Sunrise Avenuen massiivinen jäähyväiskiertue siirtyy ensi vuodelle koronan vuoksi

Kiertueen kaikki konsertit joudutaan siirtämään vuoteen 2021.

Sunrise Avenue-yhtye siirtää uransa päättävää kiertuetta vuodella eteenpäin. Thank You For Everything -kiertue lykkäytyy koronaepidemian vuoksi.

Yhtye tiedotti torstaina, että jäähyväiskiertueen päätöskonsertit Helsingin Olympiastadionin järjestetään 16. ja 17. heinäkuuta 2021.

Sunrise Avenuen siirretyille kiertueelle oltiin myyty ennätysmäärä lippuja. Euroopan-kiertueen yhteensä 17 konsertin uudet päivämäärät on julkaistu yhtyeen nettisivuilla. Jo ostetut liput käyvät sellaisenaan uusille keikoille.

– Pitäkää lipuistanne hyvä huoli siihen saakka kunnes ensi vuonna nähdään, Sunrise Avenuen solisti Samu Haber kommentoi tilannetta.

Kolmella vuosikymmenellä soittanut bändi on yksi Suomen menestyneimpiä yhtyeitä. Se on myynyt maailmalaajuisesti yli 2,5 miljoona albumia. Kulta- ja platinalevyjä lojuu Haberin varastolla peräti 58 kappaletta, joista viimeisin on viime viikolla saatu uusimman albumin kultalevy Suomesta.

Erityisesti Keski-Euroopassa suosioon noussut Sunrise Avenue perustettiin vuonna 2002. Suomalaisyhtyeen hittejä ovat muun muassa Hollywood Hills, Fairytale Gone Bad ja Forever Yours.

Samu Haber kertoi uutiset faneille joulukuussa 2019.

Yhtye kertoi lopettavansa yhteisen taipaleensa joulukuussa 2019. Haber kertoi IS:n haastattelussa, kuinka musiikin tekeminen yhtyeelle ei vain ollut enää entisellään. Uutiset järkyttivät fanit, joita oltiin kutsuttu tiedotustilaisuuteen ympäri Eurooppaa.

Haberin päätös bändin lopettamisesta ei koske vain häntä itseään: Raul Ruutu, Sami Osala, Riku Rajamaa ja Osmo Ikonen joutuvat myös miettimään tulevaisuutensa uudelleen.

– Monelle tämä bändi on ollut päätyö ja identiteetti. Elokuussa pyysin heidät kaikki kotiini. Istuttiin siinä ja kerroin, että tämä ei ole mikään ohimenevä keski-iän kriisi. Aika pitkiä oli tuijotukset ruokapöydän pintaan, Haber muisteli.

Nopeasti bändi kuitenkin toipui ilmoituksesta. Sen sijaan, että olisi jääty pyörimään oman maalin taakse, Sunrise-miehistö päätti ottaa kontrolloidun viivelähdön kohti päätyä.

– Aika nopeasti tulimme siihen tulokseen, että tämä homma ansaitsee arvoisensa lopun. Pienissä unelmissani uskalsin toivoa, että jäbät ottaisi tämän näin.