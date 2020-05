Alman esikoislevyä lykättiin vuosia, sillä tähdellä meni niin lujaa – matka lähiöstä maailmantähdeksi ei ollut helppo: ”Olisi voinut käydä huonosti”

Alma on Suomen tämän hetken menestynein kansainvälinen tähti, joka elää keskellä Los Angelesin musiikkipiirejä. Nyt laulaja kertoo, miksi esikoislevyn tekeminen kesti vuosia.

Vihreät hiukset roikkuvat silmillä ja tribaalitatuoinneilla koristellut kädet räpläävät pöydällä lojuvaa johtoa. 24-vuotias Alma keskittyy, pulppuaa ja kiroilee puhuessaan hänelle tärkeistä asioista. Lauseissa vilisee englanninkielisiä sanoja, sillä yleensä poptähteä ympäröivät ihmiset, jotka hädin tuskin tietävät, mikä Suomi on.

Nyt tilanne on toinen, sillä ensimmäistä kertaa pariin vuoteen Alma on asettunut Suomeen.

– Mulla on Losissa kämppä, missä oleilen, ja joka tuntuu kodilta. Kiertuebussi on toinen kotini, koska olen ollut puolen vuoden aikana kolmella kiertueella. En muista, milloin olisin ollut Suomessa näin kauan, hän sanoo.

Oikeastaan Alman ei pitäisi olla nytkään Suomessa. Hänen oli tarkoitus olla Euroopassa mainostamassa esikoisalbumiaan suurilla radiokanavilla, ja antamassa haastatteluja kansainvälisiin lehtiin. Sen sijaan hän on viettänyt kohta pari kuukautta muuttolaatikoiden täyttämässä kodissaan, josta puuttuu yhä lähes kaikki huonekalut.

Alma osti asunnon Helsingistä – ”Kalasataman suunnalta” – viime vuonna, muttei ole ehtinyt asua siellä vielä lainkaan. Tammikuussa hän kantoi tavaransa sisään, häipyi Amerikkaan ja palasi vasta, kun koronavirus valtasi maailman ja oli pakko.

–Ennen koin isoja paineita siitä, että mun pitää viedä Suomea maailmalle hyvin. Totta kai niitä on edelleen, kun kaikki katseet on mussa, koska ei ole muita artisteja, jotka pärjäisi maailmalla. Toivon, että tulisi herranjumala muitakin suomalaisia, jotka pääsisi tonne tekemään kaikkea, enkä olisi ainoa, Alma sanoo.

Suomessa on Alman mielestä outoa olla. Ei ole bileitä, ympäriltä puuttuvat popmaailman trendikkäimmät nimet eikä oikein mitään voi tehdä.

– Toisaalta ihan super ihanaa olla täällä, kun voi olla perheen kanssa, mutta toisaalta ahdistaa, kun haluaisin, että jotain tapahtuu koko ajan. Ikävöin juhlimista, koska en enää bailaa kiertueilla enkä ole käynyt tänä vuonna kertaakaan baarissa. Tämä ei ole mua ja on ihan perseestä, hän selostaa.

Sen lisäksi, että koronapandemia pakotti Alman Suomeen, peruutti se kesän keikat ja sovitun promokiertueen, ja yhteistyökuviot vaikeutuivat. Yksi asia kuitenkin pysyi: Alma julkaisee ensimmäisen Have U Seen Her? -albuminsa perjantaina. Levyn julkaisua lykättiin niin monesti, ettei laulaja ollut enää valmis perumaan suunnitelmiaan.

– Mun äiti on tosi ylpeä, että levy tulee nyt. Kuunneltiin sitä äitienpäivänä ja se vaan itki. Äiti ei ymmärrä kaikkea, koska se on englanniksi, mutta yritin selittää sille sanoituksia. Hän kehui sitä tosi paljon, Alma kertoo onnellisena.

Katso alta Alman Have You Seen Her? -kappaleen musiikkivideo!

Alman esikoisalbumia on odotettu jo vuosia, oikeastaan melkein siitä asti, kun hän osallistui Idols-laulukisaan vuonna 2013. Tuolloin 17-vuotias Alma ei voittanut kilpailua, mutta päätyi mukaan tuomaristossa istuneen Sini Sabotagen keikkakokoonpanoon.

Vuonna 2016 Alma julkaisi esikoissinglensä Karman, josta tuli hitti. Myös seuraavat kappaleet menestyivät ja Chasing Highs -biisi nosti hänet kansainväliseksi tähdeksi.

Esikoisalbumia ei kuitenkaan kuulunut, vaikka vuodet vierivät, ja pian alkoi spekulaatio siitä, tulisiko sitä koskaan. Olisiko Suomen pitkästä aikaa maailmankartalle nostanut artistilupaus sittenkin floppi? Mitä Alma oikein teki maailmalla?

Laulaja itse yritti sulkea korvansa kyselyiltä ja keskittyi siihen, mitä oli kaikessa hiljaisuudessa meneillään: hän teki musiikkia muun muassa megatähti Miley Cyrusille ja Charlien enkelit -elokuvaan ja pääsi mukaan Christina Aguileran kiertueelle.

Alman mukaan levyn julkaisu venyikin lopulta kahdesta syystä: hän päätyi keikkailemaan ja tekemään yhteistyötä maailmantähtien kanssa, ja hän päätti aloittaa albumin teon alusta pari vuotta sitten.

– Siinä kävi niin, että tuli sikana keikkapyyntöjä, halusin lähteä kiertämään ja tein musaa puoliteholla. Ei vaan ollut aikaa tehdä albumia, kun meni niin vitun lujaa. Sain myös tilaisuuksia, joille ei vaan voinut sanoa ei.

– Kun sitten oli lopulta kerätty albumillinen musaa yhteen, tuli fiilis, että ei tämä ole yhtään mua, en ole ylpeä tästä eikä tämä ole kaikkea, mitä pystyn antaman. Tein päätöksen, että aloitan kaiken alusta.

Nyt, kun albumi viimein julkaistaan, on Alma onnellinen, mutta myös lähes hermoraunio.

– Tää on ihan kamalaa, mutta myös vitun siistiä. Kaikki mun frendit valmistuu nyt koulusta, ja mulla on fiilis, että mäkin valmistun. Näen itseni heidän joukossaan, että musta tulee nyt ammattimuusikko.

Albumin takana on joukko musiikkimaailman kärkinimiä, muun muassa Britney Spearsille ja Justin Bieberille musiikkia tehnyt Justin Tranter sekä Lady Gagan kanssa Oscar-palkinnon Shallow-kappaleellaan voittanut Andrew Wyatt.

Suomalaislaulaja on siis todellakin päässyt sisään Los Angelesin musiikkipiireihin. Matka sinne on ollut nopea, mutta samalla myös pitkä.

Almalle on tärkeää olla avoin ja kertoa myös elämän ikävämmistä puolista.

Alma Miettinen ja hänen kaksossiskonsa Anna kasvoivat Vuosaaren lähiössä Itä-Helsingissä. Heidän äidillään on reuma ja isällään MS-tauti, ja vanhemmat olivat sairaseläkkeellä jo kaksosten lapsuudessa. Alma jätti koulut kesken yläasteen jälkeen, ja välillä isä epäili, että tyttö pääsisi töihin korkeintaan marketin kassalle.

– Musta tuntuu, että mun vanhemmat on helpottuneita, että meistä tuli jotain. He olivat tosi peloissaan, kun koulut jäi kesken, ja ihan aiheesta. Mulle olisi voinut käydä tosi huonosti, Alma sanoo.

Kun Alma lähti Los Angelesiin musiikkiuran perässä, oli hän kuin kuka tahansa juuri täysi-ikäistynyt lähiönuori.

– Enhän mä tiennyt, kuka olen. Olin vaan teini, joka oli saanut ihan yhtäkkiä himmeen mahiksen ja elämässä melkein kaiken, mitä oli halunnut.

– Mun elämä muuttui tosi nopeasti vitun radikaalisti. Kaikki meni uusiksi: raha, ympäristö, ihmiset ja kaikki, mihin olin tottunut. Kyllä vieläkin välillä miettii, että mitä vittua oikein tapahtui.

Alman mukaan nyt ilmestyvä levy on hänelle hyvin henkilökohtainen, sillä se kertoo juuri niistä kasvukivuista, mitä hän kävi läpi matkalla tähdeksi: juhlimisesta, mielenterveysongelmista, rakkauselämästä ja pintaan nousseista lapsuuden ja nuoruuden traumoista.

– Ei ole helppoa yhtäkkiä hypätä Vuosaaresta Losiin, eikä se ole aina vaan siistiä. Mulle muodostui ongelmaksi esimerkiksi se, että yhtäkkiä tuli rahaa ihmiselle, jolla ei ollut koskaan ollut sitä yhtään. Se oli ihmeellistä, siitä tuli valtavasti vastuuta ja niillä rahoilla olisi pitänyt tehdä jotain järkevääkin. Tuntui, että vihaan rahaa ja mua ahdisti se.

– Olen halunnut olla kaikessa rehellinen. Olen mokannut elämässäni monta kertaa, ja haluan myös näyttää sen. Ihmiset kelaa, että oon vaan tuolla isojen artistien kanssa pitämässä hauskaa ja mulla on siisti elämä. Joo, se on totta, mutta kyllä mullakin on paljon juttuja, missä olen ollut idiootti.

Nyt Alma toivoo, että hän pääsisi syksyllä taas sinne ”maailmalle”. Hän haaveilee, että voisi lähteä Euroopan-kiertueelle esittelemään uutta albumiaan, ja että myös Amerikan rajat aukeaisivat. Toistaiseksi on kuitenkin totuttava olemaan Suomessa ja elettävä koronan ehdoilla.

– Perjantaina mä kyllä bailaan. Rajoitusten mukaan ja turvallisesti, mutta vittu pakkohan tätä levyä on juhlia, hän nauraa.

Alman Have You Seen Her? -esikoisalbumi julkaistaan perjantaina 15.5.