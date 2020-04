Ruisrock on peruttu koronavirustilanteen vuoksi

Ruisrock-festivaalia ei järjestetä tänä vuonna.

Ruisrock tiedottaa Facebook-sivuillaan, että tapahtumaa ei järjestetä tänä kesänä.

– Surullisia uutisia: Ruisrockia ei järjestetä tulevana kesänä vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi, tiedotteessa todetaan.

– Tärkeintä Ruisrockille on yleisön, artistien ja työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi, eikä festivaalia haluta järjestää, mikäli näitä ei voida taata. Turun kaupunginhallitus päätti 14.4. pitämässään kokouksessa suosittaa, että massatapahtumat perutaan Turussa heinäkuun loppuun asti. Vallitsevissa olosuhteissa Ruisrock katsoo, että tehty linjaus on oikea, ja on päättänyt kunnioittaa sitä.

Järjestäjät toteavat tiedotteessa päätöksen olevan vaikea.

– Festivaalin peruminen on raskas ja surullinen päätös. Olemme äärimmäisen pahoillamme peruutuksesta, joka vaikuttaa suureen joukkoon ihmisiä ja eri toimijoita. Yleisön lisäksi tilanne koskettaa useita artisteja, taiteilijoita, yrityksiä sekä muita yhteisöjä ja tekijöitä, joille festivaalin peruuntuminen on myös suuri pettymys.

– Koronavirus elää ihmisten kohtaamisista, joten nyt ei ole oikea hetki kerätä kymmeniä tuhansia ihmisiä yhteen. Emme kuitenkaan lannistu, vaan käännämme katseet tulevaisuuteen emmekä malta odottaa sitä hetkeä, kun taas päästään juhlimaan yhdessä Ruissalossa.

Viime vuonna 50 vuotta täyttänyt Ruisrock on yksi Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista festivaaleista. Tänä kesänä Turun Ruissalossa piti 3.–5.7. esiintyä suuri joukko maailmantähtiä ja kotimaisen musiikin kärkinimiä.

Ruisrockin lavalla oli tarkoitus nähdä muun muassa amerikkalaislaulaja Camilla Cabello, elektronista tanssimusiikkia esittävän Major Lazer, Antti Tuisku, JVG, Ellinoora, Maija Vilkkumaa, Pyhimys ja Sanni.

Miten käy muiden festareiden?

Viime viikolla infektiosairauksien erikoislääkäri ja tutkija Jukka Lumio kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa pitävänsä hyvin todennäköisenä, että kesän festivaalit perutaan.

Vesala kuvattuna esiintymässä Ruisrockissa 2019.

Hän korosti, että koronaviruksen leviämisestä tiedetään toistaiseksi liian vähän. Tämän hetkinen tutkimus näyttäisi, että se leviää pisaratartuntana niin tehokkaasti, ettei massatapahtumien järjestäminen tule onnistumaan.

Mikäli tartunnan saisi pääsääntöisesti vain kosketuksesta, voitaisiin turvavälein toteuttaa tapahtumia. Tämä voisi avata mahdollisuuden järjestää esimerkiksi istumapaikkakonsertteja tai urheilutapahtumia pienemmällä yleisömäärällä.

– Tauti leviää myös oireettomalta, eli minkäänlainen testaaminen porteilla ei auta. Kansainvälisesti on nähty, että yksittäisestä tapahtumasta sairaus voi levitä sadoille. Meilläkin naistenpäivän konsertti oli osoitus tästä eli on vaikeaa nähdä, että mitään massatapahtumaa voitaisi järjestää turvallisesti.

Ruisrock tiedottaa, että festivaali järjestetään ensi vuonna 9. – 11.7. –Jo julkaistuja artisteja pyritään siirtämään mahdollisimman paljon tältä kesältä ensi vuoteen. Kerromme tulevasta mahdollisimman pian, mutta tärkeintä tällä hetkellä kuitenkin on se, että kaikki pysyisivät terveinä, Ruisrockin julkaisemassa tiedotteessa todetaan.

Lumio ei näekään eroa sisä- tai ulkotapahtumien välillä. Vaikka ulkofestareilla turvavälien pitäminen on vielä mahdottomampaa, hän ei usko, että millekään tapahtumille voitaisiin antaa erioikeuksia.

Koronavirustartuntoja tulee olemaan Suomessa vielä kesälläkin ja valtavat massatapahtumat ovat otollisin paikka niiden leviämiselle ympäri Suomea.

Toisin sanoen kesäfestarit voisivat romuttaa jo tehdyn työn.