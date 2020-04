Muistatko Voice of Finlandissa nähdyn Anna Ingimaan? Hävisi Saara Aallolle, ja lähti kulkemaan omaa tietään

Samaan aikaan, kun Anna Inginmaan pitkään valmisteltu levy julkaistiin, maailma sulkeutui koronaviruksen takia. Jazzlaulaja ei surkuttele, koska saman ongelman edessä ovat muutkin.

– Kaikki Suomen artistit ovat samassa tilanteessa. Keikat peruttiin. Ei ole väliä oletko Paula Koivuniemi vai Anna Inginmaa.

Näin sanoo jazz-laulaja Anna Inginmaa, 33, jonka soololevy julkaistiin muutamia viikkoja sitten. Harva sitä levyä tuoreeltaan kuuli, aistit täytti pauke Suomen ja maailman ovien sulkeutumisesta koronaviruksen takia.

– En voi kieltää: ensin iski epätoivo. Oli kevät, jota olin odottanut ja jonka eteen olin tehnyt paljon töitä. Sitten alkoivat peruutukset.

Häneltä peruttiin 12 julkista esiintymistä.

– Nyt ihmettelen kuitenkin itsekin, miten olen onnistunut kääntämään tämän positiiviseksi. Hyvä, että levy ehdittiin julkaista, vaikka vielä muutama viikko sitten yritin estää julkaisemisen tämän kaiken keskelle. Mutta nyt se on ilmestynyt – eikä tulevaisuudesta osaa yhtään sanoa, milloin se voitaisiinkaan julkaista.

Vaikka Anna Inginmaata ei tunneta yhtä hyvin kuin Paula Koivuniemeä, on Annakin jo ehtinyt luoda pitkän uran laulajana.

Esikoislevynsä hän teki parikymppisenä omakustanteena, ja suurelle yleisölle hän on saattanut tulla tutuksi tv:n kautta: 2011 hän osallistui Uuden musiikin kilpailuun ja seuraavana vuonna Voice of Finlandiin.

Siellä valmentaja Michael Monroe mietti pitkään kaksintaisteluvaiheessa, valitseeko suojatikseen jatkoon Ingimaan – vai Saara Aallon.

– Olin mukana Voice of Finlandissa, kun pyydettiin. En itse ilmoittautunut sinne. Olemme Saara Aallon kanssa hyvin erilaisia laulajia, joten tappio hänelle ei harmittanut, Inginmaa muistelee.

Aalto on jatkanut kykykilpailuihin ulkomaille ja euroviisuihin. Inginmaa on valinnut ihan toisen tien: hän on toteuttanut nuoruutensa unelmaa ja luonut uran jazz-laulajana.

Julkisuuden määrässä Aalto on kilpasiskoaan edellä, mutta neuvokkuus ja monipuolisuus ovat työllistäneet Inginmaata jazzin parissa hyvin.

Hän on muun muassa vetänyt jazz-klubeja Helsingissä ja Vantaalla, esiintynyt Marilyn Monroen roolissa jazz-ravintola Storyvillessä – ja levyttänyt viileän tyylikkään Huominen on uni -albumin (2016) Kauko Röyhkän ja Hypnomen -yhtyeen kanssa.

Jazz ja soul iskivät nuoruudessa, vaikka Inginmaa sanoo kuunnelleensa ”kaikkia samoja spicegirlsejä” kuin muutkin ikäpolvensa teinit. Mutta kaveripiirissä kuunneltiin myös 2000-luvulla suosittua neo-soulia, jonka tähdistä erityisesti Erykah Badu vaikutti nuoreen Annaan.

Ensimmäinen lauluopettaja johdatti myös syvemmälle mustan musiikin juurille:

– Hän soitti peräkkäin Aretha Franklinia ja Celine Dionia ja sanoi: ”Kuuntele ensimmäistä. Toinen on pelkkä kopio!”

Jazz tuntui kuitenkin pitkään saavuttamattomalta, liian hienolta ja vaikealta otettavaksi haltuun omana laulutyylinä. Iän myötä rohkeus kasvoi ja linja löytyi.

Inginmaan uuden levyn on julkaissut Stupido Records, jonka tunnetuimmat kiinnitykset ovat viime vuosina olleet suomipunkkia ja -rokkia, esimerkiksi Pää kii -yhtye ja legendaarinen Pelle Miljoona Oy.

– Minulle tämä on ihan luonteva valinta ja levy-yhtiöllekin: lauluissani on kuitenkin selkeät melodiat ja tarinat. Eivät ne ole mitään vaikeinta jazzia.

Jatkossa yhä useammat törmäävät varmasti Anna Inginmaan musiikkiin, ja hän tulee tutuksi monille. Mutta vaikka hänestä tulisi millainen julkisuuden henkilö tahansa, yksi asia näyttää epätodennäköiseltä: Inginmaa tuskin pääsee osallistumaan Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelmaan.

– Olen käsittänyt, että mukaan valittavat eivät saisi tietää kilpatanssista mitään. Tanssin kilpaa 18-vuotiaaksi asti ennen kuin musiikki alkoi kiinnostaa enemmän.

Kilpatanssijana Inginmaa eteni maajoukkuetasolle saakka.

– Paljon treenaamista vaativan lajin harjoittaminen on auttanut eteenpäin musiikkiuralla. Ja se auttaa varmasti tämän koronatilanteen läpi: en lamaannu, vaan teen töitä koko ajan. Tanssiessa on tottunut jo lapsena jännittämään ja kohtamaan epämiellyttäviä tunteita. Ja selviämään niistä.

Anna Inginmaan albumi Anna Inginmaa on julkaistu hiljattain.