiä tulee ja menee, Alma sanoo.

Ystävykset viettävät aikaa levynjulkkareissa ja muissa juhlissa. Niissä on tärkeää small talkata ja luoda kontakteja. Alma kertookin tavanneensa bileissä lähes kaikki ne tähdet, joiden kanssa hän on päätynyt tekemään yhteistyötä.

– Losissa on iso kotibilekulttuuri, mutta juhliminen on siellä tosi erilaista. Suomessa kun mennään bileisiin, vedetään hirveät kännit jo ennen kun mennään edes koko bileisiin. Sekin on kivaa ja tykkään siitäkin, mutta Losissa se ei ikinä toimisi. Jos olet liian kännissä, se on ihan super noloa.

– Mun piti opetella messiin siihen kulttuuriin. Kun olin teininä Losissa, olin tottunut siihen, että rällätään sikana ja tehdään tyhmiä juttuja. Nykyään kun menen Amerikkaan, käyttäydyn automaattisesti hyvin. Ei perus Suomi-juntti pärjää siellä.

Välillä Los Angelesiin matkustaa myös Alman tyttöystävä Natalia, ja kaksossisko Anna. Siskokset ovat kuitenkin alkaneet hiljalleen panostaa enemmän omiin uriinsa, eikä Anna ole ollut mukana maailmalla niin paljon kuin ensimmäisinä vuosina.

– Anna on mun paras frendi ja aina kun se ei ole messissä, on se haikeaa. Nyt kuitenkin alkaa olla teinivuodet takana ja olemme aikuistuneet, ja meille on hyvä olla erossa ja itsenäistyä. Anna on graafinen suunnittelija ja opiskelee, ja mä teen tätä omaa juttuani.

Silloin tällöin Alman ”gängi” tulee myös Suomeen. Suomella on Alman mukaan kansainvälisten tähtien parissa hyvä maine, sillä täällä saa olla rauhassa paparazzeilta ja uteliailta silmäpareilta.

– Mulla on ollut täällä biisileirejä, joihin olen salaa tuonut isoja nimiä Losistakin. Esimerkiksi Charli on ollut täällä, mutta jengi ei ole tiennyt siitä mitään.

– Mä aina puhun Suomesta sellaisena pakopaikkana. Näytän artisteille täällä mestoja, koska heitä kiinnostaa meidän maa tosi paljon. Täähän on tosi hieno paikka, ja sitä mä yritän tuolla maailmalla sanoa.