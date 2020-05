15-vuotias Aaron Salovaara päätti seurata kuuluisan isänsä jalanjälkiä – tähtituottaja JS16 antoi pojalleen simppelin neuvon

Suomen menestyneimpien tuottajiin lukeutuvan Jaakko Salovaaran poika seuraa isänsä jalanjälkiä. Vasta 15-vuotias Aaron Salovaara julkaisee tänään ensimmäisen kappaleensa.

Puhelinlinjan toisesta päästä kuuluu varovainen moikkaus.

Ääni on Aaron Salovaaran, 15 vuotta. Hän julkaisee tänään ensimmäisen kappaleensa, jonka myötä täytyy antaa myös ensimmäinen haastattelu.

– Onhan se jännittävää, mutta silleen... Hyvällä tavalla, hän puntaroi.

Pianoa ja rumpuja pienestä asti soittanut Aaron on aina ollut musikaalinen. Siltä on vaikeaa välttyä, kun isä on Suomen menestyneimpiä tuottajia. Jaakko ”JS16” Salovaara, 45, on mies Suomen maailmalla tunnetuimpien hittien, kuten Daruden Sandstormin ja Bomfunk MC’sin Freestylerin takana.

Isä ja poika oppivat studiossa toisiltaan jatkuvasti uutta.

Aaron on hänen kolmesta pojastaan vanhin. Noin vuosi sitten Aaron kiinnostui musiikin tekemisestä itse, ja instrumentit vaihtuivat studiosessioihin isän kanssa. Ne veivät nopeasti mennessään.

– Sen jälkeen niitä on tullut tehtyä iskän kanssa aika paljon, Aaron sanoo ja naurahtaa perään.

Ajatus Top it Off -nimeä kantavasta esikoisjulkaisusta syntyi kuitenkin vasta, kun Aaron uskalsi muutama kuukausi sitten esitellä ideansa rap-artisti Brandon Bauerille.

– Brandon oli meillä tekemässä iskän kanssa jotain töitä. Soitin hänelle biitin, ja hän piti siitä, Aaron muistelee.

– Hän sanoi, että voi tehdä siihen sanat. Pian hän olikin jo meillä äänittämässä niitä.

Aaron Salovaara kiinnostui musiikin tekemisestä vuosi sitten. Nyt hän julkaisee ensimmäisen sinkkunsa.

Yhdysvaltojen Floridasta lapsena Suomeen muuttaneella Brandonilla oli Aaronin mukaan biittiin täydellisesti sopiva amerikkalainen soundi.

– Äänitysten jälkeen tosin hioin kappaletta vielä hieman, jotta se kuulostaisi vähän nykypäiväisemmältä, hän analysoi.

Voit kuunnella kappaleen alla olevasta soittimesta!

Suomen nuorimpiin tuottajiin lukeutuva Aaron on toistaiseksi pitänyt urastaan varsin matalaa profiilia jopa ystävilleen. Muutamat hänen ystävistään tekevät musiikkia, mutta harrastuksiin kuuluvat myös skeittaus ja jalkapallo.

– En ole kauheasti puhunut tästä, mutta se on heidän mielestään tosi siistiä. Ja tietty munkin mielestä.

Vaikka isä on konemusiikin pioneeri, Aaron tekee hiphopia. Kaveriporukassa Aaron on kokeillut räppäämistä myös itse. Lisäksi hän on ehtinyt toimia isänsä kanssa tuottajana myös Seksikkään-Suklaan ja Dosdelan yhteissinkussa Mitä sä flexaat.

– Mulle on ollut selvää, että haluan tehdä räppiä. En mä kauheasti muuta kuuntele, hän naurahtaa.

Suosikkiartisteihin lukeutuukin nykyhiphopin kuumimpia nimiä, kuten Tyler, the Creator, Playboy Carti ja Suomessakin viime vuonna keikkaillut ASAP Rocky.

Aaron Salovaara haluaisi tulevaisuudessa räpätä kappaleillaan myös itse. Toistaiseksi hän on esiintynyt vain ystävilleen.

Ura musiikin parissa ei kuulosta yhtään hullummalta, mutta toistaiseksi Aaron keskittyy ensisijaisesti opintoihinsa. Syksyllä hän aloittaa peruskoulun yhdeksännen luokan, minkä jälkeen nuorimies aikoo hakea lukioon. Suosikkiaineisiin lukeutuvat muun muassa matematiikka ja englanti.

– Haluan saada noi kouluhommat hyvin tehtyä, että on mahdollisimman paljon vaihtoehtoja sitten isona, hän sanoo jämptisti.

Musiikin tuottaminen amerikkalaisille supertähdille olisi silti Aaronin suurin unelma. Mutta asia kerrallaan.

– Iskä sanoo aina, että kun vain tekee paljon, niin kyllä joku onnistuu, hän sanoo varmasti.

Äänikin on jo paljon rennompi.

– Seuraavaksi haluaisin tehdä 5–7 biisin EP:n. Se olisi siistiä, hän jatkaa.

Moni teini-ikäinen saattaisi halkoa hiuksiaan vanhempiensa kanssa työskentelystä, mutta Aaronin ja Jaakko Salovaaran yhteistyö sujuu kuin rasvattu.

– Meillä on aina tosi kivaa. Tai no, kaikki musiikin tekeminen on aika kivaa, mutta iskän kanssa se vain sujuu. Kun tekee kahdestaan, niin tulee koko ajan uusia ideoita, Aaron iloitsee.

Jaakko Salovaara on antanut poikansa tehdä haastattelua rauhassa.

Huipputuottaja oli itsekin nuori aloittaessaan uransa musiikin parissa. Hänen ensimmäinen julkaisunsa Hypnosynthesis näki päivänvalon vuonna 1991.

– Olin silloin 16-vuotias. Aaron on vuotta aikaisemmin liikkeellä, hän heittää.

Jaakko Salovaara vuonna 1998.

Salovaara oli luonnollisesti innoissaan, kun Aaron osoitti kiinnostustaan musiikin tekemiseen. Tiiviistä yhteistyöstä huolimatta isä on pyrkinyt olemaan liikaa neuvomasta poikaansa.

– Olen sanonut, että ei kannata sanoa tai tehdä mitään hölmöä, niin pääsee jo pitkälle. Mutta Aaron on fiksu poika, joten en ole yhtään huolissani, hän tuumaa.

– Tekemisen kauttahan kaikki lähtee. Kun muistaa harjoitella ja tehdä sellaisia juttuja, mistä tykkää, niin kehittyy.

Jaakko Salovaara (oik) on keikkaillut viime aikoina muun muassa paluun tehneen Bomfunk MC’sin kanssa.

Tekeminen itsessään on tosin hypännyt valovuosien päähän Salovaaran uran alkuajoilta. 1990-luvulla pelkästään tarvittavan kaluston hankkiminen oli työn takana. Laitteet olivat myös kalliita.

– Lähtökohdat olivat todella erilaiset. Kaikkien ei ollut mahdollista edes kokeilla musahommia, sillä ensin piti hankkia laitteet jostain. Nykyään riittää, että on läppäri tai puhelin, niin pääsee jo pitkälle, Jaakko Salovaara pohtii.

– Kynnys aloittaa on paljon matalampi, ja se on tosi hienoa.

Salovaara teki vuosituhannen vaihteessa elektronisesta musiikista trendikästä maassa, jossa radioihin kelpasi lähinnä suomirock ja iskelmä. Nykyään hän pysyy kartalla nuorison suosikeista Aaronin avulla.

– Meillä kuunnellaan joka päivä kuumimmat räppibiitit. Siinä oppii samalla itsekin uutta.