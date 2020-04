Kumpi on parempi, Rolling Stones vai Beatles? Nyt ikuiseen kiistaan ottavat kantaa jopa Mick Jagger ja Paul McCartney

Tästä asiasta on taitettu peistä pitkään ja hartaasti: Rollarit vai Beatles?

Vanha sanonta kuuluu, että makuasioista ei voi kiistellä. Höpöjuttu. Makuasioista nimenomaan voi ja pitää kiistellä – toisin kuin faktoista.

Yksi makuasia, josta on kiistelty jo 1960-luvulta lähtien liittyy Rolling Stonesiin ja Beatlesiin. Kumpi bändeistä on, jos ei nyt parempi, niin ainakin mieluisampi?

Beatlesin basisti ja lauluntekijä Paul McCartney otti kantaa ikuisuusaiheiseen reilu viikko sitten Howard Sternin radio-ohjelmassa.

Kun juontaja totesi, että Beatles oli aivan lyömätön ja varsinkin suhteessa Roling Stonesiin, McCarney ilmoitti olevansa samaa mieltä.

McCartney totesi, että Beatlesin etumatka syntyi monipuolisemmasta soundista.

– Stonesin perusta on bluesissa. Kun he kirjoittavat biisejä, kyse on aina bluesista. Meillä oli paljon enemmän vaikutteita, McCartney selitti eroja.

– Rakastan Stonesia, mutta olen kanssasi samaa mieltä. Beatles oli parempi, McCartney vastasi Sternille.

Eipä aikaakaan, kun Mick Jagger joutui vastailemaan samaan kysymykseen ja ottaman kantaa McCartneyn sanomisiin.

– Onpa hauskaa. Hän on niin herttainen. Ei meillä ole mitään kilpailua keskenämme, Jagger totesi Apple Musicin Zane Lowelle, kun häneltä pyydettiin kommenttia kollegan puheisiin.

– Suurin ero meidän ja Beatlesin välillä on se, että Rolling Stones on keikkaillut eri vuosikymmenillä ja todella isoilla areenoilla. Beatles ei koskaan tehnyt kunnollista areenakiertuetta kunnollisella äänentoistolla. He hajosivat ennen kuin sellainen bisnes edes alkoi, Jagger historioi.

– Kiertuebisnes alkoi oikeastaan vuonna 1969 ja Beatles ei koskaan päässyt kokemaan sitä. He vetivät aikoinaan upean keikan Shea-stadionilla ja minäkin olin siellä. He tekivät yhden stadionkeikan. Mutta Rolling Stones jatkoi siitä, mihin he jäivät. Aloimme esiintyä stadioneilla 70-luvulla ja esiinnymme edelleen. Siinä on suurin ero näiden kahden bändin välillä. Toinen bändi on onnellisessa asemassa päästessään keikoille. Toista ei ole enää edes olemassa, Jagger päätti oman näkemyksensä.

Kumpi sinulle putoaa paremmin? Stones vai Beatles? Keskustelu jatkuu kommenttiosioissa.