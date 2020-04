Paleface julkaisi videon Burundin köyhimpien hyväksi – ”Haastavan koronatilanteen keskelläkin olemme etuoikeutetussa asemassa”

Fidan kampanja haastaa kääntämään katseen korona-arjesta välillä niihin, joille meidän poikkeusolommekin olisivat luksusta.

Koronapandemia siirsi kehitysyhteistyöjärjestö Fidan suurimman vuosittaisen varainkeruukampanjan, Eväät elämään -kampanjan, lipaskeräysviikot ja muut keräystapahtumat syksyyn.

Niiden sijaan syntyi tekstikampanja, jossa tunnetut tekstintuottajat julkaisevat Facebookissa kampanjan hyväksi kirjoittamiaan tekstejä, lyriikoita ja rap-videoita.

Yritys-sponsorit lahjoittavat kampanjalle rahaa julkaisujen Facebook-jakojen mukaan. Kampanjan suojelijana toimii ministeri Elisabeth Rehn.

Mukana kampanjassa ovat rap-artistit Paleface, Mikaveli ja PALMI, Sekunnit ja tunnit -bloggaaja Hanna Kivisalo, kirjailija ja laulurunoilija Anna-Mari Kaskinen sekä Kesken-runoilija Elina Salminen.

– Halusin osallistua kampanjaan, koska itselleni on tärkeää ajaa niiden ihmisten asiaa, jotka taistelevat olemassaolostaan. Oma rap-videoni syntyi siitä ajatuksesta, että haastavan koronatilanteen keskelläkin olemme etuoikeutetussa asemassa. Meillä on täällä kuitenkin kaikki mitä voi toivoa verrattuna ihmisiin, joille nälkä on suurempi uhka kuin korona, Paleface toteaa.

Burundissa moni batwa-perhe tietää, miltä tuntuu odottaa seuraavaa ateriaa jopa kolme päivää. Niinpä yritys-sponsorit lahjoittavat kampanjalle kolme senttiä jokaista tekstintuottajien kampanjajulkaisujen Facebook-jakoa kohden huhtikuun lopun ja toukokuun ajalta yhteenlaskettuna.

– Useissa maissa vähemmistöryhmät taistelevat olemassaolostaan niin fyysisesti kuin muillakin tavoin. On äärimmäisen tärkeää tukea työtä, joka antaa äänen näiden vähemmistöjen oikeuksille, Elisabeth Rehn muistuttaa.

Kampanjan varoilla tehdään työtä batwojen ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Heitä autetaan saamaan ruoan tuottamiseen tarvittavia välineitä ja osaamista sekä pääsemään terveydenhuollon piiriin. Batwa-lapsia autetaan pääsemään koulutielle.