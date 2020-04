Karanteenikaraoken finaali käydään IS:n verkossa – lukijat saavat päättää toisen voittajista

Etälauluna toteutetun Karanteenikaraoke-laulukilpailun finaalikin järjestetään poikkeuksellisella tavalla: finaali pyörii Ilta-Sanomien verkkosivulla maanantaista 27.4. alkaen.

ViihdeSallapin järjestämässä Karanteenikaraokessa kaikki laulamisesta kiinnostuneet saivat lähettää kotona laulamansa vedon videona. Nyt kisa on edennyt siihen vaiheeseen, että kilpailun 30 finalistia on valittu.

Suorituksen on saanut tehdä kotikonstein videoksi miten kukin on parhaaksi nähnyt: kotikaraokelaitteita apuna käyttäen, säestyksellä tai ilman. Kilpailussa kaikki ovat samassa sarjassa, mutta ikärajana on 18 vuotta, koska kisan pääpalkintona on suora finaalipaikka ensi lokakuussa Himoksella järjestettävään Kultakurkku-karaokeen. ISTV näyttää tuonkin kilpailun finaalipäivät suorina lähetyksinä.

Karanteenikaraoken voittajat pääsevät lokakuussa isolle lavalle Kultakurkku-kisan finaalissa.

Karanteenikaraoken finalistien esitykset tulevat ISTV:n videolle nähtäville maanantaina 27.4.2020. Siitä kaikki lukijat voivat katsoa esitykset ja sen jälkeen äänestää suosikkiaan yleisöäänestyksen voittajaksi. Äänestysaikaa on 3.5.2020 asti.

Karanteenikaraokessa valitaan kaksi voittajaa. Toisen valitsee ViihdeSallap ja toisen IS:n lukijat finaaliartikkelissa olevalla äänestyspainikkeella.

Molemmat voittajat pääsevät Kultakurkku-finaalipaikan lisäksi levyttämään kappaleen Helle Recordsin studiolle Espooseen. Levytettävä kappale sovitaan yhdessä levytysstudion kanssa. Lisäksi voittajakaksikko pääsee levyttämään duona Posse-ohjelmassakin nähdyn Jouni Hynysen säveltämän ja sanoittaman Korona-kappaleen. Molemmat kappaleet julkaistaan myös suoratoistopalvelu Spotifyssä!

Eli pidä silmällä IS:n verkkosivuja maanantaina iltapäivästä, jolloin Karanteenikaraoken finaalikattaus julkaistaan. Sen jälkeen paina suosikkisi kuvaa äänestyspalikassa, joka näyttää teknisesti samanlaiselta kuin alla oleva esimerkki.