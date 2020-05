Entinen Oasis-muusikko Noel Gallagher avoimena raskaasta 90-luvusta: kärsi paniikkikohtauksista ja käytti kokaiinia joka päivä kolmen vuoden ajan

Callagher yritti sairaalahoitoon kokaiiniaddiktionsa aiheuttaman paniikkihäiriön takia.

Noel Gallagher muistetaan erityisesti urastaan Oasiksen kitaristina ja lauluntekijänä. Vuonna 2009 hän jätti bändi ja on toiminut sen jälkeen sooloartistina Noel Gallagher’s High Flying Birds -kokoonpanon kanssa.

Nyt muusikko kertoo, millaista elämää hän vietti 1990-luvulla – samalla kun hänen kynästään irtosi legendaarisia biisejä, kuten Live Forever, Wonderwall ja Don’t Look Back in Anger.

Callagherilla oli vaikeuksia varsinkin kokaiinin kanssa, The Daily Mail raportoi.

Muusikon nenänalus pysyi valkoisena kolmen vuoden ajan jokaisena päivänä. Lopulta hän alkoi kärsiä paniikkikohtauksista ja yritti päästä sairaalahoitoon Yhdysvalloissa.

– Minun oli pakko mennä sairaalaan. Mieti, millaista on olla psykoosissa ja mennä sairaalaan? Callagher kertoi Matt Morganin Funny How -podcastissa.

– He eivät ymmärtäneet sanaakaan aksenttini takia. Itse muistan ajatelleeni, että ok, osaan kyllä itsekin ulos.

– Minulla oli muutama todella brutaali paniikkikohtaus. Siksi lopetin kokaiinin.

Callagher on kertonut aiemmin The Independentille, että hän menetti kontrollinsa viimeistään vuonna 1997.

Lopulta hän huomasi huumeidenkäyttönsä riistäytyneen hallinnasta katsoessaan jalkapallon MM-kisoja ystäviensä kanssa. Muusikon ympärillä kaikki polttivat marijuanaa ja ryystivät kokaiinia nenäänsä. Callagher päätti toisin. Hän meni keittiöön ja teki annoksen nuudeleita.

Selvänä olo jatkui. Callagher myi asuntonsa ja muutti kuukaudeksi Thaimaahan silloisen vaimonsa kanssa.

Palattuaan Englantiin pariskunta muutti maalle ja he laittoivat puhelimet kiinni, etteivät muusikon bilekaverit soittelisi.

Nyt Callagher toteaa, että huumeita käyttävät ihmiset ovat itse asiassa tylsiä.

– Sen vain huomaa, koska jengi alkaa vetää kokaiinia. Kaikki muuttuu paskaksi saman tien. Ensin on hauskaa, mutta sitten joku ottaa huumeet esiin. No, silloin minun on aika lähteä, koska homma muuttuu erittäin tylsäksi.