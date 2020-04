Samu Haber avautuu YleX:llä huumekohustaan – ei pidä satunnaista lipeämistään ihmeellisenä asiana: ”Otetaan sakko ja tehdään taas lauluja”

Samu Haber antoi pitkän haastattelun YleX-kanavalle.

Sunrise Avenuen solisti Samu Haber oli alkuvuonna otsikoissa jäätyään kiinni huumeiden käytöstä.

Haber on myöntänyt käyttäneensä 0,2 grammaa kokaiinia heinäkuisena viikonloppuna Turussa viime vuonna, jolloin kaupungissa järjestettiin Ruisrock-festivaali.

Muusikko uskoo, ettei enää käy niin.

– Olen ollut viihdealalla 20 vuotta. En ole koskaan sanonut, että tuo olisi ollut ainutkertaista, mutta viime kesän jälkeen mitään tuollaista ei ole tapahtunut. Minulla ei ole ongelmaa päihteiden kanssa, Haber vakuutti IS:lle helmikuussa.

YleX:n pitkässä haastattelussa Haber toteaa, että hänet on liitetty julkisuudessa isompaan ryhmään. Hän pitää sitä epäreiluna ja ihmisten reaktioita syytteisiin tekopyhinä.

– Sanotaan, että myrskyssä erottuu peruskivi ja roskat. Täytyy toivoa, että ihmisillä on aivot ja ne tajuaa, että tuskin se Haaberi nyt mitään kokkelitynnyriä on Suomeen tuonut. Kaikki on hirveän hienosti. Otetaan se sakko ja sit tehdään taas lauluja, Haber kommentoi.

– Onko sulle yllätys, että joku tämän alan ihminen on joskus satunnaisesti saattanut livetä näin? Ja voiko olla, että olisin ainoa, joka on siellä Ruississa livennyt, Haber kysyy Ylellä.

– Yllätti, kuinka musta puhuttiin narkkarina, joka pilaa Suomen lapset. Se tuntui silloin tosi pahalta.

Haberin asiaa niin sanotussa Katiska-oikeudenkäynnissä käsiteltiin tammikuussa. Muusikko ei omien sanojensa mukaan mieti enää asiaa.

Hän tunnustaa tehneensä virheen ja kantavansa vastuun tekemisistään.

Haber ei ole väistellyt mediaa sen jälkeen, kun tiedot hänen huumesyytteistään tulivat julkisuuteen.

– En koe medialta saamaani kohtelua epäreiluksi. Olen saanut medialta ihan helvetisti kaikkea siistiä elämässäni. Saanut olla mukana kivoissa tv-ohjelmissa ja myydä stadikoita. Olisin aika urpo, jos nyt nillittäisin medialle, Samu Haber perusteli IS:lle Maailma on tehty meitä varten -musikaalin ensi-illassa helmikuussa.