Aleksi Keränen reissaa ympäri maailmaa suomalaisbändien kanssa – nyt hän paljastaa, mitä kulisseissa tapahtuu ennen keikkaa

Aleksi Keränen on kiertänyt vuosia ympäri maailmaa eri suomalaisbändien kitarateknikkona.

Kazakstanissa esiintymislava oli laitettu kasaan läpinäkyvällä paketointiteipillä. Boliviassa samaisella teipillä oli ripustettu valot kattoon. Saksassa bändi oli jäädä jumiin autobahnille rankkasateen muutettua tien joeksi.

– Kyllä niistä silti keikka tuli, Aleksi Keränen nauraa.

Keränen on kitarateknikko, joka on tehnyt myös tuotanto- ja kiertuemanagerin töitä. Viime vuodet mies on resunnut ympäri maapalloa The Rasmuksen ja Amorphisin palkkalistoilla.

Kun Keräsen tarinoita kuuntelee, ”kyllä siitä keikka tuli” -lausahdus toistuu puheessa useaan otteeseen. Se kertoo, kuinka vakavasti esiintymishommat otetaan.

Bändi roudataan lavalle ja keikka painetaan läpi, vaikka olosuhteet olisivat kuinka vaikeat.

Kuinka Keränen on päätynyt hoitamaan bändien kielisoittimia ja esitystekniikkaa? Vastaus saattaa yllättää: sattumalta.

– Olen ollut aina kiinnostunut bändijutuista. Teini-iässä tuli ne omat bändit, joissa soitin bassoa. Jossain vaiheessa kierrettiin paljonkin, mutta kun omat soittohommat loppuivat, ajauduin tekemään muuta, Keränen taustoittaa.

– Tunsin CMX:n kitaristin Janne Halmkronan levy-yhtiön kautta. Hän kysyi, että kuka voisi tulla kasaamaan bändin kamat ja myymään paidat? Ei hän mua tarkoittanut, mutta sanoin, että voin tulla.

CMX:n matkassa Keräsellä vierähti kuusi vuotta. Se oli ensimmäinen iso bändi, jonka kiertuehenkilökuntaan mies kuului. Viimeiset kuusi vuotta Keränen on tehnyt töitä The Rasmukselle ja Amorphisille. Väliin mahtuvat muun muassa Insomnium ja Lordi.

– Ennen Rasmusta ja Amorphista olin ikuisella Suomen-kiertueella. Ensimmäinen iso askel ylöspäin oli Yön konserttisalikiertue. Siitä jotenkin päädyin näihin ulkomaankuvioihin.

Keräsen keikoista 75 prosenttia suuntautuu Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuodesta hän on pari sataa päivää reissun päällä. Haastattelupäivänä ei koronasta ollut mitään tietoa, ja Keränen oli lähdössä The Rasmuksen kanssa Peruun. Pistokeikalle. Heti kun konsertti saataisiin hoidettua, miehet lentäisivät takaisin Pohjolaan.

– Normipäivä, mies nauraa.

Moni ei tiedä, mitä kitarateknikon työhön kuuluu. Eivätkös he ole niitä lavan sivulla seisovia totisia miehiä, jotka singahtavat tarvittaessa kiinnittämään irronneen piuhan? Tai antavat tähdelle uuden soittimen, jos kieli sattuu katkeamaan kesken biisin?

Oikein. Ja osittain väärin. Annetaan Keräsen kertoa.

– Monesti kitaristi on tehnyt studiossa tietyt soundit. Sen jälkeen hän alkaa miettimään, miten se kaikki toisinnetaan keikalla. Tässä kohtaa minä tulen mukaan. Mietitään, mitä kamoja ylipäätään on olemassa ja mitä pystytään lennättämään mukana. Nykyisin homma on hyvin tietokonepohjaista.

Ennen kiertuetta pidetään tuotantotreenejä. Mietitään, mitä mihinkin biisiin tulee. Otetaan mukaan valo ja ääni.

– Laitteistohuoltoa on joka päivä. Keikan aikana seuraan hommaa ja olen korjaamassa, jos jotain tapahtuu. Soittajan ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä soittamista.

Tietokonepohjaisista systeemeistä paras esimerkki on The Rasmuksen kitaristin Pauli Rantasalmen laitteisto.

– Bändillä on taustanauha, jonka päälle soitetaan. Siellä on kaikenlaisia perkussiojuttuja. Nauhalla on metronomiklikki, jota rumpali seuraa. Siihen on helppo lisätä midi-käskyt, jotka vaihtavat kitaran soundit automaattisesti.

Menikö yli hilseen? Tarkennetaanpa.

– Se on käytännössä, että kitara kaulaan ja soittamaan. Paulilla on parisataa soundia, jotka vaihtuvat keikan aikana. Jos kaikki menee hyvin, mun ei tarvitse koskea mihinkään.

Helsingin jäähallissa viime joulukuussa.

Kiertävien bändien kalusto on muuttunut valtavasti muutamassa vuodessa. Kitaristien efektilaudat, joissa on ”purkki” poikineen, ovat jäämässä historiaan.

– Joillain on todella hienot ja isot pedaalilaudat. Jossain tapauksessa sellaisen lennättäminen ympäri maailmaa ei ole hyvä ratkaisu. Efektit katoavat helposti ja menevät herkästi myös rikki. Mutta sillä mennään, mitä artisti eniten arvostaa. Se voi olla helppokäyttöisyys tai joku muu syy.

Nykypäivän systeemeillä livesoundissa päästään lähes sadan prosentin tarkkuudella samaan kuin studiossa.

– Siinä on tietysti se, että jos on soittanut biisiin vaikka viisi erilaista raitaa, niin pitää päättää, mikä niistä soitetaan livenä. Laitteet ovat sellaisia, että niillä pystytään kopiomaan mikä tahansa studiossa tehty soundi. Enää ei ole tarvetta raahata mukana 10 000 euron arvoista putkivahvistinta, vaan kaikki on digitaalista.

Ennen vanhaan bändien pakettiautot ja kiertuebussit olivat täynnä vahvistimia ja niiden kaappeja. Festareilla oli helpompaa, koska useimmat järjestäjät hankkivat paikalle kalustoa (backline), jota bändit saivat vapaasti käyttää.

– Me kyllä yritetään välttää ulkomailla järjestäjien tarjoamia backlineja. Laitteet ovat usein huonossa kunnossa tai jotain tärkeää ei ole saatavilla. Festivaalikesän lopussa samat laiteet ovat olleet kaikilla bändeillä käytössä ja niitä on viety festarilta toiselle. Ne ovat aika nuhaisia ja pahimmassa tapauksessa lopettavat toimimisen kokonaan tai soundi heikkenee.

Esimerkiksi Amorphis on nykyisin täysin omavarainen. Lentokeikoille viedään mukana oikeastaan kaikki muu paitsi rummut, eli myös ”tietokonevahvistimet”. Kitaroiden lisäksi omaa tavaraa pakataan mukaan paljon, koska pyritään välttämään paikallisten kamojen käyttöä.

– Bändistä riippuen vahvistinta ei tarvita välttämättä ollenkaan. Harva menee enää festareille, että katsellaan, mitä siellä on ja lyödään piuha kiinni. Yleisö kuitenkin vaatii, että oma suosikkibändi kuulostaa tietyltä. Eikä kenelläkään ole varaa siihen, että vahvistin rupeaa temppuilemaan ja pilaa keikan.

Perussa. Lavalla The Rasmus.

The Rasmuksen kiertuekalusto käy hyvästä esimerkistä, kuinka nykybändit kiertävät. Edellisellä Euroopan-kiertueella bändillä oli mukana rekallinen tavaraa ja suuriman tilan haukkasi taustaseinän kokoinen led-screen ja muu visuaalinen esitystekniikka. Äänikalustoa oli vain noin kolmasosa kaikesta mukaan pakatusta.

– Siihen se on mennyt. Ihmiset odottavat muutakin kokemusta, kuin että bändi soittaa hiukset silmillä. Ja onhan siinä vähän sellaista kilpavarusteluakin mukana, Keränen hymyilee.

Kun Amorphis lähtee niin sanotulle lentokeikalle, mukana on noin 400 kiloa tavaraa.

Kun lennetään ulkomaille, kitarat pakataan koneen ruumaan. Monelle artistille matkavarahihnan kyttääminen kohdemaassa on jännittävä hetki. Matkatavaroita kohdellaan sen verran kovakouraisesti, että koskaan ei ole varmaa, missä kunnossa soittopeli saapuu.

– Raha sen sanelee. Pitää olla aika erityinen kitara, että se otetaan matkustamoon. Amorphisilla on diili kitaravalmistaja ESP:n kanssa. Jos kitarat katoaisivat tai hajoaisivat peruuttamattomasti, niin todennäköisesti ESP:n avustuksella voidaan saada tilalle korvaavia soittimia. ESP pitää bändistä todella hyvää huolta.

– Lordissa kitaristi tykkäsi käyttää vuosikerta-Gibsoneita. Kyselin usein, että pitäisikö hommata halvempi käyttökitara? Ei siinä tarvita kuin yksi apukäsi, joka vahingossa kaataa sen kitaran lavalla.

Keränen on siinä vaiheessa uraansa, että aikoo nostaa jalkansa kaasulta.

– Vatsahaavaa en ole sentään ole saanut. Mutta esimerkiksi pari vuotta sitten asuin neljä kuukautta bussissa. Matkoja on perheelliselle aika paljon. Pahimmillaan lennetään viikoittain toiselle puolelle maailmaa. On valitettavan yleistä, että porukka palaa loppuun. Itselläkin on ollut sellaisia merkkejä, että keho sanoo ei.

– Pahimmassa tapauksessa ehdit käymään keikan jälkeen hotellilla suihkussa ja siitä samoilla silmillä seuraavalle keikalle.

Jos kamat ovat pienentyneet, myös tavat ovat parantuneet. Mötley Crüen tasoista rock’n’roll-sekoilua näkee enää harvoin.

– Tähän jos ottaisi dokauksen mukaan, niin sittenpä vasta tapahtuisi, Keränen viestittää.

– Ala on kilpailtu ja raadollinen. Irtisanomisaika on kolme sekuntia, eikä kukaan jaksa jos joku sekoilee koko ajan. Töissähän sitä ollaan.

Entäpä ne katastrofikeikat? Bolivia ja Kazakstan jo mainittiinkin alussa.

– Pari vuotta sitten Saksaan mennessä oli järjetön myrsky. Kymmenen minuuttia ennen laskeutumista Tegeliin salama löi koneen viereen ja taivas meni ihan mustaksi. Tegel suljettiin. Lennettiin varakentälle, mutta koneesta ei päässyt ulos. Keikka lähestyy ja me istuttiin koneessa yli kolme tuntia. Lopulta se lensi takaisin Tegeliin, mutta kenttähän oli ihan sekaisin.

– Lähdettiin ajamaan kohti aluetta. En ole koskaan nähnyt sellaista sadetta. Kuin oltaisiin joessa ajettu. Päästiin paikalle kymmenen minuuttia sen jälkeen kun soiton piti alkaa. Yleisö taputti meille kun kannettiin kamoja lavalle. Kyllä siitä keikka tuli.