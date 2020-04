Main ContentPlaceholder

Katso ensi yönä: One World: Together at Home -megakonsertti Yle Areenassa

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

One World: Together at Home nähdään suorana lähetyksenä Yle Areenassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 19.4. klo 03-05. Lähetys nähdään suomen kielellä tekstitettynä Yle TV2:ssa sunnuntaina 19.4. klo 19-21.